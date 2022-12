Behringer Groove Key, Groovebox-Keyboard ähnlich Keystep Pro

Auch Keyboard-Controller mit modularer Ausstattung wären eine Idee, derer sich Hersteller wie auch Behringer einmal annehmen könnten – also solide Controller in diversen Größen, die im Standardfall mit diversen (optisch gefälligen, versteht sich) Blindplatten ausgestattet sind.

Dazu müssten dann Module hergestellt werden, die einzelnen Kunden IHRE Anforderungen an einen derartigen Controller ermöglichen – modular i.S.v. ‚ich kaufe mir dazu, was ICH in meinem Set-up suche und brauche‘.

Also z.B. eine Sequencer-Einheit … oder eine optionale Ausstattung mit CV/Gate-Anschlüssen … oder eine kleine eigenen Klangerzeugung … oder einige direkt erreichbaren Effekte, ergänzt durch Expression-Pedale … oder anderes, was Sinn macht.

Dazu böte sich das EuroRack-System an … vielleicht auch in einer ‚flacher einzubauenden‘ horizontalen Position … ggf. auch 9,5“ oder 19“-Platten direkt ‚oberhalb‘ der Tasten (in 1- oder 2-HE, also bis max. 8,8 cm Höhe) …

Auf der Rückseite könnten dann ebenfalls Module mit den zugehörigen Anschlüssen eingesetzt werden – also Keyboard-Controller in der ja bekannten Form, nur eben modular ausgestattet und somit vom Kunden bestimmt, was “sein“ Controller an innerer Ausstattung mitbringt.

Wäre das nicht einen (oder mehrere) Gedanken wert in unserer so modular gewordenen Synthie-Welt ?