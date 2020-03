Der beste Audio-Laptop für Musikproduktion und Live 2020

Was braucht der mobile Produzent 2020?

Ist ein Laptop für die anspruchsvolle Audio-Produktion geeignet oder nicht? Natürlich ist er das! Ich persönlich nutze lieber Desktop-PCs als einen Klapprechner, aber das hat auch mit persönlicher Präferenz zu tun. Selbstverständlich sind halbwegs aktuelle Laptops in der Lage, Musikproduktionen zu realisieren. Welche Modelle geeignet erscheinen und worauf man beim Kauf achten sollte, wollen wir hier etwas genauer beleuchten.

Heißt es nun Laptop, Notebook oder Klapprechner?

In diesem Text werden die Begriffe Laptop und Notebook weitgehend Synonym genutzt, wie im deutschen Sprachraum üblich. Die unterschiedlichen Abstufungen (Ultrabook, Subnotebook, Netbook…) werden als bekannt vorausgesetzt.

Warum ein Laptop zur Musikproduktion?

Als die Preise für Laptops in den 2000ern drastisch gesunken waren und somit erschwinglich wurden, haben sich viele Zeitgenossen ein Notebook oder Laptop auf den Schreibtisch gestellt. Weniger aus praktischen Erwägungen, denn aus Prestige. Man wollte ein schickes Stückchen Technik auf dem Arbeitsplatz stehen haben. Bewegt wurden und werden diese Computer praktisch nie. Das halte ich nicht für sinnvoll, da Laptops immer etwas teurer als die identische Desktop-Variante sind. Auch die Wartung und Reinigung ist meistens etwas aufwändiger.

Wenn jedoch auch mobil gearbeitet werden soll und das Budget nur für einen Desktop-PC oder Laptop reicht, ist die Entscheidung recht offensichtlich. Wer mobil produzieren möchte, hat keine Alternative zum Laptop. Ist eine Installation in ein Recording-Mobil oder Ü-Wagen geplant, sollte auch hier ein Desktop-PC zumindest in Erwägung gezogen werden.

Grenzen des mobilen Tonstudios

Wie bereits erwähnt, sind Laptops meistens teurer als ein gleichwertiger Desktop-Ersatz. Oft ist die potentere Hardware zuerst im Desktop-Markt verfügbar und kommt erst mit etwas Verzögerung in den Markt für mobile Rechner. Laptops lassen sich nicht selbst zusammenstellen, wie man das von Desktop-Rechnern her gewohnt ist: Die Konfigurationsmöglichkeiten sind deutlich eingeschränkt. So können in die meisten Laptops maximal zwei Festplatten (egal ob HDD oder SSD) verbaut werden, auch die RAM-Bestückung ist stärker limitiert, als es bei den Kollegen der Desktop-Abteilung der Fall ist. PCI-Steckplätze findet man nicht bei Laptops und Thunderbolt ist auch eher in der Apple-Gemeinde bei mobilen Rechnern zur finden. In absehbarer Zeit wird sich letzteres aber sicherlich ändern.

Wer aufrüsten möchte, stößt bei Notebooks teilweise an sehr enge Grenzen. So gibt es Hersteller, die ihre RAM-Bausteine fest verlöten und ein Upgrade praktisch unmöglich ist. Auch die Kombination aus festgelöteter und wechselbarer Speicherbank ist anzutreffen. Wenn Schaden am RAM vorliegt, wird es teuer oder das Notebook wandert in den Container. Festplatten sind meistens nicht fest verlötet, CPUs hingegen schon und auch der Tausch der Grafikkarte ist unmöglich.

