NAMM 2019: Sennheiser bietet mit XSW Drahtlossystem für Einsteiger

Einstieg in die Wireless Systeme

Mit der neuen XS Wireless Digital Serie bietet Sennheiser Musikern und Videofilmern einen einfachen Einstieg in das Thema Drahtlosübertragung. XSW-D ersetzt das Kabel durch kompakte Sender und Empfänger. XSW-D überträgt digital im 2,4-GHz-Bereich und verwendet den bewährten Codec aptX Live. Um eine zuverlässige Übertragung zu gewährleisten, nutzen die Empfänger Antennen-Diversity; die Sender arbeiten redundant und übertragen alle Datenpakete zweimal. Sollte die Übertragungsfrequenz gestört werden, so springen Sender und Empfänger nahtlos auf eine neue, freie Frequenz. Die Latenz des Systems liegt bei unter 4 ms. Bis zu fünf Systeme können gleichzeitig verwendet werden; sie haben eine Reichweite von bis zu 75 m. Sender und Empfänger können bequem über das mitgelieferte USB-Ladekabel aufgeladen werden, eine Ladung reicht für bis zu fünf Stunden drahtlosen Ton.

Sennheiser XSW-D – Bedienung

Die Bedienung ist laut Sennheiser so einfach wie nur möglich. Sender und Empfänger verfügen jeweils über eine Taste. Werden beide gedrückt, wird das Mikrofonsystem eingeschaltet und Sender und Empfänger verbinden sich automatisch miteinander. Durch Drücken der Taste am Empfänger oder am Sender wird das Audiosignal stummgeschaltet. Werden wieder beide Tasten gedrückt und gehalten, wird das System ausgeschaltet.

Der Sender kann mit einem handgehaltenen Mikrofon, einem Ansteckmikrofon oder aber einem Instrument verbunden werden, während der Empfänger direkt ans Mischpult, an einen Gitarren- oder Bassverstärker beziehungsweise an den Mikrofoneingang einer Videokamera angeschlossen wird.

Für Musiker und Moderatoren

Moderatoren, Sänger und Instrumentalisten können zwischen einem Vocal Set mit dynamischem Nierenmikrofon XS 1, einem Lavalier Set mit Ansteckmikrofon ME 2-II und einem Instrument Base Set wählen. Ist ein Mikrofon bereits vorhanden, reicht das XLR Base Set für handgehaltene Mikrofone oder das Presentation Base Set für Ansteckmikrofone mit 3,5-mm-Klinkenstecker vollkommen aus. Ab Sommer 2019 wird die Serie außerdem um ein Pedalboard Set für Gitarre und Bass erweitert. Alle Sender und Empfänger sind auch separat erhältlich.

MI: Sets mit einem/für ein handgehaltenes Mikrofon:

XSW-D Vocal Set : dynamisches Nierenmikrofon XS 1, Mikrofonsender (XLR-3F), Empfänger (XLR-3M), Mikrofonklemme, Ladekabel (USB-A auf USB-C)

: dynamisches Nierenmikrofon XS 1, Mikrofonsender (XLR-3F), Empfänger (XLR-3M), Mikrofonklemme, Ladekabel (USB-A auf USB-C) XSW-D XLR Base Set: Sender für dynamische Mikrofone (XLR-3F), Empfänger (XLR-3M), Ladekabel (USB-A auf USB-C)

MI: Sets mit einem/für ein Ansteckmikrofon:

XSW-D Lavalier Set : Ansteckmikrofon ME 2-II, Sender (3,5-mm-Miniklinke), Empfänger (XLR-3M), Gürtelclip, Ladekabel (USB-A auf USB-C)

: Ansteckmikrofon ME 2-II, Sender (3,5-mm-Miniklinke), Empfänger (XLR-3M), Gürtelclip, Ladekabel (USB-A auf USB-C) XSW-D Presentation Base Set: Sender (3,5-mm-Miniklinke), Empfänger (XLR-3M), Gürtelclip, Ladekabel (USB-A auf USB-C)

MI: Sets für Instrumente: