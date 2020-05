Blue Box: Doepfer SCHALTWERK Step-Sequencer CV/Gate & MIDI

Step-Sequencer aus München für die Welt

Einführung zum Doepfer Step-Sequencer

Wenn es einen Sequencer gibt, bei dem Name und Funktion exakt genau das beschreiben, was ein derartiges Gerät machen sollte und dann tatsächlich macht, so trifft dieses auf SCHALTWERK exakt zu. Hier muss man sich auch vor Augen halten, dass wir hier einen Oldtimer und auch Klassiker aus dem Jahr 1996/1997 vor uns haben. Das SCHALTWERK – und man kann es nicht anders formulieren – ist ein Kultgerät. An dieser Stelle dankt der Autor herzlich Florian Anwander, der sein Exemplar zur Verfügung stellte.

Bei so einem Klassiker stellt zunächst auch die Frage des Einsatzes und ein geflügeltes Wort unter AMAZONA.de Kollegen ist: „Sequencer kann man nie genug haben.“ Und das trifft es auch, der Autor verfügt über ein Arsenal, das von Korg SQ1, Analogue Solutions Oberkorn 3, Pioneer Toraiz SQUID bis hin zu diversen Onboard-Sequencern in einer Korg M1, Roland System 8 oder Sequential Prophet REV2 16 Voice reicht.

Alle haben ihre Eigenheiten und Besonderheiten. Und somit ihre Berechtigung. Und auch der SCHALTWERK Sequencer. Wobei seine Komfortzone die Bühne und somit die Performance ist.

Aber widmen wir uns erst einmal den Grundlagen. In seinem Produktionszeitraum wurde das SCHALTWERK in einer 220 V Version mit internem und einer Export-Version ohne internes Netzteil gefertigt. Ebenso war eine Spezialversion mit blauen LEDs erhältlich. Welche heute vermutlich als ultra rarer Sternenstaub gehandelt wird.

Die letzte offizielle Firmware-Version ist V1.31, die auf ein EPROM zu verfrachten ist. Hier muss man wissen, wir befindet uns im Neuland und USB-Firmware Flash-Updates, womöglich via Internet waren nicht die Regel. Aber und das ist schon wegweisend, es gibt zum SCHALTWERK ein Software-Tool namens „Werkmap“, das unter Win10 tatsächlich noch läuft und mit dem man die SysEx-Files des SCHALTWERK umkrempeln kann.

Zitat Dieter Döpfer:

„Mit Hilfe dieses kleinen aber lautstarken Tools können Sie auf recht praktische Weise die Numerierung von Patterns, Songs, Presets, Chunks und Tracks des Schaltwerks oder Regelwerks (hier kurz „X-Werk“ genannt), die sich irgendwo in einem Ihrer Sysexfiles befinden, total umkrempeln.

Sysexfile – das ist eine Datei der Form *.SYX die einen oder mehrere System-Exclusiv Dumps von einem odere mehreren verschiedenen Geräten in binärer Form enthalten kann. Dieses kleine Tool ist in der Lage die darin befindlichen Doepfer „X-Werk“ Dumps zu erkennen und diese für die o.g. Zwecke zu modifizieren.“

Was ist SCHALTWERK?

SCHALTWERK ist eine komplexe Ablaufsteuerung zur Erzeugung von MIDI-Events, aber auch Trigger & Sync von Signalen für ein Analogsystem. So steht es in der Bedienungsanleitung geschrieben. Unsere Bedienelemente hier sind eine Tastermatrix, ein Display und ein Encoder zur Anwahl von Werten. Und daraus lässt sich auch die Hauptorganisationsstruktur das SCHALTWERK ableiten. Dies wären der STEP, ein TRACK, das PATTERN und der SONG. Ein Step, Track, Pattern oder Song geben dann über das Leuchten einer LED ihren Zustand aus. LED leuchtet, ist aktiv. LED leuchtet nicht, ist nicht aktiv.

