NAMM NEWS 2018: Mackie HM-4, HM-400, HM-800, M48, MDB-USB, Kopfhörerverstärker und Audio Tools

Eine ganze Reihe an neuen Produkten stellt Mackie auf der diesjährigen NAMM SHOW vor. Hierzu gehören drei neue Kopfhörerverstärker: Mackie HM-4, HM-400 und HM-800. Während der Mackie HM-4 als ultrakompaktes Gerät daher kommt, sind die anderen beiden Modelle HM-400 und HM-800 für den Einbau in 19 Zoll Racks konzipiert. Laut Mackie sind alle drei Modelle „Built like a tank“ Konstruktionen, d.h. die Gehäuse bestehen aus robustem Metall.

Der 4-fach Kopfhörerverstärker Mackie HM-4 besitzt einen Stereo-Eingang und vier Kopfhörerausgänge, alle mit individueller Lautstärkeregelung und als 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgeführt.

Das nächst größere Modell Mackie HM-400 bietet auf einer Höheneinheit Platz für bis zu 12 Kopfhöreranschlüsse. Neben einem Main-Eingang und Stereo-Ausgängen bietet er AUX-Eingänge sowie pro Kanal einen Equalizer.

Wer noch komplexere Aufgaben für seinen Kopfhörerverstärker vorgesehen hat, sollte sich den Mackie HM-800 anschauen. Dieser kann bis zu 16 Kopfhörer mit Signalen versorgen, 10 unterschiedliche Mixe lassen sich damit bewerkstelligen. Dazu bietet er zwei Main-Eingänge samt Lautstärkeregelung, Stereo-Ausgänge sowie Aux-Eingänge pro Kanal.

Die drei Kopfhörerverstärker Mackie HM-4, HM-400 und HM-800 werden ab dem 01. Februar im Handel erhältlich sein. Preise sind noch nicht bekannt.

Als nützliche Audio-Tools für Studio- und Bühnenalltag bietet Mackie ebenfalls ab dem 01.02.2018 die DI-Boxen der MDB-Serie, den Kabeltester MTest-1 sowie die Phantom-Spannungsversorgung Mackie M48 an.

Die MDB DI-Boxen sind in vier unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, neben zwei passiven Versionen wird es auch eine aktive Ausführung sowie die MDB-USB genannte Stereo DI-Box samt USB-Port geben. Diese ist mit USB-Eingang und zwei XLR-Ausgängen ausgestattet und soll somit die erste Wahl für die Nutzung von Laptops im Studio bzw. auf der Bühnen sein.