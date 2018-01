NAMM NEWS 2018: Strymon Magneto, Delay/Looper-Modul

Strymon Magneto ist das erste Modul für Eurorack-Modularsysteme des auf Guitar-Pedale spezialisierten Herstellers. „Tape Delay, Looper, And More“ wird uns von dem verwendeten SHARK-DSP versprochen.

Strymon Magneto ist ein Stereo Multihead Delay, das auch als Looper, Phrase Sampler, Spring Reverb, Clock-Multipler, „Chaotic Oscillator“ und Zero Latency Sub-OSC eingesetzt werden kann. Und das alles bei weitreichender CV-Steuerbarkeit.

Selbst Tape Saturation mit regelbarem Sättigungsgrad soll mit Magneto möglich sein. Mit hohen Repeat-Werten lässt sich eine Selbstoszillation erzielen, die über Infinite eingefroren und über Pitch gespielt werden kann.

Die grundsätzliche Funktionalität ist nochmals erweitert. So verfügt das Multihead Delay auch über einen Shift-Modus, mit Auf- und Abwärtstransponierung, darunter auch eine Oktave, womit sich das Modul unter anderem als Suboszillator für ein VCO-Eingangssignal eignet.

Zwischen Echo, Loop und Sample kann umgeschaltet werden. Der Echo-Modus verfügt neben Infinite auch über Reverse. Im Loop-Modus lassen sich mehrere Layer schichten.

Auf dem YouTube-Kanal von Strymon (bzw. über die Website) sind viele weitere Videos zu den einzelnen Funktionen von Magneto verfügbar.

Hier noch die wichtigsten Spezifikationen zu Strymon Magneto:

• Tape-voiced delay machine with four playback heads and one record head

• Processor-intense dTape algorithm delivers meticulously nuanced recreations of vintage tape echo systems

• Three operational modes: Echo, Sound On Sound Looper, Phrase Sampler

• Varispeed algorithm with dynamic machine mechanics, 8:1 speed range

• Input record level for clean reproduction to warm, fat saturation

• Self-oscillating for tone generation

• Independent Spring Reverb

• Maximum Delay/Loop Time: 15 seconds at maximum Speed, two minutes at minimum Speed

• Minimum Delay Time: 200µS at maximum speed

• Clock In CV Range: 50ms – 15s

• TAP Button Range: 50ms – 15s

• TAP CV Range: 10ms – 15s

Strymon Magneto kann ab sofort vorbestellt werden.