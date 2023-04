NAMM 2023: T-Rex Binson Echorec Magnetic Disk Delay, Effektgerät

Endlich gibt es das legendäre Binson Echorec für alle

Was lange währt, wird endlich gut. So oder so ähnlich könnte man die News zum neuen T-Rex Binson Echorec Magnetic Disk Delay anfangen, denn nach 8 Jahren Entwicklung wird ein Traum nun endlich wahr. T-Rex bringt eine authentische Nachbildung eines der legendärsten Delays der Musikgeschichte wieder auf den Markt.

Bekannt wurde das Binson Echorec vor allem durch Gitarristen wie David Gilmour von Pink Floyd. Aber auch Hank Marvin und John Bonham und viele mehr nutzten und nutzen dieses Effektgerät. Ganz ehrlich: Die Auferstehung dieses Delays gehört für mich zu den spannendsten Neuigkeiten dieser NAMM 2023. T-Rex konnte ja bereits mit dem Replicator zeigen, dass alte Klassiker und mechanische Delays, die mit modernen Features ausgestattet wurden, zu ganz besonderen Geräten werden können.

Das T-Rex Binson Echorec Magnetic Disk Delay orientiert sich recht genau am klassischen Original. Es kommt mit zwei Aufnahmeköpfen für kurze und lange Delays und hat eine verstellbare Geschwindigkeit von +/- 20 % der Magnetscheibe. Der Aufnahmekopf für die kurze Delay-Zeit entspricht dem des Vorbilds. Der für die lange Delay-Zeit ist dementsprechend eine moderne Ergänzung, um das T-Rex Binson Echorec praxistauglicher zu machen. Zusammen mit vier schaltbaren Wiedergabeköpfen, die jeweils ihre eigene Lautstärkeregelung haben, kann man so die unterschiedlichsten rhythmischen Patterns erzeugen. Und natürlich kann der Gitarrist auch zwischen normalen Delay-Wiederholungen und dem beliebten Swell-Effekt eines Echorecs wählen, die eher in Richtung Reverb gehen.

Nicht fehlen darf selbstverständlich auch das magische Auge der Röhre, das ein optisches Feedback über die Stärke des Eingangspegels an der Vorderseite des Gehäuses gibt. Ein Bypass-Schalter aktiviert das Delay, es soll aber auch extern geschaltet werden können. Ein weiterer Anschluss ermöglicht die externe Steuerung der Delay-Geschwindigkeit per Expression-Pedal. Mit einem Echo-Tone-Regler wird man alle klassischen Binson Echorec Sounds einstellen können und mit dem Rec. Level von cleanen Delays bis zu schmutzigen Repeats mit viel Vintage-Charme alle klanglichen Nuancen abdecken können.

Das Delay wird in Dänemark hergestellt und hat symmetrische Ein- und Ausgänge. Somit dürfte es auch für das Studio eine spannende Option sein, auch wenn es konsequent in Mono gehalten ist, um seine Wurzeln zu erhalten. Das Gehäuse sieht sehr robust aus und ist in dem klassischen Gold des original Binson Echorec lackiert. Ich bin schon gespannt, dieses Delay-Monster mal antesten zu können.

Optisch ist das T-Rex Binson Echorec schon mal ein Highlight. Ziemlich weit oben liegt allerdings auch die unverbindliche Preisempfehlung, denn 2100,- US-Dollar für ein Effektgerät ist schon eine Hausnummer.