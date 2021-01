NAMM 2021: LA Circuits EM-6A Chronograph, Sequencer

Erste Module und spannende Ankündigungen

Neu auf dem Eurorack-Parkett stellt sich LA Circuits mit dem ambitionierten Sequencer EM-6A Chronograph und weiteren Modulen vor.

Das Modul EM-6A Chronograph nimmt mit seiner Breite von 84 TE eine ganze Zeile eines Standardrahmens ein. Der Sequencer besitzt drei Reihen mit je acht Steps, die CV- und Trigger-Signale ausgeben. Während die CV-Ausgänge pro Reihe festgelegt sind, können die Trigger mit einem Schalter pro Step unterschiedlich geroutet werden.

Mit einer Polyrhythmic Clock Divider-Sektion lässt sich die Clock in mehrfacher Teilung über individuelle Ausgänge ausgeben und so andere Sequencer in unterschiedlichem Clock-Tempo ansteuern. Die interne Clock lässt sich mit CV-Signalen steuern, ebenso kann eine externe Clock verwendet werden. Auch Start/Stop, Reset und Step können mit externen Signale gesteuert werden. Außerdem steht eine Sequential-Switch-Sektion zur Verfügung.

Weiterhin hat LA Circuits noch ein paar Module vorgestellt.

EM-801 Machinist ist eine Signalquelle mit Sample/Track & Hold, einem Square-LFO, einem Slew-Limiter und Noise mit fünf verschiedenen Ausgängen (violet, blue, pink, red, white).

EM-201 Moon Jock ist ein spannungssteuerbarer Envelope Generator (ADSR) mit Repeat-Funktion, die permanent oder Gate-abhängig arbeiten kann.

EM-121 Suprematist ist ein synchronisierbarer, spannungsteuerbarer LFO, der auch PWM beherrscht.

EM-301 St. Tropez ist ein Dual VCA mit einem lineraren und einem exponentiellem CV-Eingang.

EM-801 MX ist ein Switch Multiple, dessen acht Eingänge auf zwei Busse geroutet werden können.

Abgesehen von den Farben erinnern die Module optisch ein wenig an Verbos Electronics. Die Preise liegen nicht ganz so hoch, dennoch im oberen Bereich. Der Preis des LA Circuits Chronograph liegt bei 1.800 Dollanr. St. Tropaiz kostet 205,- Dollar, Suprematist und Moon Jock jeweils 295,- Dollar, Machinist 300,- Dollar und MX 79,- Dollar.

Interessant sind die Ausblicke, die LA Circuits bereits für die Module gewährt, die noch dieses Jahr erscheinen sollen: ein Multistage Stutter Delay, ein BBD Delay mit variablen Stages, ein Transistor Ladder Filter und ein Abstract Filter sind schon vorangekündigt.

Das Highlight aber ist Atomic Meddle, ein 84 TE breites Stereofilter mit Envelope Follower, LFO und VCA für beide Kanäle sowie einem MIDI-Eingang.