Making of: Kraftwerk, Autobahn (1974)

Fun, fun, fun auf der Autobahn

Wie beginne ich nur einen Artikel über Kraftwerk und ihr Autobahn-Album? Dass das US-Magazin LA Weekly Kraftwerk vor einigen Jahren mal als „einflussreicher als die Beatles“ bezeichnet hat? Und der britische Guardian einst sogar titelte, Kraftwerk sei „die einflussreichste Band der Welt“? Vielleicht etwas zu abgedroschen und zu dick für den Einstieg. Vielleicht doch besser mit der Tatsache, dass „Autobahn“ der erste große Erfolg der Band war, der namensgebende Titelsong es in verkürzter Form bis in die Top Ten schaffte? Nein, das hebe ich mir für später auf. Oder doch damit, dass ein Großteil der Kritiker der schreibenden Zunft damals dieses bahnbrechende Album größtenteils ignorierte, verpennte oder gar verriss, wie der Spiegel oder der Rolling Stone, weil sie so gar nichts damit anfangen konnten?

Hm, nein, die Rezeption des Albums bietet Stoff für ein eigenes Kapitel, zu schade für den Start. Ein probates Mittel, den Leser „abzuholen“ und neugierig zu machen, ist ja auch, Persönliches und Privates einfließen zu lassen. Aber interessiert es denn wirklich jemanden, dass ich – als „Autobahn“ erschien – musikalisch eher noch zwischen ELP, Chick Corea und Dizzy Gillespie pendelte, unsterblich in die blonde Claudia aus dem Nachbarhaus verliebt war und selber – wie Kraftwerk auch – aus Düsseldorf komme? Wohl eher nicht. Nein, am besten beginne ich damit, dass es tatsächlich ein „Kraftwerk Songbook: Liederbuch für Klavier, Gesang, Gitarre“ gibt, mit „Autobahn“ auf dem Cover und als Starttitel. Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn für das Lagefeuer zum Mitsingen, zwischen Guantanamera und Morning has Broken, während im Feuer das Stockbrot verkohlt. Was all meine anfänglichen Startideen doch wunderbar vereint: Auf der einen Seite die große Bewunderung für das Phänomen Kraftwerk und die Autobahn (die so groß ist, dass man das Werk dem Rest der Welt in einem Songbook näherbringt, damit sie daran teilhaben kann), auf der anderen Seite der Glaube, man könne die Faszination, die Einzigartigkeit Kraftwerk und Autobahn an ein Lagerfeuer transportieren.

Kraftwerk: Organisation – Wie alles begann

Um die Bedeutung des Albums „Autobahn“ und seine Entstehungsgeschichte besser zu verstehen, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, denn alles gehört ja irgendwie zusammen, eins kommt zum anderen und alles baut aufeinander auf. Oder so. „Autobahn“ ist die fast schon logische Konsequenz aus der Zeit und den Alben davor und kann nicht für sich allein betrachtet werden. Ich werde daher etwas weiter ausholen. Wem das zu viel Kraftwerk-Historie ist, springt einfach zum Abschnitt „Autobahn“ (wird aber einiges verpassen). Vorab noch: Die hier aufgeführten Zitate stammen (wenn nicht anders angegeben) aus dem Buch „Electri_City – Elektronische Musik aus Düsseldorf“ von Rüdiger Esch aus dem Jahr 2014 – ein lesenswertes Buch, bei dem aber so manches Zitat aber mit Vorsicht zu genießen ist. Teils, weil die Erinnerungen der Befragten hin und wieder nach 40 Jahren wohl schon verblasst waren, teils aber auch, weil der ein oder andere von vergangenen Animositäten geleitet wurde oder sich selber einfach als wesentlich wichtiger und glanzvoller darstellt (oder in Erinnerung hat) als er wirklich war.

