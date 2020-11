Apple ARM M1 Chip MacBook Air, Pro, Mac mini, Herbst 2020

Die ersten Apple Mac mit ARM M1 sind da!

Da sind sie nun, die ersten Apple Macs mit ARM Chip M1 SoC (System on a Chip) und schneller als erwartet. Aber was erwartet die Apple-User? Apple, schon sonst nicht sehr auf konkrete Informationen in ihren Events bedacht, zeigt sich hier besonders zurückhaltend.

M1-SOC Chip

Das ist zuerst natürlich die „Desktop-Variante“ des A14 aus den aktuellen iPads, der M1, der in 5 Nanometertechnologie gefertigt ist. Das bedeutet mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch und mehr Funktionen auf demselben Raum und damit weniger Platzbedarf.

So vereinigt der M1 nun die 8-Kern CPU, den Apple T2-Sicherheitschip, den I/O-Controller den Thunderbolt 3/USB4-Kontroller, die Grafikeinheit und so wie es aussieht, auch den RAM-Arbeitsspeicher auf einem Chip. Damit gehen die Macs wohl nun endgültig den Weg des iPads, was die Aufrüstbarkeit angeht und mit der derzeitigen maximalen Ausbaustufe von 16 GB RAM in den neuen Modellen an einem Großteil von professionellen Anwendern vorbei. Selbst bei einer Sony Playstation 5 kann man die SSD aufrüsten.

Die CPU auf dem M1 besteht aus 8 Kernen, davon sind 4 Hochleistungskerne mit 192 kB Instruktions-Cache, 128 kB Daten-Cache und 12 MB L2-Cache. Die anderen vier energieeffizienten Kerne haben 128 kB Instruktions-Cache, 64 kB Daten-Cache und 4 MB L2-Cache. Die Behauptung von Apple, dass der M1 ein dreimal besseres Leistung/Watt-Verhältnis gegenüber jeder aktuellen Desktop-CPU am Markt hat, ist dabei nach ersten Erfahrungen diverser Entwickler mit dem Transition Kit (Mac mini mit A14 SoC) nicht unrealistisch und auch was die Ausbeutung der Rechenleistung angeht, hat das Transition-Kit die Erwartungen bei den Entwicklern sehr hoch geschraubt, dahingehend welche Rechenleistung mit einem echten „Desktop-ARM“ zu erreichen wäre und es scheint Apple hat selbst diese Erwartungen übertroffen.

So waren z. B. die Entwickler der Serif Affinity Apps (Photo, Designer und Publisher) als auch die legendäre Spieleschmiede Larian Studios (Baldurs Gate 3) mehr als begeistert von den neuen ARM-Macs.

Die Grafikeinheit des M1 besteht aus 128 Execution-Units mit einer Rechenleistung von 26 TFLOPS und einem Füllrate von 82 Gigatexels/Sekunde. Das ist etwas unter einer diskreten AMD RX Vega 64 mit 99 GT/s und immerhin ca. 2/3 einer Nvidia RTX 2080 mit 115 GT/s, die bringt dafür aber „nur“ 20,14 TFLOPS schafft. Nicht schlecht für eine integrierte GPU! Allerdings scheinen die ARM-Macs keine eGPUs mehr zu unterstützen. Ob das aber den temporären oder der finalen Zustand darstellt, ist nicht bekannt.

Auch die Machine-Learning Kapazitäten haben sich, wie bei den iPad mit A14, enorm gesteigert. So leisten die 16 Neural-Core Engines bis zum 15-Fachen – je nach ARM-Mac-Modell – gegenüber den Intel-4-Kern CPUs in den Vorgängermodellen.

