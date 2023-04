Yamaha YH-WL500, Wireless-Kopfhörer

Bewegungsfreiheit beim Üben

Yamaha stellt den kabellosen Kopfhörer YH-WL500 vor, mit dem Musiker sich unabhängig von ihrem Instrument frei bewegen und spielen können.

ANZEIGE

Der YH-WL500 wurde in Zusammenarbeit mit Line 6 entwickelt. Das Problem der bei Wireless-Übertragungen auftretenden Latenz wurde mit der sogenannten Ultra-High-Speed-Technologie von Yamaha gelöst. Die Verzögerung liegt bei weniger als vier Millisekunden, was laut Hersteller nicht von einer kabelgebundenen Variante zu unterscheiden ist. Zum Vergleich: bei normalen Bluetooth-Anwendungen liegt die Latenz mitunter bei ca. 200 Millisekunden. Durch die Ultra-High-Speed Übertragung soll das Timing beim Üben und das Feeling bei einer Performance vollständig gewahrt bleiben. Die Betriebsdauer liegt bei ca. neun Stunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Yamaha gibt an, dass die Kopfhörer nicht in erster Linie für den Einsatz in Aufnahmestudios oder auf der Bühne entwickelt wurden. Vielmehr sind sie für Musiker gedacht, die beim Spielen ihrer Instrumente völlige Bewegungsfreiheit genießen wollen. So kann man mit seiner Gitarre mit Amp, dem Digital Piano oder an E-Drums in Ruhe lange Zeit üben, ohne andere zu stören.

Deshalb wurde bei der Entwicklung der Kopfhörer großer Wert auf einen hohen Tragekomfort gelegt, der zusammen mit dem halboffenen Design die Ermüdung der Ohren so gering wie möglich hält, so dass er sich auch für lange Sessions eignet.

Außerdem kann man mit den Bluetooth-Funktionen des Kopfhörers ganz einfach zu Titeln aus der persönlichen Musikbibliothek spielen.

Der Yamaha YH-WL500 soll ab August 2023 verfügbar sein. Der Preis wird mit 369,- Euro angegeben.