Ein weiteres Buch, auf das ich mich öfter beziehe, ist „Mensch. Maschinen. Musik. – Das Gesamtkunstwerk Kraftwerk“, herausgegeben von Uwe Schütte, aus dem ebenfalls einige der hier angeführten Zitate kommen. Und schließlich habe ich auch noch Interviews mit englischsprachigen Magazinen und die raren Video-Interviews mit Ralf Hütter für die Recherche genutzt. All das nach bestem Wissen und Gewissen; mangels Kraftwerk-Autobiografie bleiben aber eine Menge Fragezeichen.

Alles begann 1968 an der Kunst (Jazz?) Akademie in Remscheid, wo sich Ralf Hütter (* 20.August 1946 in Krefeld) und Florian Schneider-Esleben (* 7.April 1947 in Öhningen-Kattenhorn oder Düsseldorf – da ist sich die Musikwelt uneins, gest. 21. April 2020 in Düsseldorf) kennenlernten. Hütter studierte erst in Remscheid (andere Quellen geben Aachen an), dann Orgel an der Musikhochschule Düsseldorf, wo Schneider sich zehn Jahre lang an der Querflöte ausbildete und anschließend noch Musikwissenschaft in Köln studierte; Schneider war Multi-Instrumentalist, spielte nebenher noch Geige, Gitarre und Klavier. „Ralf Hütter war der intellektuelle Mensch – Florian Schneider eher der wilde, erratische Typ“, sagte der spätere Bandkollege Karl Bartos in einem Interview. Einen „äußerst seltsamen, sich selbst zugewandten Burschen“, nannte Musikerkollege Hans-Joachim Roedelius Florian Schneider einmal. Schneider und Hütter einte die Vorliebe der avantgardistischen Musik, Stockhausen, Henry oder Schaeffer gehörten zu ihren frühen musikalischen Einflüssen – und der Spaß an der Improvisation. „Wir sprachen dieselbe Sprache. Wir waren Einzelgänger, Eigenbrötler. Herr Kling und Herr Klang. Zwei Einzelgänger ergeben einen Doppelgänger“, beschrieb Ralf Hütter selber sein Verhältnis zu Florian Schneider (der seit dem zweiten Kraftwerk-Album auf den Zusatz „Esleben“ verzichtete).

Im selben Jahr gründeten sie zusammen mit Basil Hammoudi, Butch Hauf und Alfred Möricks die „Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikkonzepte“ oder kurz „Organisation“, mit der man sich durch Uni-Konzerte und kleine Läden improvisierte. Das einzige Album der Band – Tone Float – erschien 1970 in Großbritannien bei RCA Victor, Stilrichtung experimenteller Krautrock, der gerade besonders angesagt war, aufgenommen übrigens in einem von Conny Plank. Musikalische Parallelen zu (späteren) anderen Bands wie Tangerine Dream, Can, Neu!, Ash Ra Tempel, Faust, Popol Vuh oder Amon Düül waren unverkennbar. Dass das Album dann in Deutschland trotzdem floppte, lag einfach daran, dass das Album in Deutschland nur als Import erhältlich war, da der RCA-Vertrieb ausschließlich in England tätig war. Hier gibt es das komplette Album zum Anhören:

Am 25. April 1970 trat Organisation im Rahmen des Pop & Blues-Festival in der Essener Grugahalle letztmalig auf. Wovon es einen zeittypisch psychedelisch-verfremdeten Mitschnitt gibt, mit einem sehr jungen Florian Schneider an der Querflöte und Ralf Hütter an der Orgel. Pascal Bussy beschreibt „Tone Float“ in seinem Buch „Die Kraftwerk Story“ als „die ersten suchenden Schritte von zwei Musikern, die eventuell aus den Zwängen ausbrechen würden, die ihnen durch unstrukturierte improvisierte Musik auferlegt wurden.“

Zur selben Zeit spielten Hütter und Schneider aber auch noch mit anderen Düsseldorfer Musikern zusammen, mit denen sie ihre Vorliebe für Experimentelles und neue Klänge noch mehr ausleben konnten. Wie etwa mit Eberhard Kranemanns programmatischer Experimentalband „Piss Off“. „Ralf und Florian waren, wie alle anderen auch, immer auf diversen Jamsessions. Das war die Zeit der Jugendzentren…“ erinnert sich Bodo Staiger (Sinus, Rheingold – Esch S.37).