Big Sur

Was die Sicherheit angeht, hat Apple mit dem neuen Betriebssystem an der proaktiven Sicherheitsschraube gedreht. So bietet macOS 11 Big Sur ein durch die Hardware verifiziertes sicheres Booten, automatische, performante Verschlüsselung und macOS Laufzeitsicherungen. Wie sich das genau anfühlt, kann jeder Mac-User ab dem 12.11.2020 selber herausfinden, wenn Big Sur verfügbar sein wird.

Wie schon vorgestellt (AMAZONA.de berichtete) bietet Big Sur das Universal 2, also das Apps, die sowohl den Code von Intel als auch von ARM enthalten und damit auf beiden Systemen lauffähig sind, mit einem Klick im XCode-Kompiler.

Für Apps, die nicht von den Programmierern von Intel auf ARM umgesetzt werden (können), gibt es nun Rosetta 2, das Intel-Code auch auf ARM-Macs lauffähig macht.

Obwohl die Rückmeldung von Programmierern bzgl. der Code-Umsetzung von Intel auf ARM überwiegend positiv ist, dürften Apps, die sich auf Rosetta 2 verlassen, durch macOS-Updates und API-Schnittstellenänderungen schneller das Zeitliche segnen als zuvor. Zumindest für die nächsten zwei Jahre Übergangszeit sollten die User aber noch Zeit haben, sich nach Alternativen umzusehen oder die Programmier sich aufraffen, den Code anzupassen.

Für Apple-User, die viel in iPads und iOS-Apps investiert haben, wird die Universal Purchase-Fähigkeit die neuen ARM-Macs besonders interessant machen. Denn damit laufen im iOS-App-Store gekauft Apps direkt auf dem Mac. Doch soll die letzte Entscheidung dazu bei den Entwicklern liegen.

Aber wenn iOS-Apps wie Beatmaker 3, Luma Fusion, Drambo, Cubasis oder die vielen genialen AUv3-Effekte einfach so auf dem Mac laufen und die iOS-App-Store-Preise auf diesem niedrigen Niveau bleiben, dann wird es für viele Desktop-Softwares sehr eng, vor allem im Audiobereich.

Was im Übrigen gar nicht mehr angesprochen wurde, war Virtualization in Big Sur. Vielleicht koommt da noch ein Update dazu.

ARM-Macs

Das Interessanteste an den neuen Modellen ist, dass sie alle mit dem gleichen M1-Chip laufen, je nachdem nur in der Geschwindigkeit gedrosselt. Jedoch schweigen sich Apple über Taktraten hier erstmals gründlich aus.

ARM Macbook Air 13“

Den Einstieg macht das Macbook Air, das gleich mit dem Slogan „3 mal schneller als der schnellste aktuelle Windows-Laptop seiner Klasse“ daher kommt – müsste man nur wissen, was „seiner Klasse“ bedeutet. Ich nehme mal den 1000 Euro Bereich an, in dem auch das Air angesiedelt ist.

Zudem soll die festverbaute SSD bis zu zweimal schneller sein als in Vorgänger-SSDs, die bisher um die 3 GB/s transferieren konnten, also hier 6 GB/s.

An dieser Stelle gleich eine persönliche Kritik: Die Jagd nach schnelleren SSDs geht in die völlig verkehrte Richtung – wir brauchen keine schnelleren SSDs zum gleichen Preis, wir brauchen größere!

Das Arbeiten mit meinem i7er-6-Kern Mac mini fühlt sich beim täglichen Arbeiten von einer SATA III/TB2-SSD nicht spürbar langsamer an, als über die interne SSD mit 3 GB/s, das konnte ich in letzen 2 Jahren gründlich verifizieren. Mir geht lange vorher die Rechenleistung aus, als dass ich in Audioprojekten mit der Spurenzahl die Grenzen der SSD ausreize. Wenn der Sprung von 0,5 GB/s zu 3 GB/s schon nur minimal erlebbar ist, fällt der Anstieg von 3 zu 6 GB/s höchstens nur noch jemandem auf, der das Kopieren von 8K-Spielfimen als alleinige Beschäftigung betreibt.

Immerhin wartet das Air auch wieder mit einem 13,3″ Display (33,78 cm Diagonale) mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Technologie und einer nativen Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bei 227 ppi auf. Dazu gibt es Touch-ID, Magic-Keyboard und ein Trackpad mit Force-Touch, womit ich auch die Gesten von iOS-Apps nachbilden lassen. Die Batterielaufzeit des integrierten Lithium-Polymer-Batterie mit 49,9 Watt­stunden, ist mit 18 Stunden Binge-Watching angegeben, das lässt aufhorchen und bekräftigt die Leistungseffizient des M1 Chips.

Das ARM-Macbook Air gibt es ab sofort ab 1.100,50 Euro mit einer 265 GB-SSD und 8 GB Speicher. Doch Vorsicht, denn das teurere 1.363,70 Euro Modell mit 512 GB-SSD hat auch eine 8-Kern GPU Grafikeinheit verbaut, anstatt der 7-Kern GPU im kleineren Modell (laut Apple Homepage)!

Die Option für die maximale Ausbaustufe von 16 GB-RAM kostet weitere 224 Euro und die größte interne SSD mit 2 TB kostet noch mal 896,80 Euro oben drauf.

Anschlussseitig ist das Air spartanisch wie eh und je und man muss halt sehen, wie man mit 2 Thunderbolt 3 /USB4-Anschlüssen auskommt, von denen einer oft genug mit dem beigelegten 30 W USB-C Ladegerät blockiert sein wird. Ansonsten kann u. a. ein weiteres externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt angeschlossen werden.

An drahtloser Konnektivität gibt es WLAN 802.11ax (WLAN 6, kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac) und Bluetooth 5.0.

Das Gerät wiegt dabei 1,29, doppelt so viel wie das aktuelle 12.9“ iPad Pro und beide sind auch passiv gekühlt!

ARM MacBook Pro 13“

Das neue MacBook bietet das gleiche Display wie das Air inkl. Touch-ID, Magic-Keyboard und Touch-Force-Trackpad plus die Touch-Bar-Leiste, nur dürfte hier die Taktrate des M1 deutlich höher liegen, aber Apple schweigt sich zu Taktraten oder TFLOPS Angaben hier gründlich aus. Dennoch, laut Apple kann der M1-Chip bei aktiver Kühlung erst so richtig zeigen, was er kann und dass die iPads schon mit aktuellen Intel i7ern mithalten können, ist ja kein Geheimnis mehr.

Auf Geekbench ist bereits ein Benchmark aufgetaucht, der von 3,2 GHz spricht und einer OpenCL-Score 18656, was einer Nvidia GeForce GTX 1050 oder AMD Radeon Pro 560X entspricht.

Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist in beiden Modellen derselbe M1-SoC verbaut und der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit 58,2 Watt­stunden soll für 20 Stunden Binge-Watching reichen, was für ein Laptop phänomenal ist.

Das neue ARM-Book Pro gibt es mit 8 GB und 265 GB-SSD ab 1412,45 Euro, die ansonsten identische Version mit 512 GB-SSD kostet 1.636,65 Euro. Das ist im Übrigen ca. ein Viertel preiswerter als die noch erhältlichen 13“ Intel-MacBook Pros!

Das Upgrade auf maximal 16 GB RAM kostet 224 Euro und die interne 2 TB-SSD kostet 896,80 Euro zusätzlich.

An Konnektivität gibt es auch hier zwei Thunderbolt 3/USB4-Anschlüsse, so wie WLAN 802.11ax und Bluetooth 5.0.

Ach ja und für beide Laptops ist der 3,5 mm Kopfhörerausgang geblieben. Erwähnenswert wären auch noch die verbauten Mikrofone im MacBook Pro, die „Studioqualität“ erreichen sollen, was ganz neue Möglichkeiten für mobiles Aufnehmen ermöglichen würde.

