Vintage Guitar Classics: Hoyer Telecaster 1980 E-Gitarre

Die teutonische Tele aus Tennenlohe

Nachdem mein Artikel über die japanischen Fender Rosewood Tele so gut ankam, hier noch ein Nachschlag zum Thema: Es geht um die schöne, circa 1980 in Deutschland gebaute Hoyer Telecaster. Eine Vintage-Gitarre made in Germany!

Hoyer Gitarren

Ohne Frage war dieses Modell nach Stratocaster und Les Paul und vermutlich noch vor SG, ES-335, Firebird & Co., der beliebteste amerikanische E-Gitarrenklassiker aller Zeiten, der weltweit gerne und oft kopiert wurde. Und das nicht nur in Japan, Korea und China. Bereits in den 1970er-Jahren waren auch deutsche Hersteller am Thema und so gab es Telecaster-Kopien von Framus, Höfner, Klira und Hoyer. Während diese Fender-Interpretationen der erstgenannten Hersteller eher rustikal ausfielen und vom Original abwichen – die Framus 5/350 und Höfners Modell 175 und der Tele-Bass 186 hatten ganz eigene Pickups und Hardware – ging Hoyer einen Schritt weiter. Man setzte auf eigene Designs, orientierte sich an der Mode der 1970er-Jahre und hatte auch einen Blick auf die Arbeit amerikanischer Instrumentenbau-Avantgardisten wie Alembic und Veillette-Citron geworfen, die mit durchgehenden Hälsen, ergonomischen Bodys und ausgefeilter Elektrik neue Wege gingen.

Geschichte der Firma Hoyer

Die Firma Hoyer wurde 1874 in Schönbach/Egerland gegründet – im heutigen Tschechien. Nach 1945 zog das Unternehmen nach Tennenlohe bei Erlangen, wo Arnold Hoyer sich erst mit sehr guten Konzertgitarren und dann ab ca. 1950 vor allem mit originell designten Schlaggitarren, also dicken Archtops, einen Namen bei Musikern machte. Mit dem Modell 25 gab es eine Archtop-E-Gitarre mit eingebautem Röhrenverstärker und Lautsprecher, mit der Fantastik (Modell 55) auf den ersten Blick eine Gitarre für Kirchenorganisten.

1967 übernahm Hoyers Sohn Walter das Unternehmen und setzte zeitgemäß auf Semiakustik- und Solidbody-E-Gitarren.

Hoyer Eagle, Black Lady, Foldaxe & Co.

Im Jahr 1977 schied Walter A. Hoyer als letzter Familienangehöriger aus der Firma aus. Unter neuer Führung setzte man jetzt verstärkt auf Originalität und höchste Fertigungsqualität: Es entstanden die Hoyer-Eagle-Modelle, der Taurus Bass, die Black Lady, die megarare White Lady und die berühmte Foldaxe, ein Kult-Objekt, nicht nur als Instrument, auch in puncto Design: eine Reise-Gitarre zum Zusammenklappen und das funktionierte ohne Verstimmung! Markenzeichen wurden die durchgehenden Hälse und hochwertige amerikanische Tonabnehmer von DiMarzio.

Ende der 70er-Jahre wurde dann die Hoyer Eagle vorgestellt, deren Kopfplatten-Enblem bis heute an einen Reichsadler aus der Nazi-Zeit erinnert – etwas unsensibel. Akzeptablere nationalistische Tendenzen befriedigte die HG 651 mit ihrem rechteckigen Korpus (à la Bo Diddley), der mit einem Flaggenmotiv nach Wahl lackiert wurde. Ende 1987 stellte Hoyer die Produktion ein, der Markenname tauchte aber immer wieder auf, seit 2009 hat die britische Firma Ritter die Markenrechte übernommen und lässt in Asien produzieren.

Hoyer Telecaster

Zurück in bessere Zeiten: Hoyer war immer recht schmerzfrei, was die eigenen Klassiker-Kopien anging und so war auf einer Hoyer Paula wie der 5060 auch schon mal „Les Paul Custom“ auf dem Trussrod-Cover (der Halsspannstab-Abdeckung) zu lesen. Wie Ibanez in Japan begann auch Hoyer dann Mitte/Ende der 70er-Jahre mit der Entwicklung eigener Modelle, die in puncto Ästhetik mehr als originell waren und bis heute unerreicht sind, was die Verbindung von Harmonie und Funktionalität im europäischen Gitarrenbau angeht.

Nach den frühen Telecaster-Kopien mit Schraubhals, die bereits Ende der 60er hergestellt wurden, produzierte Hoyer dann von ca. 1980 bis ’85 ganz eigene Tele-Modelle Es gab die „Telecaster“, die „Black Lady“ (schwarz und mit auffälligem Binding) die u. a. Peter Maffay und Ex-Nena-Begleiter Carlo Karges spielten, und später war noch eine „Telecaster Black Star“ im Portfolio.

Konstruktion der Hoyer Telecaster

Bei der hier zu genießenden Gitarre handelt es sich um das Modell „Telecaster“, vermutlich gebaut um 1980. Hingucker ist natürlich der durchgehende, aus drei längs verleimten Ahornteilen bestehende, relativ schlanke Hals mit seinem relativ flachen, mit einfachem Binding eingefasstes Palisandergriffbrett mit 21 Medium-Bundstäbchen. Der geht gerade durch den schönen in Cherry-Burst lackierten Korpus, auch die Kopfplatte ist passend lackiert. Auf deren Rückseite sitzen geschlossene Schaller-Mechaniken.

Die Saiten laufen über einen Messingsattel zu den den wuchtigen Rollen-Saitenreitern des ansonsten Tele-typischen Stegs. Ebenfalls in Chrom gehalten ist die Reglerplatte mit zwei geriffelten Potikappen und einem 3-Positions-Wahlschalter vom Les-Paul-Typ.

An den durchgehenden Hals hat Hoyer zwei schwere Saitenteile aus Mahagoni geleimt, die ebenfalls zweiteilige Decke besteht aus ca. 5 mm dickem Riegelahorn – sie ist mit dreilagigem Binding eingefasst. Die Saiten werden durch den Korpus geführt.

Die Gitarre wirkt sehr edel und sieht aus wie die aufgetakelte schlanke Country-Schwester einer Cherry-Sunburst-Les-Paul-Standard. Also alles ein bisschen anders, mit dem Besten aus verschiedenen Welten. Schlau!

Die Pickups der Hoyer Telecaster

Mit den beiden sehr kräftigen Singlecoils geht diese Tele klanglich etwas in Richtung P90 und bietet alles andere als den typischen Tele-Twang. Zwar hat sie eine Menge Brillanz, aber sie klingt dabei weder glockig noch knackig, noch so spritzig wie eine echte Telecaster – sondern wie eine dieser damals modernen Edelgitarren, die das Terrain zwischen Fender und Gibson beackerten. Wobei mir der sehr warme, vollmittige Hals-Pickup sehr gut gefallen hat, weil er diese Televariation wirklich zu einem Allrounder macht, der clean jazzen, in Mittelstellung des Tonabnehmer-Wahlschalters dezent funken und nur mit dem Bridge-Pickup ganz ordentlich abrocken kann.

Fazit: Die etwas andere Tele

Ein echter Hingucker mit Klassikerbezug, der klanglich und vom Spielgefühl sowohl Telemaniacs wie auch Paulanerinnen auf neue Wege begleiten könnte. Sofern man eine findet. Mir ist außer Suchanzeigen und einem modifizierten Linkshändermodell seit Langem keine Hoyer Telecaster der Oberliga mehr begegnet. Und nachdem ich eine dieser Schraubhals-Hoyer-Horror-Teles für knappe 1400 Euro gesehen habe, möchte ich über die Preisentwicklung der hochwertigen Hoyers gar nicht nachdenken. Die besseren Archtops dieses deutschen Herstellers, aus den 50er- und 60er-Jahren, bewegen sich mittlerweile zwischen 2000 und 5000 Euro. Und die waren auch mal wenig attraktive Flohmarktware.

Was lernen wir daraus? Auch mal genauer hingucken, hinhören und hinpacken, wo allwissende Musikerkollegen mit mitleidigem Grinsen die Nasen rümpfen! Denn so kann man gelegentlich originelle Instrumente entdecken, bevor der nächste Vintage-Trend sie unbezahlbar macht. Viel Spaß dabei!