Schon damals versuchte vor allem Florian Schneider, sich von herkömmlichen Klängen zu lösen. „Zu der Zeit arbeitete Florian vor allem mit elektrisch verstärkten Flöten, die er durch allerhand Filter jagte. (…) Zwischen elektrischem Flötenmodul und Endverstärker hatte Florian Echogeräte mit unterschiedlichen Echogeschwindigkeiten verkabelt, sodass sich Tongebirge überlappender Flötenklänge verschiedener Tempi und Rhythmen ergaben“ (Kranemann – Esch S.37). Auch experimentierte er mit einer elektrischen Geige, die er im Sitzen spielte.

Hier das Kraftwerk-Konzert von 1970 in Soest in voller Länge, aufgezeichnet vom WDR Rockpalast.

Ende 1970 entschied RCA dann, Organisation nicht weiter produzieren zu wollen. Schneider und Hütter kam das ganz gelegen. Die ständige Improvisiererei, die endlosen Diskussionen, die sich aufgrund der demokratischen Struktur der Band ergaben, das war nicht ihr Ding. Es war die Geburtsstunde von Kraftwerk.

Kraftwerk: Die „Nullnummern“ vor der Autobahn

Der Name „Kraftwerk“ war schon in der Endphase von Organisation im Gespräch. Laut Fred Mönicks habe man schon kurz nach der Veröffentlichung von Tone Floats als Kraftwerk zu spielen begonnen, doch habe die Plattenfirma RCA auf einem Namen bestanden, der besser für den englischen Markt geeignet sei. Frei von diesen Zwängen konnten sich Schneider und Hütter für den Namen Kraftwerk für ihr neues Projekt entscheiden. „Kraftwerk ist keine Band. Es ist ein Projekt, das wir „Mensch-Maschine“ nennen“, erklärte Florian Schneider einige Jahre später. Mit dem deutschen Namen ging es den Gründern auch um das Entwickeln eines neuen Nationalbewusstseins nach dem Nationalsozialismus und einer Abgrenzung gegenüber der als amerikanisiert empfundenen Kultur in Deutschland – eine Entwicklung, die später dann im Album „Autobahn“ ihren Höhepunkt fand. Dieser Versuch, einen speziell deutschen Sound zu schaffen (wobei Kraftwerk rechtspopulistische Tendenzen eindeutig ablehnte, auch wenn Lester Bangs sich 1975 zu der Überschrift „Kraftwerk: The Final Solution to the Music Problem“ hinreißen ließ), wird mitunter auch als einer der Wegbereiter der Neuen Deutschen Welle gesehen – nicht musikalisch, sondern als nationale Musikströmung. „We woke up in the late 60s and realized Germany had become an American colony (…) There was no German culture, no German music, nothing. It was like living in a vacuum”, bemerkte Hütter mal in einem Interview mit Tim Barr (Schütte S.36). Und Wolfgang Flür erklärte später, man habe der angloamerikanischen Musikübermacht etwas entgegensetzen wollen, „das so erschreckend deutsch sein würde, dass man uns dafür geliebt hat.“ (Schütte S.51)

In diesem Interview mit DT64 von 1991 erzählt Ralf Hütter auch etwas über die Anfänge von Kraftwerk (ab 31:30)

Dass Kraftwerk als längerfristiges Projekt geplant war, ist schon aus der Tatsache ersichtlich, dass Kraftwerk begann, sich an der Mintropstraße in Düsseldorf das mittlerweile berühmte Kling Klang Studio einzurichten. Im Juli/August 1970 wurde die erste Platte „Kraftwerk“ aufgenommen, wieder von Conny Plank, erschienen bei Philips/Phonogram, auf dem Cover der berühmte rotweiße Kegel. Als Schlagzeuger wurden Andreas Hohmann und Klaus Dinger verpflichtet. Das Album entsprach stilistisch dem damals populären Krautrock; der Titelsong „Ruckzuck“ mit den markanten repetitiven kurzen Querflötensounds, den minimalistischen Elementen und den jazzartigen Strukturen wurde zur Titelmelodie der ARD-Politsendung „Kennzeichen D“, was Kraftwerk zu zusätzlicher Popularität verhalf und den Song auch öfter mal ins Radio brachte. „Kraftwerk“ hielt sich immerhin fünf Wochen in den Charts und erreicht Platz 30.