ARM-Mac mini

Die uneingeschränkteste Entfesselung der Rechenpower des M1 soll allerdings erst der neue ARM-mini bieten, als Desktop-Gerät auch nicht wirklich anders zu erwarten. Ist der i7er Mac Mini von 2018 schon ein Rechenmonster, muss die Leistung mit angepasster Software auf dem ARM-mini geradezu schwindelerregend sein.

Was bei mir dagegen keine Hochgefühle aufkommen lässt, ist die Konnektivität. Neben dem Ethernet, HDMI 2.0 und den 2 USB 3.2 Gen 1 (5 GB/s) Ports hat Apple gegenüber dem Mac mini 2018 zwei Thunderbolt-Ports gestrichen! Eine Einsparung, die sich wirklich weh tut. Konnte man mit dem Mac mini 2018 noch (fast) ohne Docking-Hubs auskommen, sind diese nun schon fast unumgänglich. Vier TB3-Ports waren beim Vorgänger mini schon sehr angenehmen und fast ständig belegt.

Was auch negativ auffällt, ist die maximale RAM-Ausbaustufe von 16 GB. Gerade weil der i7-Mac Minis genug Rechenpower liefern, werden sie auch gerne für größere Projekte genutzt und da können 16 GB auch schnell eng werden. Aber RAM nachrüsten wie beim Vorgänger ist nicht mehr drin und wenn ich denke, dass mich das 32 GB Upgrade-Kit für meinen 2018er mini unter 100 Euro und 20 Minuten Umbauzeit gekostet haben, kann ich nur den Kopf schütteln. Außerdem gibt es keine 10 GBit-Ethernet-Option.

Immerhin ist der neue ARM-mini bis zu 400 Euro preiswerter als das Vorgängermodell. Kostet der Intel Mac mini 2018 mit i5-CPU, 8 GB RAM und 512 GB SSD ab 1.227,25 Euro, so kostet der M1-mini mit 8 GB RAM und 512 GB-SSD 1003,05 Euro. Die Variante mit einer 256 GB-SSD sogar nur 778,85 Euro. Auch hier kostet der Aufpreis zu 16 GB RAM 224 Euro und für die 2 TB SSD ebenso 896,80 Euro, wie bei den anderen ARM-Modellen.

Wie viel RAM brauche ich?

Der ARM-Mac mini hinterlässt ein zwiespältiges Gefühl, die Rechenleistung mag zwar stimmen, aber die Abstriche bei den Schnittstellen und die maximalen 16 GB RAM untergraben deutlich seinen Ruf als kompetente Mini-Workstation. Heute sind selbst für normalen Betrieb 8 GB schon eng. Als ich mal aus Neugierde einen Speichermonitor geöffnet hatte, waren von den ursprünglichen 8 GB, allein mit ein paar offenen Browser-Tabs, diversen Hilfsprogrammen und einer kleinen Mix-Session weniger als 1 GB frei. Ich war von dem Bild so geschockt, das ich mir prompt ein RAM-Upgrade angeschafft habe, wobei ich festgestellt habe, dass die 40 Euro Aufpreis vom 16 zum 32 GB-Kit mich nicht ärmer machen würden.

Es ist anzunehmen, dass die Beschränkung auf 16 GB RAM und zwei TB3-Ports bei allen Modellen eine Limitierung des M1 an sich sind.

Sicher mit 16 GB werden sehr viele Nutzer über sehr weite Strecken keine Probleme haben, aber eben nicht alle. Von daher würden Power-User wohl eher auf die 2. oder 3. Generation des ARM-mini warten und hoffen.

Alles in allem muss man doch zugeben, dass Apple mit dem M1 etwas wirklich Großem auf der Spur ist, doch bezeichnet sie die nächsten zwei Jahre Zeit selbst noch als „Übergang“. man kann sich also erst mal gemütlich zurücklehnen und zusehen.