Step by Step Programmierung

Pro Step können wir das an MIDI/Noten-Events mitgeben, was für eine Performance nötig ist. Darüber kann SCHALTWERK auf Step-Ebene noch folgende Eventarten erzeugen:

Es kann so z. B. auch ein:

Controller Event,

polyphoner Aftertouch,

monophoner Aftertouch

Program-Change oder

Pitchbend sein.

Ein solches MIDI-Event besteht neben der Angabe der MIDI-Event-Art aus der Angabe des MIDI-Kanals und einem bzw. zwei weiteren Werten, die das MIDI-Event weiter beschreiben.

Beim Noten-Event z. B. ist dies die Angabe der Tonhöhe, also des Notenwertes und die Lautstärke, also die Noten Velocity. Beim Controller die Controller-Nummer und der Controller-Wert.

Der polyphone Aftertouch ist wie ein Notenwert aufgebaut.

Der polyphone Aftertouch ist wie ein Notenwert aufgebaut. Der monophone Aftertouch besitzt als weiteren Wert nur noch die monophone Velocity.

Programm-Change die Program-Change-Nummer

Pitchbend besteht zwar ideal aus zwei weiteren Werten, faktisch ist einer davon aber immer 0.

Recording Spuren

Tracks fassen nun offensichtlich Steps zu einer Spur zusammen. Und hier gibt es nun globale Track-Parameter, die man sich vorab verinnerlichen sollte, da dies in der Performance der zentrale Punkt ist.

Ein Track erhält nun global einige Parameter für alle seine 16 zugeordneten Steps. Das wäre z. B.

die MIDI-Event Art,

dessen MIDI-Kanal,

die Basis-Notennummer bzw.

Basis-Velocity,

Gate-Dauer,

Notendauer,

Delay-Zeit,

Start- und End-Step,

Runmode und

die verschiedenen Effektparameter.

Das heißt, alle 16 Steps dieses Tracks können den jeweiligen Parameter nur gemeinsam haben, eine wahlfreie Einstellung für jeden Step unterschiedlich ist nicht möglich. Allerdings können diese Parameter natürlich für jeden Track anders eingestellt werden.

Dafür besitzt jeder Track einen Select-Taster und eine dazugehörige LED. Dadurch kann ein Track unmittelbar angewählt werden, was durch Leuchten der Select-LED angezeigt wird. Alle Track-Editieroperationen beziehen sich nun auf den Track, dessen LED brennt, in speziellen Edit-Modes können dies auch wahlfrei mehrere Tracks gleichzeitig sein. Als Highlight können wir dann auch einzelne Tracks „muten“, auch hier in mehr als einer Geschmacksrichtung.

Sequence-Pattern

Die Patterns sind die komplette Zusammenstellung aller 8 Tracks mit ihren jeweils 16 Steps. Ist das nicht etwas wenig? Nein! Das ist ausreichend und komplex genug, denn wir sind noch nicht beim Songmodus.

Im SCHALTWERK existieren

130 Pattern-Speicher,

128 nichtflüchtige Pattern-Speicherplätze,

ein Edit-Pattern und

ein Clipboard-Pattern.

Hier müssen wir aufpassen, da wir sonst zwei extrem nützliche Funktionen verpassen: das Edit-Pattern und das Clipboard-Pattern. Dazu sollte man beachten, wenn man also eines der 128 Patterns anwählt, so kann in Folge nicht etwa dieses Pattern direkt editiert werden, sondern es wird lediglich in das Edit-Pattern kopiert. Dieses Edit-Pattern ist also solange flüchtig, bis wir eines der 128 Pattern ersetzen. Hat aber den Vorteil, dass wir ein anderes Pattern laufen lassen können, während wir das Edit-Pattern womöglich in Doepfer-Echtzeit editieren.