Kurze Zeit später stieg Ralf Hütter für ein halbes Jahr aus, um sein Architekturstudium zu beenden. Schneider holte den Gitarristen Michael Rother hinzu, was den Krautrock-Aspekt noch mehr betonte. In der ungewöhnlichen Besetzung Drums, Gitarre und Querflöte gab es 1971 unter anderem auch einen Auftritt im Beat Club.

Beim zweiten Album „Kraftwerk 2“ war Ralf Hütter dann wieder dabei, während Dinger und Rother Kraftwerk verließen und Neu! gründeten. Auch auf diesem Album – dieses Mal mit einem grünweißen Leitkegel auf dem Cover – kamen noch keine Synthies zum Einsatz, wohl aber eine Rhythmusmaschine und einiges an klanglichen Verfremdungen. Ansonsten: Orgel, Glocken, Bass, Harmonika, Flöten, Geige und Gitarre, der Stil ging erneut in Richtung experimenteller Krautrock, mehr Ambient, weniger Rhythmus. Allein die Songtitel wie „Strom“, „Spule 4“ oder „Wellenlänge“ ließen anklingen, wohin die Reise gehen sollte. Aufgenommen wurde das Album im Star Studio in Hamburg, wo Conny Plank damals noch beschäftigt war; tagsüber produzierte er Mainstream, nachts in seiner Freizeit dann die Bands, die ihm am Herzen lagen. „Tagsüber hatte Conny seinen Angestelltenjob gemacht und große Orchester aufgenommen, und nachts hatten sie ihm wohl erlaubt, das Studio privat für sich zu nutzen“ (Kranemann – Esch S.69). „Kraftwerk 2“ blieb nur zwei Wochen in den deutschen Charts und erreichte dort lediglich Platz 36.

Damit konnten Schneider/Hütter nicht zufrieden sein. So ist das dritte Album „Ralf & Florian“, das zwischen Mai und Juli (unter anderem) mit Conny Plank im neuen Kling Klang Studio aufgenommen wurde, dann auch schon deutlich elektronischer als die beiden Vorgänger, auch kamen da zum ersten Mal einige Synthies zum Einsatz. Wolfgang Flür, der im selben Jahr bei Kraftwerk einstieg (und für Kraftwerk in diesem Jahr auch das erste elektronische Schlagzeug baute), erinnert sich: „Zu diesem Zeitpunkt zogen bei Kraftwerk endgültig die modernen Sounds ein, nur sahen die meisten Synthesizer noch aus wie Wurlitzer Orgeln, alles schön in Nussbaumfurnier. Florian hatte einen EMS Synthi AKS, der ARP Odyssey (der laut einem Zeitzeugen erst nach der Produktion von Autobahn angeschafft wurde – Anm. des Verfassers), der war schon etwas moderner.“ (Esch S.87) Und Eberhard Kranemann ergänzt:“ Ihre Musik wurde erstmals auch elektronisch erzeugt. Schon das erste Stück des Albums, „Elektrisches Roulette“, präsentierte stolz Klänge vom Minimoog end EMS Synthi AKS. Tracks wie Kristallo, Tanzmusik oder eben das Elektrische Roulette klingen deutlich rhythmischer und strukturierter und lassen einen Ausblick auf den späteren, typischen Kraftwerksound zu; in der „Ananas Symphonie“ kommen auch erstmals bei Kraftwerk Vocoder-Stimmen zum Einsatz, die später zu einem der Markenzeichen wurden und auch auf der Autobahn Verwendung fanden. In seiner Rezension auf den „Babyblauen Seiten“ schrieb Thomas Schüßler 2003 dann auch ganz richtig: „Kraftwerk lassen auf ihrem dritten Album die Soundexperimente weitgehend hinter sich und begeben sich auf den Weg hin zu mehr songorientierten Strukturen.“ Und Jörg Schumann bringt es ebendort auf den Punkt, wenn er schreibt: „“Ralf und Florian“ ist der Autobahnzubringer, die Autobahnauffahrt.“

