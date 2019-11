Die besten Yamaha Analog-Synthesizer (Vintage)

Yamahas analoge Vintage-Synthesizer-Klassiker in einem Report

Yamaha stellt grandiose Synthesizer her – ganz ohne Zweifel. Und doch hat Yamaha durch seine enorm breite Palette an Musikinstrumenten, Studioequipment und Beschallungssystemen sich auf Synthesizer nie so fokussiert wie beispielsweise Roland oder Korg.

Und trotzdem sind gerade von Yamaha in den Jahrzehnten einige herausragende und stilbildende Synthesizer entwickelt worden, die einen geradezu historischen Stellenwert eingenommen haben.

Die nun folgende Auflistung der Yamaha Analog-Synthesizer Historie stellt also keinen Anspruch an Vollständigkeit dar, sondern soll lediglich die Meilensteine würdigen und in zeitlich chronologischer Reihenfolge hervorheben.

Zu nahezu allen gewürdigten Exponaten gibt es hier auf AMAZONA.de entsprechende BLUE BOX (analog & hybrid) sowie GREEN BOX (digital) Reportagen. Zusammen mit Videos und Klangbeispielen ergibt das pure Lesevergnügen für viele Stunden.

Beginnen wir mit dem

Yamaha SY-1

mit dem Yamaha 1974 seinen Einstand auf dem Synthesizer-Markt gab.

In seinem sehr ausführlichen BLUE BOX Report bezeichnete Costello den handlichen Synthesizer gar als „Vangelis für die Westentasche“. Und tatsächlich bietet der Yamaha SY-1 und dessen Nachfolger Yamaha SY-2 mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Costellos Fazit ist bezeichnend dafür:

„Der Klang der frühen Japaner – sei es der SY-1 von Yamaha, der SH-1000 von Roland oder der Mini-Korg 700 – besitzt eine sehr eigenständige Qualität. Die durchaus gewöhnungsbedürftig sein kann für Ohren, die an Moog und ARP geschult sind. Ich halte diesen Sound für unverzichtbar und deshalb gehört für mich mindestens ein Japaner in jede Kollektion. Welchem Modell man letztlich den Vorzug geht, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Der Roland hat die knackigeren Hüllkurven und Selbstoszillation, der Korg die schönste Rechteckschwingung und einen unverwechselbaren Bass (verewigt in Human Leagues Dance-Klassiker „Being Boiled“). Und das Filter des SY-1 in Verbindung mit Aftertouch ist auf alle Fälle ein Alleinstellungsmerkmal, das für den Yamaha spricht.“

Mit dem

Yamaha CS-80

schuf Yamaha 1976 den Star eines Trios (CS-50, CS-60 und CS-80), der als polyphoner Analogsynthesizer vor allem durch seine ausdrucksstarken Spielmöglichkeiten und seinen unvergleichlichen Klang zur Legende geworden ist.

Auch wenn der Yamaha CS-80 im Rückblick vor allem mit dem Künstler VANGELIS in Verbindung gebracht wird, so waren es doch Dutzende von berühmten Musikern, die ihren musikalischen Werken durch den Yamaha CS-80 ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt haben.

Bereits ein Jahr später folgte eine ganze Serie von monophonen Yamaha Synthesizern, die den großen polyphonen Klassikern der CS-Serie klanglicher ähnlich waren. Im

Yamaha CS-30

fand diese Serie (bestehend aus CS-5, CS-10 CS-15, CS-30) ihren Höhepunkt.

Der Yamaha CS-30 dürfte bis heute einer der flexibelsten monophonen Synthesizer sein, die je gebaut wurden. Die Bedienung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich durchschaubar.

Vincent Rohr, der zum Yamaha CS-30 in unserem Blue Box Report auch ein sehr aussagekräftiges Video produziert hat, bescheinigt dem Schwergewicht außergewöhnliche Fähigkeiten:

„Die CS-Serie von Yamaha gehört für mich mit zu den am meisten als „underrated“ aufgefassten und missverstandensten Instrumentenreihen, die es gibt. Die schieren Möglichkeiten, die sich dem Nutzer des CS-30 bieten, können eben auch ausbremsen und wenn man nicht genau weiß, was man tut, die Kreativität ins Stocken bringen. Hat man den Aufbau und die Wirkungsweise der einzelnen Parameter allerdings gelernt und verstanden, hat man mehr als nur einen Werkzeugkasten vor sich. Das Gerät ist ein Performer, die zwei Outputs bieten dem Nutzer im Live-Betrieb die Möglichkeit, die zwei Synth Engines auf verschiedene Arten zu effektieren und zu routen. Beispielsweise könnte man hier auch eine über Line herausschicken, die andere an einen Gitarrenverstärker klemmen, auch kann man sie dafür nutzen, einen breiten, aber phasenstabilen und spannenden Stereo-Synthesizersound zu erzeugen.“

Ebenfalls 1977 erblickt der

Yamaha SS-30 String Synthesizer

das Licht der Welt.

Auch dem Yamaha SS-30 String-Synthesizer hat Costello einen umfangreichen Artikel gewidmet und den Exoten damit umfassend gewürdigt.

„Der Yamaha SS-30 besitzt die Fähigkeit, ein Musikstück zu verwandeln und zu prägen. Genau das erwarte ich von einem inspirierenden Musikinstrument. Deshalb fallen die ganzen „es wäre eigentlich schön gewesen, wenn“-Aussagen in diesem Report (von denen es zugegebenermaßen einige gibt) für mich am Ende nicht so stark ins Gewicht. Wirklich entscheidend ist, welchen Grundklang man bevorzugt: den schmeichel-seidigen Solina-Klang oder den strahlend-schneidenden Yamaha SS-30-Sound.“

Im Jahr 1979 folgte schließlich ein letztes Mal eine voll analoge Synthesizer-Generation, die den Namen CS im Namen tragen durfte:

Yamaha CS-40M

Der Yamaha CS-40M brachte zwar mit 21 kg eine Menge Gewicht auf die Waage, doch seine klanglichen Pfunde waren damals eher umstritten.

Den interessanten Blue Box Report zu diesem Schwergewicht verfasste für uns Theo Bloderer. Er kam zu folgendem Ergebnis:

„Ein Urteil über den Saurier Yamaha CS-40M fällt nicht so ganz leicht. Als modischer, bombastischer „Allrounder“ kann man – meiner Meinung nach – die Finger vom CS-40M lassen. Erstens passt sein stark eigenständiger Klangcharakter nicht unbedingt zu einem allgemeinen „musikalischen Umfeld“ und zweitens ist die Bedienung bzw. die Übersicht des Gerätes keineswegs als intuitiv zu bezeichnen, was dem kreativen Schaffen manchmal sehr im Wege steht.

Dagegen soll aber nicht verschwiegen werden, dass viele Musiker auf den CS-40M schwören. Und wer sich die folgenden Klangbeispiele anhört, dem wird sehr schnell klar, welch wunderbaren Klangcharakter und welch eigenständige musikalische Gebilde dieser Synthesizer zu erzeugen vermag.“

Im Anhang finden Sie nun zu allen Yamaha Analog-Vintage-Synthesizern aus unserem Archiv eine umfangreiche Liste. Vor allem empfohlen sind auch die Artikel zu den berühmtesten Vintage Synthesizern von Roland und Korg, die ebenfalls dort verlinkt wurden.