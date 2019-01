NAMM News 2019: sE Electronics V Kick, V Beat, V Clamp, Mikrofone

Kompakte Partner für Drums

Innerhalb kürzester Zeit hat es der Hersteller sE Electronics geschafft, sich in die obere Riege der Mikrofonhersteller zu katapultieren. Nicht nur die Partnerschaft mit Rupert Neve zeugt von dieser Qualität, auch in unseren Tests haben die sE Electronics Produkte stets gut bis sehr gut abgeschnitten. Zur NAMM Show 2019 bringt der Hersteller nun drei neue Produkte mit: sE Electronics V Kick, V Beat, V Clamp. Hier das offizielle Promotion-Video dazu:

sE Electronics V Kick

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das V Kick ein Mikrofon zur Abnahme von Bass-Drums.

Nach Aussagen von sE ist das V Kick das kompakteste und universellste Mikrofon seiner Klasse für diesen Einsatz. Dabei empfiehlt sE das V Kick auf zur Abnahme von Bass-Amps, Floor-Toms oder anderen tieffrequenten Klangquellen. Die Mikrofonkapsel des V Kick ist perfekt für tief klingende Instrumente geeignet und bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines Switches den Soundcharakter vorab zu bestimmen. Von einem modernen Sound bis hin zu einem aggressiven Charakter soll das V Kick unterschiedliche Einstellungen ermöglichen.

sE Electronics V Beat

Passend zum V Kick präsentiert sE Electronics mit dem V Beat ein für den Snare- oder Tom-Einsatz konzipiertes Mikrofon.

Angelehnt ist das V Beat an das für Vocal-Aufnahmen spezialisierte V7, wurde aber hinsichtlich des Sounds und des Gehäuses an die Anforderungen der Schlagzeug-Abnahme angepasst. Alternativ soll das sE Electronics V Beat auch eine gute Figur an Gitarrenverstärkern oder Blasinstrumenten machen.

sE Electronics V Clamp

Als passende Mikrofonklemme bietet sE Electronics die Halterung V Clamp an. Diese bietet eine solide Verarbeitung und die Möglichkeit der Höheneinstellung sowie der Anpassung der Mikrofonrichtung.

Alle drei neuen Produkte se Electronics V Kick, V Beat, V Clamp sind ab Februar erhältlich, die Preise werden bei 219,- Euro (V Kick), 199,- Euro (V Beat) und 39,- Euro (V Clamp) liegen.