Sehenswert ihr Auftritt 1973, wo sie den Titel „Tanzmusik“ spielten. Sehenswert nicht nur wegen Ralf Hütters Frisur und der fürchterlichen Anmoderation, sondern auch wegen des von Florian Schneider entwickelten und von Wolfgang Flür provisorisch gebauten elektronischen Schlagzeugs von Wolfgang Flür, das er mit Stricknadeln spielte und aus dem hinten noch wahllos Kabel hingen. „Wir hatten das elektrische Schlagzeug nur zusammengefrickelt, weil mir das Schlagzeug, das bei denen in der Ecke stand, zu peinlich war, um damit im Fernsehen aufzutreten. (…) Dieser Auftritt war wichtig für mich, das war ein Wendepunkt, da hat es bei mir elektrohistorisch gefunkt“ (Esch S.91), sagte er später. Durch die Rhythmusmaschine und die einfachen Synthesizer-Melodien schimmerten da schon erste Anklänge zum späteren Elektro-Pop von Autobahn durch.

Das Cover – gestaltet von Beuys-Schüler Emil Schult, der dann auch für das Autobahn-Cover verantwortlich war – gibt sich, als Abgrenzung zu den anderen deutschen Krautrock-Bands, fast schon irritierend deutsch: Die Namen der beiden in Frakturschrift, der rotweiße Kegel klein dazwischen, darunter ein großes Schwarzweiß-Foto mit zwei braven Jungs. Der Erfolg des Albums war allerdings mäßig: Lediglich in den USA (wo es ein Jahr später unter dem Vertigo-Label veröffentlicht wurde) war es für fünf Wochen in den Charts zu finden, kam dort aber über Platz 160 nicht hinaus. Es wurde Zeit für einen Cut.

Autobahn – die Geburtsstunde des Elektro-Pop

1973 beschlossen Ralf Hütter und Florian Schneider schließlich, Kraftwerk neu zu erfinden und (fast) komplett auf elektronische Klangerzeugung zu setzen. „Man kann die Neuzeit nicht auf der Gitarre darstellen“, erklärte Hütter später, und „Die ganze Rockmusik ist für uns archaisch (…) Die Musik der technisierten Welt lässt sich nur auf einem Instrumentarium der technisierten Welt darstellen“ (Schütte S.51). Die ersten drei Kraftwerkplatten wurden seitdem von ihnen totgeschwiegen, komplett ignoriert und sind später auch nie auf CD erschienen; auch auf den Compilations tauchten sie nicht auf. Ralf Hütter hatte die ersten drei Alben später dann auch als „Nullnummern“, als eine Art Skizzenbuch, bezeichnet. „Vielleicht, weil sie ihr eigenes Denkmal schützen wollen. Aber dadurch würde ja auch kein Denkmal eingerissen. Das sind nun mal Dinge, die sie gemacht haben, bevor sie die großen Elektropioniere wurden“ mutmaßte Hans Lampe, der in Hamburg mit Plank als Toningenieur gearbeitet hatte, seinem Lehrmeister später ins Rheinland folgte und später bei Neu! und La Düsseldorf als Drummer spielte. Dementsprechend hatte Gitarrist Klaus Roeder dann auch seinen letzten Auftritt auf einem Kraftwerk-Album und verließ anschließend die Band. Dafür kam dann der bereits erwähnte (damals) Drummer Wolfgang Flür hinzu. „Autobahn“ erschien dann im November 1974.

