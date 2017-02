Top News: Dreadbox Abyss, polyphoner Analog-Synth

Dreadbox Abyss ist der erste polyphone Synthesizer des griechischen Herstellers. Er basiert zum Teil auf den Schaltungen der Mono-Synths Erebus, Hades und Nyx, bietet aber vier stimmige Polyphonie.

Pro Stimme steht ein VCO mit zusätzlichem Suboszillator zur Verfügung. Die Schwingungsform wird hier nicht umgeschaltet, sondern kann stufenlos zwischen modulierbarer Pulswelle, Rechteck, Doppel-Sägezahn, Sägezahn und Rauschen eingestellt werden. Die VCO-Sektion besitzt zwei dedizierte LFOs, die Vibrato, Detune und Waveshaping modulieren können.

Für die Oszillatoren gibt es vier Voice Modi. Es gibt Polyphonic, Unison (ergibt mit Detune extra dicke Sounds), Multi Channel (vierfach multitimbral) und Chords mit sieben verschiedenen Akkorden, die offenbar auch vom User erstellt werden können.

Über eine Auto-Tune Funktionen können die VCOs gestimmt werden.

Das Filter ist der von den Dreadbox Mono-Synths her bekannte, kräftige 24 dB Tiefpass, der mit ADSR-Hüllkurve, zwei LFOs und Velocity moduliert werden kann.

Der VCA verfügt über einen Overdrive und es gibt drei nachfolgende Effekte. Das per LFO modulierbare Lo-Fi Delay stammt vom Erebus. Dazu kommen ein 4 Stage Analog Phaser und so genannter Reflector. Bei diesem handelt es sich um ein 1024 BBD-Delay mit dem sich Chorus- und Flanger-Effekte erzeugen lassen. Die drei Effekte und das Filter verfügen über CV-Eingänge auf der Geräterückseite. Es gibt jedoch keine Gate/CV-Steuerung des Synthesizers, wofür auch ein polyphones Interface bzw. Quelle nötig wäre, sondern nur MIDI.

Der Audioausgang ist zwei geteilt, das Signal kann wahlweise trocken vor den Effekten oder mit den Effekten abgegriffen werden. Ein externes Audiosignal lässt sich vor der Effektsektion einspeisen.

Dreadbox Abyss soll voraussichtlich ab April erhältlich sein, jedoch ist die Stückzahl begrenzt. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt.