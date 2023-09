Micro-Groovebox mit Maxi-Features

Woovebox ist ein Groovebox, die angesichts ihrer minimalen Abmessungen mit ihrem ausgewachsenen Funktionsumfang überrascht. Ist das Gerät nun zu klein geraten oder sind unter Umständen die Hände zu groß?

Woovebox, Synthesizer – Sequencer – Sampler

Die Woovebox erinnert mit ihrem Platinedesign und den freiliegenden Micro-Tastern an die Pocket Operator-Serie von Teenage Engineering, aber die Woovebox ist noch etwas kleiner. Dafür hat der Winzling deutlich mehr zu bieten, denn hier sind ein polyphoner Synthesizer, ein Sampler und ein 16 Track Sequencer an Bord. Die Bedienung erfolgt über die 16 Step-Tasten, eine zweizeilige LED-Segmentanzeige und einen Endoder mit einem überdimensioniert wirkendem Knopf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Die Tonerzeugung der Woovebox ist 16-fach multitimbral. Die Polyphonie wird dabei aufgeteilt: ein Track kann 4-stimmig gespielt werden, während die 15 anderen Tracks wahlweise mit 4-stimmiger Paraphonie oder monophon genutzt werden können. Das hängt von den verwendeten DSP-Resourcen ab.

Es gibt 16 unterschiedliche Synthesealgorithmen, darunter sind Virtual Analog, FM, Super Saw, AM, RingMod, x0x Percussion und mehr. Pro Stimme stehen zwei Oszillatoren, ein Multimodefilter mit 10 Filtertypen, drei Hüllkurven und mehrere LFOs zur Verfügung.

Die Effekte verteilen sich auf die Kanal-bezogenen Voice FX Distortion, Saturation, Bit Crushing und Resampling sowie die Global Multi-FX Reverb, Stereo Chorus und zwei Mal Stereo Delay, die über Sends von den Kanälen angesteuert werden können.

Ebenso teilen sich die Dynamics auf die Kanäle (Compressor/Limiter, 4-Bus Sidechaining, Gating) und als Master-FX (Compressor/Limiter, Vinyl, Noise) auf. Mit letzteren werden digitale und analoge Vintage-Klänge emuliert.

Woovebox verfügt über einen Mono-Audioeingang, mit dem gesampelt werden kann. Alternativ lassen sich Samples via Bluetooth importieren. Es können insgesamt bis zu 256 Samples in 16 Kits à 16 Samples gespeichert werden. Woovebox arbeitet mit 8 Bit (mu-law compressed), was einer effektiven Auflösung von 12 Bit (reconstructive interpolation) entsprechen soll. Die maximale Samplezeit ist mit 62 Sekunden angegeben. Der Speicherplatz wird automatisch optimiert.

Es werden Multi-Samples und Single Instruments unterstützt. Die Samples können mit Mangle, Slice, Chop und Re-arrange bearbeitet und intern regesampelt werden.

Der Sequencer kann 16 Songs speichern, die jeweils 16 Tracks beinhalten. Pro Track sind bis zu 16 eintaktige Pattern möglich. Pattern können als Chains verbunden werden. Es lassen sich Polyrhythmen, generative Muster, Arpeggios und Beats im Lauflichtmodus (x0x-Style) erzeugen. Für Melodien und Sequenzen stehen Skalen, Chord-Typen und Umkehrungen sowie weitere Modi und Funktionen wie Step Modifier und Wahrscheinlichkeiten zur Verfügung. Außerdem lassen sich Micro Timing und Swing einstellen.

Der Sequencer kann über MIDI bzw. Sync-Out synchronisiert werden. Songs lassen sich im WAV-Format exportieren, wobei auch Stems mit Dry & Wet-Einstellungen separiert werden können. Dafür gibt es das Web-Interface Wooveconnect.

Die Woovebox verfügt einen internen Akku, der über den USB-C Port (kein MIDI) geladen wird. Die Laufzeit liegt bei ungefähr 10 Stunden. Wenn Bluetooth aktiviert ist, sinkt die Dauer auf ca. 6,5 Stunden. Bluetooth LE dient für MIDI als I/O.

An Anschlüssen gibt es neben dem Audioeingang (3,5 mm), einen Stereoausgang (3,5 mm) und einen MIDI-Ausgang (3,5 mm Type-A).

Woovebox kann ab sofort bestellt werden. Laut Hersteller kann aufgrund der hohen Nachfrage eine Bestätigung etwas dauern. Das Gerät wird mit einem Hardcase und einem Headphones/Sync-Splitkabel ausgeliefert. Der Preis beträgt 249,- US-Dollar zzgl. Versand und Importkosten.