Die inneren Werte eines Audio-Laptops

Ähnlich wie bei der Planung eines Desktop-Rechners zur Audioproduktion gestalten sich die Anforderungen an einen Laptop, der zur mobilen Musikproduktion genutzt werden soll. Die quasireligiöse Frage, ob eine AMD oder Intel CPU im neuen Laptop werkeln soll, macht hier selbstverständlich nicht halt. Wenn wir die Tablet-PCs mit einbeziehen, kommen sogar ARM-Prozessoren (und kompatible) infrage. Das CPU-Thema haben wir in den Audio-PC Artikeln und den Kommentaren dazu bereits mehrfach diskutiert. Allgemein scheint der AMD Ryzen in puncto Energieverbrauch und Leistung die beste Kombination bei einem attraktiven Preis derzeit zu bieten.

Sollen „nur“ mobile Mehrspuraufnahmen gemacht werden, kommen durchaus Tablet-PCs infrage. Allerdings wird ein Audiointerface benötigt, das problemlos mit einem Tablet arbeiten kann. Da dürften die Vertreter aus dem Hause Apple (iPad mit iOS) deutlich die Nase vorne haben, da viele Hersteller die Class-Compliancy (Geräteklassen) nur für CoreAudio erfüllen, nicht aber für USB-Audio. Ist die Class-Compliancy für USB-Audio korrekt implementiert, laufen diese Interfaces an allen USB-fähigen Rechnern, auch unter Android, Linux und Windows.

Allerdings sehe ich, ab einer gewissen Anzahl von Spuren, die Usability eines Tablet-Rechners eingeschränkt. So wird der interne Speicher zu schnell knapp und die Displaygröße ist nicht für jede Spurzahl komfortabel. Hier setzt die Displaygröße und die Ausstattung (Speicher, Prozessor etc.) die Grenze.

Wenn es um Musikproduktion geht, sind Tablet-Rechner mittlerweile ebenfalls eine interessante Option für das mobile Produzieren. Dabei ist die Plattform gar nicht so wichtig, denn Software gibt es für iOS, Android und natürlich auch Windows. Allerdings ist die Hardware nicht vergleichbar mit „richtigen“ Laptops oder Desktop-PCs.

Wer große Arrangements umsetzen will oder auf seine Lieblings-Synth-Plugins zugreifen möchte, wird mit einem Tablet-PC wohl eher nicht glücklich und nutzt diesen nicht als Hauptsystem zum Produzieren. Zum Skizzieren von Ideen, Arrangements und dergleichen ist ein Tablet aber mehr als ausreichend. Immerhin gibt es durchaus potente Software: GarageBand, Cubasis, nTrack, Music Studio etc.

Wer oft mobile Recordings mit mehr als acht Spuren realisiert, wird eventuell ein iPad (oder anderes Tablet) als nicht ausreichend erachten und lieber mit einem Laptop arbeiten wollen. Je nach genutzter Software – so ist Nuendo Live beispielsweise extrem „leichtgewichtig“ für mobile Recordings ausgelegt – kann ein Netbook bereits eine interessante Lösung sein. Aber Vorsicht: Je nach genutztem Prozessor könnte es zu Problemen mit der gewünschten Recordingsoftware kommen.

Wer mehr mit dem Setup machen möchte als „einfach nur aufnehmen“, wird mit einem Netbook nicht glücklich. Immerhin: Ich habe jahrelang mit einem Notebook mobile Recordings gemacht, welches von der technischen Ausstattung her heute als mittleres Netbook durchgehen würde. Solche Netbooks starten bei 250,- Euro, haben allerdings keinen großen Speicher! Günstigere Netbooks scheinen für unseren Zweck eher nicht geeignet, aber auch hier sollte es Ausnahmen geben. Die Stream-Serie von HP könnte hier interessant sein. Zwar sind „nur“ Celeron-Prozessoren verbaut, dafür stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Asus hat bei den Vivobooks (bspw. das ASUS VivoBook E12) ähnliche Geräte im Angebot. Preislich liegen beide Notebooks bei ca. 250,- Euro.

Für den Einsatz von ein paar Kontakt-Instanzen und ein paar Synthesizer- und Effekt-Plugins reicht ein mittleres Notebook durchaus aus, wobei sogenannte Ultrabooks der günstigeren (und mittleren) Kategorie sich hierbei anbieten. Intel-Prozessoren der i3-Serie würde ich dabei außen vor lassen und gleich mit einem i5 starten. Prozessoren aus der i7 oder i9-Serie spielen ihre Vorzüge (bei diesem Anforderungsprofil) eher nicht aus.

