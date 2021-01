NAMM 2021: Korg miniKORG 700FS, analoger Synthesizer

Fuer so einen beschraenkten Monosynth ist 2k einfach viel zu viel; das Original ist ja sogar billiger in gutem zustand zu bekommen. Und dazu noch ein externes netzteil.

Das einzige was ich jetzt hoffe ist das sich der preis der alten so weit nach oben geht, dass ich meinen 700 mit dem 700FS eintauschen kann.

Ne, werd ich nicht tun, dafuer mag ich ihn zu sehr.