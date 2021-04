Apple Frühjahr 2021: iMac mit M1, iPad Pro mit M1 und TB4, AirTag

Apple iMacs mit M1 Prozessor sind da

Auch wenn Siri, die hauseigene KI, den Event-Termin am Wochenende geleakt hatte, haben wohl die wenigsten geahnt, was da tatsächlich auf uns zukommt. In einer erstaunlich zügig und witzig dargebotenen 80 Minuten Präsentation ließen es Apple so richtig krachen.

Apple AirTag

Den Anfang machten die Apple AirTags und die verbesserte Find Me-App. AirTag ist ein Bluetooth-Schlüssenanhänger, der an Rucksäcken, Brieftaschen und andern mobilen Objekten beseistigt werden kann, um sie wiederzufinden. Im Nahbereich (ca. 10 m) mit exakten Richtungs- und Entfernungsangaben.

Das wurde dann auch an einem sehr witzigen Video demonstriert, in dem ein Mann in die Tiefen seines Sofas abtaucht, um seine Schüssel zu finden.

Sollte das gesuchte Objekt sich außerhalb des Nahbereichs befinden, benutzt der AirTag einfach das nächste iPhone, das in seine Nähe kommt, um seine Position auf die iCloud hochzuladen und so den Besitzer des AirTag zu informieren.

Es gab im Vorfeld größere Diskussionen darüber, ob und wie diese Technologie in die Privatsphäre eingreift oder missbraucht werden kann, z. B. um Personen heimlich zu überwachen. Dem hat Apple aber einen Riegel vorgeschoben, dem Missbrauch, nicht der Diskussion. So sind ist die Übertragung über ein fremdes iPhone für selbiges wie auch für den AirTag anonymisiert und verschlüsselt und Personen werden benachrichtigt, wenn sich ein unbekannter AirTag im Nahbereich ist, dessen Besitzer aber nicht. Wenn also viele Menschen mit eigenen AirTag in einem Raum sind, gibt es keinen Alarm-Meltdown.

Eine praktische Sache, die auch Musikern helfen kann, ihr verlegtes Equipment im Blick zu haben. Bei verlorenen Songideen oder Sounds funktioniert es leider nicht.

Das Apple AirTag benutzen herkömmliche Knopfzellenbatterien, die einfach auszutauschen sind.

Das AirTag funktioniert mit

iPhone 11

iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 und iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

Ein AirTag gibt es für 35 Euro, den 4er-Pack für 99 Euro.

Apple iMac 24″ mit M1 Prozessor

Auch wenn es schon wieder Gerüchte über den M1-Nachfolger gab, findet dieser Chip nun auch im neuen 24 Zoll iMac seinen Einsatz.

Was der M1 alles leisten kann, wurde ja schon überall mit dem M1 Mac mini, AirBook und 13″ Macbook Pro diskutiert und sieht man sich die Werbekampagnen von Intel in diesem Jahr an, dann klotzt der M1 so richtig hin. Entweder ist Intel sehr verzweifelt, so zwischen AMD Ryzen und Apple M1 in die Zange genommen oder jemand dort hat einen sehr schrägen Humor.

Wie dem auch sei, der neue iMac kommt mit einem 8-Kern M1-Chip daher und kann, wie der M1-mini, nur mit maximal 16 GB RAM geordert werden. Alle Modelle werden mit 8GB RAM Grundausstattung geliefert, was in heutiger Zeit nicht allzu üppig ist.

Auch was den SSD-Speicher angeht, gibt es auch hier nur wieder fest verbaute Optionen bis 2 TB.

Das kleinste und mittlere Modell kommen mit 256 GB SSD, das größte Modell mit 512 GB SSD in der Grundausstattung.

Laut Apple soll der M1-iMac um 85 % schneller sein als der schnellste Intel-iMac.

iMac & Umwelt

Aber leider sind die Nachteile des M1-Chips ebenso geblieben, denn auch hier gibt es nur 2 Thunderbolt 4 /USB4 Anschlüsse. Für zwei zusätzliche 10 GB/s USB 3.1 Anschlüsse will Apple sogar Aufpreis, denn der kleinste M1-iMac, hat keine!

Apple iMac M1 Gehäusefarben

Der neue Apple iMac mit M1 Prozessor kommt in sieben verschiedenen Gehäusefarben.

M1 iMac Grafik

Das neue 24″ 4,5K Retina Display mit einer Auflösung von 4480 x 2520 bei 218 ppi und einer Diagonale von 59,62 cm ist nun dank der verbesserten 1080p FaceTime HD Kamera True Tone-fähig.

