Report: Rockstar Neil Young vs. Online Plattform Spotify

Ganz ehrlich:

rechts, links, libertär, oder mitte (wo auch immer die genau sein soll)…

…sind vor allem mal eins: Kampfbegriffe.

Lasst die doch einfach mal weg und unterhaltet Euch über Sachverhalte und erstmal auf Augenhöhe. Später kann man dann ja immer noch feststellen: mit diesem Honk möchte ich nicht weiter diskutieren, weil das ist ein unverbesserlicher homophober Rassist. Aber eben nicht vorher.

Vielleicht ist es ja irgendwann mal möglich, dass man sich unterhält ohne das Gegenüber schon vorher in die passende Kiste gesteckt zu haben. Die Übergänge sind nämlich fliessend.

Ich möchte hier nur noch eine Anekdote über den politisch so korrekten NY mit auf den Weg geben:

Neil Young blamed homosexuals for AIDS:

In an interview with Melody Maker in 1985, Neil Young backed Reagan’s gun control policies and said of AIDS, “You go to a supermarket and you see a faggot behind the fuckin’ cash register, you don’t want him to handle your potatoes.” Needless to say, Young almost certainly regrets that horrific statement and quickly moved away from right-wing politics. He wrote the furious anti-George H.W. Bush screed “Rockin’ in the Free World” in 1989 and was one of George W. Bush’s most vocal critics in the 2000s.

Nachzulesen hier:

https://www.rollingstone.com/music/music-news/michelle-shocked-not-the-first-artist-to-betray-her-fanbase-87622/