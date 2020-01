NAMM 2020: Mooer stellen GE300 Lite vor

Mooer präsentieren den GE300 Lite

Ein bisschen was sickert immer noch durch. Beispielsweise, was im Mooer Booth auf der NAMM 2020 so passiert ist. Gleich vorweg: Das Mooer GE200 gibt es bei uns demnächst im Test, insofern bin ich nicht ganz sicher, was Mooer mit dem GE300 Lite bewirken wollen. Fakt ist aber: Das gute Stück ist eine abgespeckte Version des Mooer GE 300. Was heißt das konkret?

Die wichtigsten Unterschiede zum großen Bruder: Kein Expression-Pedal, keine Synth-Engine – das Augenmerk liegt also eher auf die Cab-Simulationen und digitalen Amps. Insgesamt ist es also auch eher transportabel als der wuchtige Mooer GE300. Das fortführende Video zeigt euch im Detail, was sich Mooer im Rahmen ihrer „Abspeckung“ des Mooer GE300 gedacht haben.