AMD-Jünger sollten nach einem Ryzen 5 Ausschau halten. Wie bereits erwähnt, lassen sich Laptops leider nicht in gleichem Maße wie Desktop-PCs konfigurieren, aber der PC-Händler des Vertrauens bietet in seiner Online-Suche eine gute Filterbarkeit nach den gewünschten Kriterien an. Oft werden solche Notebooks als Office-Notebooks in den Onlineshops geführt. Passende Geräte fangen ab knapp 500,- Euro an. Diese sind aber meistens schon grenzwertig knapp ausgestattet, oft mit 4 GB RAM. 8 GB RAM wären hier jedoch mindestens empfehlenswert. Das HP 255 G7/HP 250 G7 SP (ca. 500,- Euro) könnte hier interessant sein. Ebenso ist das ASUS F512DA-EJ614T (ca. 500,- Euro) und das ASUS VivoBook 15 (ca. 550,- Euro) einen näheren Blick wert.

Wer viel mit Samples arbeitet und große Librarys nutzen möchte, sollte sich wirklich überlegen, ob er mit einem Laptop glücklich wird, denn hier sind große Festplatten (mindestens 1 TB, besser mehr als 2 TB) anzuraten. Wer Orchestermusik mit Librarys produzieren will, braucht schnell mal 2 TB und mehr nur für die Sounds. Das kann in einem Notebook durchaus eng werden.

Auch sind viele Notebook-Modelle nicht in jeder Kombination mit RAM upgradebar. Notebooks mit Ryzen 7 gibt es schon ab 700,- Euro aufwärts, wer jedoch viele Sample-Librarys nutzen möchte, wird unter 800/900 Euro nicht starten können, Intel-Klapprechner sind meist noch etwas teurer.

Zwar werden die beschriebenen Modelle oft unter „Gaming-Laptops“ im Handel angeboten, diese Notebooks haben jedoch oft eine „viel zu potente“ Grafik für unsere Zwecke, die man mitbezahlt, aber nicht (richtig) nutzt. Da kann man Geld sparen, also: Augen auf!

Das ASUS ZenBook S (ca. 1.200,- Euro) oder das ASUS ZenBook Duo (ca. 1.700,- Euro, dafür mit eingebautem Zweitmonitor) dürften hier eine ganz gute Figur machen. Das HP ProBook 440 G6 (ca. 1.100,- Euro) kommt gleich mit 32 GB RAM daher.

Wer eine richtige Workstation im Laptop will und auch aufwändige Wavetable-Synthesizer-Plugins nutzen möchte, wird wohl unter 2.000,- Euro nicht anfangen können. Intel i7 und i9 sowie AMD Ryzen 7-Prozessoren sind dann angesagt.

HDD oder SSD?

Selbstverständlich sind SSD-Lösungen zu bevorzugen. Nicht nur weil diese 2020 „state of the art“ sind, sondern weil SSDs nicht in gleichem Maße stoßempfindlich sind wie konventionelle Festplatten und das für den mobilen Einsatz ein zwingendes Argument ist.

Die recht kleinen Festplatten, die in Laptops „von der Stange“ angeboten werden, schmunzeln die Verkäufer oft mit dem Griff zu einer externen Lösung weg. Diese kleinen externen SSDs (oder auch HDDs) sind meist nicht sehr viel billiger als ein Upgrade, dafür aber deutlich unpraktischer. Viele Gehäuse haben thermische Probleme und sind nicht so stoßresistent wie eine Festplatte, die im Notebook untergebracht ist, zumindest wenn eine HDD verbaut ist. Im mobilen Einsatz kann so eine externe HD durchaus auch unpraktisch sein. Daher: Das Planen der Festplattengröße im Vorfeld kann viel Logistik im Nachhinein ersparen.