Fun, fun, fun auf der Autobahn

In einem Interview mit einem englischen Magazin erzählte Wolfgang Flür die Hintergründe zur Entstehungsgeschichte des Titelsongs: „Deutschland hatte sich nach dem Krieg stark entwickelt. Es wurden mehr und mehr Autobahnen gebaut. Es gab immer längere Strecken auf denen man immer schneller fahren konnte. Auch die Autos wurden leistungsstärker, schneller und schöner. Junge Männer, die wir inzwischen geworden waren, konnten sich solche Autos sogar leisten. Also fuhren wir nur zum Spaß auf die Autobahn. Erst 120, dann 140 und dann sogar 150 Kilometer schnell. Dann öffneten wir die Fenster und hörten auf die Geräusche. Und den Wind. Und all das bauten wir in unsere Musik ein.“ Wobei man wissen sollte, dass alles um und zu Autobahn ohne Wissen und Zutun von Wolfgang Flür ablief. Der namensgebende Titel-Track belegt auf der LP die komplette A-Seite und ist 22:30 lang – mehr passte damals einfach nicht auf eine Seite. Laut Flür ist der Track die musikalische Beschreibung einer Autobahnfahrt von Düsseldorf nach Hamburg. Die Maschinensounds stehen für den Ruhrpott, die langen Flötentöne für das Münsterland. „Kurzum: VW und Daimler, weite Landschaften, dazwischen die sich windende Autobahn – eine klassische deutsche Geschichte.“ (Flür – Esch S.98) Während die Anti-Atomkraft- und auch die Umweltbewegung (langsam) Fahrt aufnahm und man angesichts der dramatisch gestiegenen Zahl an Verkehrstoten bei uns erstmals über ein Tempolimit nachdachte, setzten Kraftwerk der deutschen Autobahn ein fast schon nostalgisches Denkmal, irgendwo im musikalischen Niemandsland zwischen Bernd Clüver und Jürgen Marcus auf der einen Seite und all den deutschen Bands, die (meist erfolglos) versuchten, die großen englischen und US-amerikanischen Vorbilder zu kopieren.

Autobahn ist das erste Lied von Kraftwerk, bei dem explizit auch Gesang zum Einsatz kommt. Im Ohr geblieben ist das „Fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn“ (das – wie der restliche Text auch – in Zusammenarbeit mit Emil Schult entstand); kein Wunder, taucht es in der Langversion doch rund 50x auf. Die übrigen Textzeilen sind sehr überschaubar:

Vor uns liegt ein weites Tal

Die Sonne scheint mit Glitzerstrahl

Fahrbahn ist ein graues Band

Weiße Streifen, grüner Rand

Jetzt schalten wir ja das Radio an

Aus dem Lautsprecher klingt es dann

Wir fahr’n auf der Autobahn

Funfact am Rande: In den USA verstanden viele Hörer den Refrain als „Fun, fun, fun auf der Autobahn“, was den Titel dort nur noch populärer machte. Weil der Song für das Radio viel zu lang war, erschien Autobahn auch als stark gekürzte, ca. 3-minütige Single-Fassung für den amerikanischen Markt, die dort auch von den Mainstream-Stationen gespielt wurde. Eine weitere spezielle (blau gefärbte) Kurzversion lag der Ausgabe 04/2019 des Musikexpress bei, anlässlich der Musikexpress-Auszeichnung für das Album als „besten Platte Deutschlands.“

Musikalisch sollte der Song die Monotonie einer langen Autofahrt wiedergeben. Was gut gelingt, obwohl die Langfassung musikalisch durchaus abwechslungsreich und vor allem auch – anders als die früheren Werke – Ton für Ton durchkomponiert ist. Der repetitive Bass, der eher beiläufige Sprechgesang, die Geräuschkulisse und die eher ruhigen Melodielinien und Klangteppiche haben dann aber doch eine enorm beruhigende, fast einschläfernde Wirkung – eben genau wie eine Fahrt auf der Autobahn.

