NAMM 2021: Zwei neue Pianos von Yamaha – DGX-670 und CLP-725

Ein-/Aufsteiger Pianos für zu Hause und die Bühne

Nach Korg hat nun auch Yamaha zwei neue Digitalpianos vorgestellt, das DGX-670 und das CLP-725. Während sich das DGX-670 an Einsteiger und den Einsatz zu Hause anbietet, sollten anspruchsvollere Spieler dagegen einen genaueren Blick auf das CLP-725 werfen.

Features Yamaha DGX-670

Das ab Februar erhältliche DGX-670 verfügt über eine GHS-Tastatur mit 88 Tasten. Diese ist in den tieferen Lagen schwerer gewichtet als in den höheren, so dass das Spielverhalten echter Klaviere und Flügel simuliert werden kann. Das Piano bietet 601 Instrumenten-Sounds aus verschiedenen Kategorien und 29 Drum-/SFX-Kits. 100 Preset-Songs und ein 4,3-Zoll Farb-TFT-Display gehören ebenfalls zu den Ausstattungsmerkmalen wie 263 Begleitrhythmen.

Darüber hinaus bietet das DGX-670 das von den größeren Yamaha Pianos bekannte Virtual Resonance Modeling (VRM), einen Master-Equalizer und separate Part-EQs, Hall, Chorus, DSP-Effekte und mehr.

Die unverbindliche Preisempfehlung gibt Yamaha mit 987,- Euro an (und damit gleich auf mit dem neuen Korg LP-380).

Features Yamaha CLP-725

Als Ergänzung zur CLP-700 Serie hat Yamaha das CLP-725 entwickelt. Als Teil dieser Produktfamilie bietet das CLP-725 die bekannten Piano-Sounds CFX und Bösendorfer Imperial sowie das CFX binaurale Sampling.

Insgesamt 10 Sounds sind beim CLP-725 mit an Bord. Ein 2x 20 Watt Sound System treibt das Stereo-System, bestehend aus zwei 12 cm messenden Lautsprechern an. Wie es sich für ein modernes Digitalpiano gehört, bietet das CLP-725 eine Bluetooth-Schnittstelle und kann somit über Yamahas kostenlose Smart Pianist App gesteuert werden.

Ab März ist das CLP-725 im Handel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.645,- Euro. In der Hochglanzversion kostet das Piano 2.016,- Euro.