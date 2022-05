NAMM 2022: TC Electronic Plethora X3

TC Electronic haben mit der Plethora eine Plattform für seine Pedale gebaut, die alles abdeckt von Modulation über Delay und Reverb. Die TC Electronic-Klassiker, zusammengeführt an einem Ort – alles bis auf Drives. Für viele Spieler war das Plethora fast schon ein bisschen Overkill – zumindest für den Preis. Also reagierte man bei TC Electronic – und präsentiert auf der NAMM 2022 nun das Plethora X3.

Haben wir es hier mit etwas grundlegend Neuem zu tun? Nur bedingt. Es ist das gleiche Prinzip, auf kleinerem Raum, ohne technische Einschränkungen. Das heißt in der Praxis: Drei Effekte gleichzeitig nutzbar, und das auf 127 Banks verteilt. Sehr schön auch die größte Stärke des Plethora, meines Erachtens: Die TonePrints, die man abspeichern kann und so etwas wie bevorzugte Einstellungen des Pedals darstellen. Damit stehen also nicht nur verschiedene Presets zur Verfügung, sondern auch zahlreiche eigene Klänge.

TC Electronic Plethora X3 Effekte

Die drei Fußschalter fungieren über die MASH-Funktion auch als Expression Controller, die sehr einfach eingestellt und gemappt werden können. Damit lassen sich großartige Swell-Sounds, Oszillation oder Pitch-Effekte einstellen – und das über das Gedrückthalten der Fußschalter. Die Effektliste des Plethora findet ihr hier:

HELIX PHASER

VISCOUS VIBE

TAPE DECK LOOPER

HALL OF FAME 2 REVERB

FLASHBACK 2 DELAY

SUB N UP OCTAVER

BRAINWAVES PITCH SHIFTER

CORONA CHORUS

HYPERGRAVITY COMPRESSOR

MIMIQ DOUBLER

VORTEX FLANGER

PIPELINE TAP TREMOLO

QUINTESSENCE HARMONY

SENTRY NOISE GATE

SHAKER VIBRATO

ALTER EGO VINTAGE ECHO

Plethora X3 – UniTune and Cab Sim

Auch mit an Board: Das TC UniTune in dem Plethora X3 – ein eigenes chromatisches Stimmgerät also. Und auch wenn es keine Zerren gibt im Plethora – es gibt Cabinet Simulations. Eine CabSim kann am Ende der Signalkette aktiviert werden. So kann man direkt bei sich daheim aufnehmen in der DAW oder live über das Mischboard des Mischers spielen. Die Zerren kann man sich ja dazu kaufen – gibt wenige Zerren auf dem Markt, die ein besseres Preis-Leistungsverhältnis besitzen. Was es jedoch nicht gibt bei der X3 Version: den Expression-Anschluss und den FX-Loop. Trotzdem bietet das Plethora X3 noch Stereo-Anschlüsse sowie MIDI I/O. Ganz typisch für TC Electronic also ein formidables Preis-Leistungsverhältnis.