Das Clipboard-Pattern ist so etwas wie „Kanal 17“ in MIDI oder hier das Pattern 129, in welches das Editpattern zwischengespeichert werden kann. Dies wird z. B. nötig, wenn ein geeigneter (also z. B. freier Speicherplatz) für das eben erstellte Edit-Pattern gesucht wird oder gesucht werden muss.

Ein Anwählen eines der 128 Patterns würde ja unweigerlich das Edit-Pattern zerstören. Oder aber wenn das Ursprungs-Pattern mit dem Edit-Pattern verglichen werden soll etc. Für das Clipboard-Pattern steht ein eigener Taster zu Verfügung. Wird dieser betätigt, so wird das momentane Edit-Pattern in das Clipboard kopiert. Zum Zeichen dafür, dass unser Clipboard nun belegt ist, blinkt dessen LED.

Soll nun irgendwann das Clipboard wieder in das Edit-Pattern kopiert werden, so ist die Clipboard-Taste ein weiteres Mal zu betätigen. Daraufhin befindet sich das Pattern wieder im Edit-Pattern, die LED erlischt und das Clipboard ist wieder für ein neues Pattern aufnahmebereit.

Songmodus

SCHALTWERK verwaltet maximal 16 Songs zu 128 Steps. Diese Abfolge kann maximal 128 Patterns hintereinander automatisch aufrufen, wobei jedes Pattern nach dem Aufruf bis zu 127 Mal abgespielt werden kann. Jedem Songstep kann neben der Angabe, welches Pattern abgespielt werden soll und wie oft, noch eine vom Pattern abweichende On-Einstellung zugeordnet werden. Auf Wunsch kann man dieses Verhalten auch Live und on the fly machen, so dass wir hier eine Klasse Jam-Funktion haben.

Fortgeschrittene Funktionen

Arpeggio

Wir sehen uns auf der Oberfläche und im Display ein wenig um, die erste Eingabe einer Sequenz geht innerhalb einer Minute von der Hand und tut gar nicht weh. Da wären zunächst eine Arpeggiator-Funktion. Doepfer bezeichnet diese im Kontext des SCHALTWERK als Effekt und dies ist es im eigentlichen Sinn auch. Geben wir am MIDI In 1 mit ein Masterkeyboard einen Notenwert vor, so wird hier dann ein entsprechendes Arpeggio ausgelöst. Ändert sich nun der Notenwert, wird das Arpeggio transponiert ausgegeben.

Record-Step

Dabei werden die Step-Notennummern und Velocity-Werte des vorgesehenen Tracks fortlaufend mit den am MIDI In1 empfangenen Noten beschrieben. Entweder können dann die Noten, nachdem sie so im Sequencer gelandet sind, editiert oder mit Overdub über MIDI In1 überschrieben werden.

Transpose

Hier wird dann einfach das an MIDI In1 anliegende Signale auf den Notenwert hinzugefügt. Um hier nicht über das Ziel hinauszutransponieren, transponieren wir zunächst erst mal tiefe Notenwerte.

Gater

Einen Effekt, den man nicht mehr erklären muss. Wie viele unzählige Gater/Morse-Basslines wurden in den Achtzigern gemacht. Und auch der Autor ist ein großer Freund dieser Technik. Drei kurz, drei lang usw usf.

Chord

SCHALTWERK verfügt auch über einen CHORD-Modus, hier muss man wissen, CHORD und GATER schließen sich auch aus und können nie gleichzeitig aktiviert werden. CHORD und Arpeggio teilen sich den Zwischenspeicher. Und alle Effekte sind von der Ablaufpriorität deutlich niedriger als alle primären SCHALTWERK-Funktionen. Treffen am MIDI In also schnelle Notenwechsel oder sehr viele MIDI-Informationen ein, so könnten die Effekte teilweise hörbare Delays aufweisen. Ebenso ist es ratsam, hier noch mal die Seite 22 des Handbuchs zum SCHALTWERK zu lesen. Da es nicht trivial ist, wie die hier bezeichneten Effekte tatsächlich berechnet werden.