True Tone wird von Apple seit dem iPhone 8 und den iPad Prosab 2016 verbaut und passt über die Frontcamera den Farbraum des Display and den Farbraum der Umgebung an, in dem sich die arbeitende Person aufhält. Das ist vielleicht nicht ganz ideal für Photobearbeitung, aber zum sonstigen Arbeiten ist das fantastisch, selbst wenn es nur auf dem iPhone-Bildschirm ist, denn True Tone erzeugt immer einen gefühlt natürlicheres Bild als ohne und macht das Arbeiten damit einfach entspannter. Ein Bekannter ging sogar so weit zu sagen, er arbeite wegen True Tone sogar lieber auf dem iPad Pro als auf seinem (Intel-) iMac.

Zusätzlich kann ein externes Display mit bis zu 6k bei 60 Hz angeschlossen werden. Auch USB-3.x Displays werden unterstützt.

Die Grafikeinheit des M1 ist zwar durchaus fähig, aber auch nicht allzu übermäßig, doch sollte die Tatsache, dass der kleinste M1-iMac nur über 7 statt 8 GPU-Kerne hat, nicht ohne Gewicht sein.

M1 iMac Sound

iMac Basssystem

Auch am Sound wurde ordentlich gedreht. Der M1.iMac verfügt über ein System mit sechs Lautsprechern, dessen Tieftöner mit Kräfteausgleich arbeiten, d. h. wenn der Bass wummst, wackelt das Gehäuse nicht mit.

Außerdem ist es meines Wissens nach nun der erste Mac, der Dolby Atmos unterstützt. Was auch ein Weckruf an alle Musikschaffenden, Streamer und Podcaster sein sollte, sich mal mit dem Thema auseinanderszusetzen – jetzt nicht wegen dieses iMacs speziell, sondern seit absehbarer Zeit, denn mittlerweile kann jedes neuere Smartphone schon längst Dolby Atmos und ja, das ist auch wichtig, wenn man nur in Stereo arbeitet.

Doch nicht nur die Lautsprecher wurden gepimpt, auch das interne Mikrofon in „Studioqualität, das aus dem letzten Intel-MacBook Pro stammt und für „kristallklare“ Aufnahmen sorgen soll.

Dass hochwertige Aufnahmen nun auch tatsächlich möglich sind, dafür sorgt der M1-Chip, der dank seines niedrigen Stromverbrauches auch wenig an Kühlung bedarf. So wird das System nur noch von zwei Minilüftern gekühlt, die eine maximale Lautstärke von nur 10 dB erreichen sollen. Das ist deutlich leiser als jede herkömmliche drehende Festplatte im Ruhezustand.

Apple Touch-ID in Tastatur

Um bei den Technologietransfers vom iPad Pro zu bleiben, das mitgelieferte Magic-Keyboard hat nun eine Touch-ID-Taste, mit der nicht nur Käufe verifiziert werden können, sonder auch schnelle Benutzerwechsel und Lock-/Unlock-Funktionen. Das Magic-Keybaord gibt es in Vollgröße und Tenkeyless.

Welches Apple iMac Modell ist das Richtige?

Bei einer Dicke von nur 11,5 mm und einem Gewicht von weniger als 5 kg ist dieser iMac der dünnste und leichteste aller Zeiten und der gesamt Formfaktor lässt schon die Frage aufkommen, ob es sich hier nicht um das größte iPad aller Zeiten handelt.

Beim Kauf gilt es auf jeden Fall darauf zu achten, dass das kleinste Modell für 1449 Euro nur mit einer 7-Kern GPU und nur zwei Thunderbolt/USB4, keinen Ethernet-Anschluss und keine Touch-ID im Magic Keyboard hat. Außerdem ist hier die größte SSD-Ausbaustufe nur 1 TB. Diese Version ist wohl hauptsächlich für Schulen gedacht.

Die beiden größeren Modelle für 1669 Euro und 1899 Euro haben eine 8-Kern GPU, zwei TB 4/USB4 plus zwei USB 3-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Port (im Netzteil verbaut!) und das mitgelieferte Magic Keyboard hat Touch-ID.

Für Musiker ist der fehlende GPU-Kern im kleinsten Modell wohl kein Problem, die zwei fehlenden USB-Anschlüsse aber schon! Und über einen weiteren neuen MagSafe-Anschluss darf man sich auch freuen.

Bestellbar sind die neuen Modelle ab 30. April 2021 und lieferbar am Mitte Mai.

Apple iPad Pro mit M1 und Thunderbolt

In dem ebenso kurzweiligen Introfilm bricht Tim Cook bei Apple ein, stiehlt einen M1 Chip aus dem Macbook Pro, um ihn in ein iPad einzubauen, was andeuten soll, dass es sich hier um exakt denselben Chip handelt.

Apple macht also mit der Unifizierung ihrer Produktpalette wirklich ernst. Anstatt weiterhin zwei Prozessorlinien zu produzieren, werden beide Produktlinien, Mac und iPad/iPhone wohl künftig zusammen evolutionieren, was auch inzwischen sehr sinnvoll ist. Der M1 ist stromsparend genug, um in mobilen Geräten verbaut zu werden und leistungsfähig genug, um mit Desktop-Rechnern mitzuhalten. Man kann also davon ausgehen, dass in Zukunft nur noch skalierte Versionen derselben M-Serie in sämtlichen Produkten verbaut werden, die Trennung „A“ und „M“ ist ja jetzt schon nur noch pro forma.

Wie dem auch sei, damit kommt die Leistung des M1 Mini oder zumindest des M1-AirBooks nun auch zum iPad und lässt auch ein A14 iPad schon wieder alt aussehen.

Mit dem M1 kommen auch seine Leistungsdaten auf das iPad, wie je 8 CPU- und GPU-Kerne, 16 Kerne Neural Engine und mindestens 8 GB Arbeitsspeicher. Bei den Modellen mit 1 und 2 TB Speicherplatz sind es sogar 16 GB RAM.

Thunderbolt/USB4



Auch diese Neuerung ist dem M1-Chip zu verdanken. Somit lassen sich echte (treiberlose) Thunderbolt-Geräte (SSDs etc.) mit dem iPad Pro betreiben. Dass in absehbarer Zeit professionelle Thunderbolt-Audiointerfaces am iPad laufen, wäre zwar sehr schön, aber ich würde nicht darauf wetten, da USB-Interface schon sehr gut funktionieren und Thunderbolt-Interface Treiber benötigen, die unter iOS nicht installiert werden können. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.

XDR-Display

Wieder einmal haben sich Apple ins Zeug gelegt, haben die Technologie des Apple Pro XDR-Displays geschrumpft und in das neue 12,9″ M1-iPad Pro eingebaut. Das 11″ M1-iPad Pro muss leider ohne auskommen. Bei der XDR-Technologie regelt eine zusätzliche Ebene von Mini-LEDs die Ausleuchtung des darüberliegenden IPS-LCDs, was zu deutlich höheren Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einer maximalen Helligkeit von 1600 Nits führt, bei einer Auflösung von 2.732 x 2.048 Pixeln bei 264 ppi.

Das Display des 11″ M1-iPad Pros kommt nur auf 600 (effektiv 500) Nits, bei einer Auflösung von 2.388 x 1.668 Pixeln bei 264 ppi. Ein Kontrastverhältnis ist nicht angegeben, aber ein 2018 iPad Pro mit Liquid Retina Display kommt laut Internet auf knapp auf 1800:1.

Das sollte Foto- und Video-Proofen deutlich einfacher machen.

An den Kameras und Face-ID hat sich anscheinend zu den 2020er Vorgänger-iPads Pros nichts geändert. Aber es gibt eine neue Auto-Kamera-Funktion, die Gesichter im Bild automatisch erkennt und fokussiert. Bei mehreren Personen wird versucht, alle im Bild zu erfassen und auch die Mikrofone wurden anscheinend aufgewertet.

iPad & Umwelt

Worin sich die beiden M1 iPad Pros noch unterscheiden, ist die Größe der Akkus. Bei einer vergleichbaren Laufzeit von 10 Stunden hat das 11er iPro einen Akku mit 28,65 Watt­stunden, während das 12,9″er einen Akku mit 40,88 Watt­stunden besitzt. Das XDR-Display dürfte wohl deutlich mehr Leistung ziehen als das herkömmliche IPS-Display.

iPad Features

Für den schnellsten Internetanschluss unter optimalen Bedingungen gibt es 5G NR.

Das 11″ M1-iPad Pro gibt es ab 879 Euro, das 12,9″ M1-iPad Pro gibt es ab 1199 Euro, die 1 TB Ausbaustufe mit 16 GB RAM gibt es ab 2089 Euro (11″).

Bestellbar sind die neuen Modelle ab 30. April 2021 und lieferbar am Mitte Mai.