NAMM 2021: Epiphone MKH Originals Les Paul E-Gitarre

NAMM: Epiphone 2021 Matt Heafy Signature

Muss sein – auch die Low- und Mid-Budget Bereiche brauchen neue Impulse, und da ist kaum ein Name so wichtig wie Epiphone. Nachdem eine Epiphone Slash Kollektion angekündigt wurde, blieb es sonst ein bisschen still an der Front. Was jetzt auch durchgesickert ist: Matt Heafy, Kopf und Gitarrist von Trivium, bekommt seine Epiphone Signature und was soll man sagen: sieht lecker aus.

Matt Heafys Epiphone Signature steht unter dem Stern der Eigenkreation – denn wir haben es hier unter anderem mit neuen Prototyp Fishman Pickups zu tun. Der einzige neuere Name, der sich im Feld der aktiven Tonabnehmer die letzten Jahre behaupten konnte: Fishman Fluence Pickups haben einen eigenen Trademark-Sound, der formidabel mit High Gain harmoniert, aber durch seine Voicings meistens zwischen einem modernen, zeitgemäßen mittenbereinigten Sound und einem „Vintage“-Klangbild wechseln kann, der sich mehr für herkömmliche Rock-Sachen eignet. Auch drinnen bei einigen Epiphones mit Fishman Fluence Pickups – eine Coil-Splitting Funktion. Mal schauen, was die Matt Heafy Signature davon alles abdecken wird. Im Video hier könnt ihr sehen, wie die Firma die neuen Heafy Fishmans testet:

Zwei Finishes, beide puristisch und ohne großen Tamtam auf schwarz und weiß reduziert, während die weiße neben goldener Hardware auch mit goldenen Regler auskommt, sind diese bei der schwarzen auch schwarz. Die große Frage bleibt, ob – ganz in der Trivium-Tradition – die Gitarren sechs oder sieben Saiten haben werden. Tatsache ist: Sowohl sechs als auch sieben Saiten werden in der MKH-Signature von Heafy vertreten sein. Die Singlecut Paula ist für diesen Sound her optisch hervorragend abgepasst. Alles was sich dazu sagen lässt: schauen wir uns an sobald der Moment gekommen ist.