TOOLS

Was SCHALTWERK darüber hinaus auszeichnet, sind die Tools im Menü, ohne groß ins Handbuch zu sehen, ist die endgültige Performance mit wenigen Drehungen und Eingaben organisiert. Oder eben arrangiert. Entsprechend unserer Zielstellung. Hier auch noch mal zur Erinnerung, dass der Verfasser ein Neuling am Schaltwerk ist.

Song und Spiel Modi

SCHALTWERK nur in einer linearer Weise das Pattern von links nach rechts schieben zu lassen, wäre viel zu einfach. Eine Sequenz, Pattern oder gar Song können zu Zweier- oder Vierer-Gruppen verknüpft werden und entsprechend als Pendel1, Pendel2, UP/DOWN – und hier können wir dann z. B. auch die Effekte mit ins Spiel springen. Und wenn wir dann noch im Kopf haben, Edit und Clipboard, dann haben wir hier unbegrenzte Möglichkeiten.

Anschlüsse und Besonderheiten

Wenn wir die Rückseite betrachten, dann finden wir neben dem Stromanschluss, dem MIDI-Buchsen-Trio und einer SYNC-Buchse, deren Belegung und Funktion im Benutzerhandbuch erläutert wird, auch 2x 8 CV- und 8 Gate-Ausgänge, dieses sollte reichen. Hier sollte man beachten. MIDI MERGE kann SCHALTWERK nicht. Die CV/Gate laufen immer parallel zum MIDI Out. Die Zuordnung CV1 für Track 1 bis CV8 für Track 8 ist fix.

Aus der Zeit gefallen?

Angesichts der Möglichkeiten des SCHALTWERKS verdient unser Gerät das Prädikat „absolut erhaltenswert“. Sicher haben neuere Sequencer zusätzliche Funktionen wie Skalen, Morphing, Warp, Timeshift, generatives Sequenzieren und vieles mehr.

Dennoch – und hier glänzt SCHALTWERK – ist es die einfache Editierung von Steps, von Patterns und Songs, gepaart mit einer auf die Live-Performance ausgerichteten Bedienung. Aber auch im Studio können wir SCHALTWERK gut gebrauchen, sofern wir Pattern-basierende Musik machen. Das Pattern ist hier nicht als Einschränkung zu sehen, denn letztlich geht jede Musik auf ein sich wiederholendes Pattern zurück, sofern man das so überspitzt formulieren kann. Ein renoviertes Tool namens Werkmap wäre hier auch für aktuelle Rechner und Produktionsumgebungen wünschenswert. Ist aber nicht Pflicht, denn generell erschließt sich SCHALTWERK schnell und gut.

Wir sollten auch im Kopf haben, dass wir über die Steps, Pattern-Ansteuerung über CV oder einen MIDI-Kanal Sequenzen alternieren, ändern, wechseln, stummschalten können. Und das funktioniert absolut livetauglich. Hier muss man allerdings immer die Abarbeitung der Effekte beachten. Denn dies kann im Einzelfall die Performance beeinflussen. Die ganz wagemutigen werden ihren Jam oder Performance aus dem Ergebnis von Step-Recordings aufbauen und dann über Edit und Clipboard-Pattern bearbeiten wollen, das ist sehr gut möglich, aber auch hier der Hinweis, der internen Abarbeitung im SCHALTWERK.

Abschließend noch zwei Videos mit dem SCHALTWERK und dem Sequential Pro REV2, der Autor bittet das Chaos im Hintergrund zu entschuldigen, es wird gerade umgebaut. Die Sequenzen sind immer kurz vor den Aufnahmen entstanden. Sie erheben nicht den Anspruch auf das Prädikat „musikalisch wertvoll“.

Viel Spaß mit Teil 1 & 2.

Und hier nun Teil 2.