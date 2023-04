NAMM 2023: Die neuen Ibanez Signature Gitarren

Die neuen Signature Gitarren von Satriani, Vai und Co.

Unzählige große Gitarristen spielen Ibanez-Gitarren, aber nicht jeder bekommt sein Signature Modell. Signature Gitarren von einigen, denen diese Ehre zuteilwurde, präsentiert Ibanez gerade auf der diesjährigen NAMM Show in den USA. So unterschiedlich, wie die Künstler, so unterschiedlich sind auch die neuen Ibanez Signature Modelle.

Für Joe Satriani sind sogar gleich zwei Modelle rausgesprungen. Die Joe Satriani JS3CR ist der ChromeBoy unter den Bodys. Dazu gibt es zwei Humbucker (Steg: DiMarzio Satchur 8/ Hals PAF Pro). Für 5399 Dollar (UVP) allerdings nicht gerade ein Schnäppchen.

Nur unwesentlich günstiger ist die zweite Joe Satriani Signature Gitarre. Die JS1BKP mit Paisley-Muster hat anstelle des PAF Pro einen SUSTANIAC Driver am Hals. UVP hier: 3499 Dollar.

Richtig bunt wird es auf der NAMM 2023 dann mit der Steve Vai PIA77 BON. BON steht für „Brilliance of Now“ und lässt vielleicht schon den einen oder anderen Rückschluss auf den Klang des schrillen Stücks mit Hydro-Dip Swirl Finish und zwei DiMarzio UtoPIA. Für Ibanez Signature Gitarre muss man allerdings auch mal wieder tief in die Tasche greifen, denn für 8499 Dollar müssen viele von uns eine ganze Weile arbeiten.

Die Martin Miller MMN1 hat das Ibanez dyna-MIX9-Schaltsystem und Alter-Switch an Bord des Mahagoni-Korpus. Die 4mm dicke, geflammte Ahorndecke wird von einem Transparent Aqua Blue Finish überzogen, so dass die Maserung wunderbar zur Geltung kommt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Martin Miller MMN1 liegt wie bei der Joe Satriani JS1BKP bei 3499 Dollar.

Genau wie Martin Miller wird auch Lari Basilio die Besucher des Guitar Summit verzaubern. Ibanez spendierte der Gitarristin mit der LB1 eine weiße Version der nahezu identischen Violet aus dem Jahr 2021. Edel kommen die Gotoh Magnum Lock Mechaniken, Gotoh T1702B Vibrato Lari Basilios Signature Seymour Duncan Pickups daher. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2699 Dollar zählt sie dann eher zu den „günstigeren“ Modellen der neuen Ibanez Signature Gitarren.

Sicherlich den hohen Qualitätsanforderungen von Ibanez entsprechend, aber im Vergleich zu den anderen Modellen nochmals deutlich günstiger ist die Ichika Nito ICHI100. Die Signature Gitarre des Jungspunds aus Osaka basiert auf einer Ibanez Talman mit einem Wizard C Profil, Gotoh MG-T Locking Tuner und ICHI-S Singlecoils. 699 Dollar lautet die unverbindliche Preisempfehlung für dieses schöne Stück.

Last but not Least bei der NAMM 2023 ist dann noch die Paul Stanley PS3CM Iceman mit von der Partie. Man hofft hier allerdings nicht auf 7 Jahre Pech, denn trotz der Cracked Mirror Optik verspricht diese Ibanez Signature Gitarre dem solventen Fan für die unverbindliche Preisempfehlung von 6999 Dollar absolutes klangliches Glück. Abgerundet von einem Seymour Duncan `59 und einem Custom 5.