NAMM NEWS 2018: LD Systems MAUI 5 GO, MAUI P900, CURV 500 TS, PA-Systeme

Der PA-Spezialist LD Systems hat ein paar neue Produkte mit zur NAMM SHOW 2018 gebracht, allen voran das ultra-portable Säulen PA-System LD Systems MAUI 5 GO. Das MAUI 5 GO ist die akku-betriebene Version des MAUI 5 Systems, das wir bereits bei uns zum Test hatten. Dieses hatte mit glatten drei Sternen den Test bestanden, nun folgt also eine Version mit Akkubetrieb.

Das All-in-One System kombiniert laut Hersteller herausragende Klangqualität mit kompaktem Design. Dank der Quick-Swapping Technologie soll es eine nahezu unbegrenzte Akkulaufzeit für Musiker, DJs und Eventdienstleister bieten. Für größere Einsatzgebiete ist das LD Systems MAUI 5 GO problemlos erweiterbar.

Das zusammen mit Porsche Design entwickelte LD Systems MAUI P900 System wurde zwar bereits auf der Prolight & Sound 2017 vorgestellt, jetzt ist das äußerst elegante Säulen-PA-System endlich erhältlich.

Als weitere Produktneuheit hat der Hersteller das LD Systems CURV 500 TS im Gepäck. Das kompakte Touring-Array-System ist die neueste Ergänzung der CURV 500-Serie des Herstellers. LD Systems empfiehlt das System vor allem für Einsatzgebiete, bei denen ein besonders hoher Schalldruck sowie eine breite Abstrahlung erforderlich ist. Ausgestatte ist das LD Systems CURV 500 TS mit vier Array-Satelliten, darunter ein Duplex-Satellit mit doppelter Lautsprecherbestückung. In Kombination mit dem kraftvollen 15 Zoll Bassreflex Class D Subwoofer mit DSP-Steuerung präsentiert sich das LD Systems CURV 500 TS als flexible PA-Lösung für Live- und Musikbeschallung.

Preise und Verfügbarkeit reichen wir schnellstmöglich nach.