Autobahn: Die B-Seite

Die B-Seite ist wesentlich weniger innovativ und dürfte heute nur noch den Fans bekannt sein. Da ist zum einen die zweigliedrige „Kometenmelodie“ (aufgenommen in Wolperath bei Conny Plank), erst ruhig und sphärisch mit diversen Klangexperimenten, später im zweiten Teil dann auch mit Arpeggien und Rhythmus – schon etwas mehr „Autobahn-like“. Die beiden Tracks waren bereits 1973 schon einmal als Single unter dem Namen „Kohoutek – Kometenmelodie“ veröffentlicht worden.

„Mitternacht“ ist eher eine teils düstere, minimalistische Klangcollage, die gut zur Vertonung eines Horrorfilms passen würde, teils mit (verfremdeten) Natursounds, aber auch mit vielen Synthie-Spielereien und einem dunklen Bass und Klaus Röder an der E-Geige.

Der „Morgenspaziergang“ beginnt mit Filtersweeps (die Vögel imitieren sollen) plus einer ländlich klingenden Flöte mit fast schon fröhlich-lieblichen Melodien und einem harmlosen Klavier. So ist die B-Seite noch wesentlich mit der alten, experimentellen Kraftwerk-Tradition verhaftet, während die A-Seite mit Autobahn den Weg in die Zukunft von Kraftwerk weist.

Autobahn: Die Produktion

Der Autobahn-Track wurde im Kling Klang Studio in Düsseldorf von Conny Plank aufgenommen und später dann in seinem Studio abgemischt. Der bei allen vier bisherigen Kraftwerk-Produktionen aber mehr war als „nur“ der Toningenieur. „Conny war ein leidenschaftlicher Bastler und Tüftler, war immer am Ausprobieren und Experimentieren: Rückwärtsecho, Rückwärtshall und der ganze Kram…“ (Esch S.71) und „ Er hat jede Kreativität noch einmal gepusht. Und dann kamen eben so Titel wie Autobahn dabei heraus.“ (Hans Lampe – Esch S.100). Eberhard Kranemann geht da noch weiter: „Autobahn ist für mich einer der ursprünglichsten Kraftwerk-Titel, und in einer bemerkenswerten Weise hat Konrad denen in seiner Funktion als Produzent oder Engineer zu diesem epochalen Sound verholfen.“ (Esch S.97) Ob dem wirklich so ist, lassen wir mal offen. Conny Plank hatte zu der Zeit, als Autobahn entstand, bereits damit begonnen, sein eigenes Studio in einem alten Bauernhof in Wolperath (35 km südöstlich von Köln) aufzubauen. Gleichzeitig bastelte er sich auch ein mobiles Studio mit Mehrspurmaschine und Mischpult in einen alten Volvo Kombi. Damit fuhr er dann die 60 Kilometer (auf der Autobahn!) nach Düsseldorf, um mit Kraftwerk den Autobahn-Song aufzunehmen. In der Zeit übernachtete er in der Villa von Florian Schneider (bzw. dessen Eltern), nur an den Wochenenden fuhr er nach Hause. „Erst mal was wegschaffen, getorkelt wird dann nach der Arbeit“, war seine Devise. (Esch S.97)

Als Instrumente werden unter anderem ein Minimoog (der schon auf „Ralf und Florian“ eingesetzt worden war), der EMS Synthi AKS und ein Farfisa Professional Piano aufgeführt, dazu eine umgebaute Farfisa Rhythm Unit 10 und der Vox Percussion King sowie auf der Effekt-Ebene das Mutron Biphase und das Schulte Compact Phasing A. Dazu kam auch der Vocoder zum Einsatz (den Florian Schneider von Ingenieur Peter Leunig extra bauen ließ), der in der Ananas-Symphonie seine Premiere erlebt hatte, plus einiges an herkömmlichen bzw. modifizierten Instrumenten, wie die E-Geige, Gitarre und diverse Flöten. Der ARP Odyssey, der auf einem Mitschnitt eines „Autobahn Midnight Special“ zu sehen ist, der 1975 im US-Fernsehen produziert wurde, kam erst später dazu.

Kraftwerk waren damit wahrhaftig nicht die ersten, die Synthesizer einsetzten, aber wohl die ersten, die das Pop-Potential der noch relativ jungen Geräte-Generation erkannten, statt weiter einen auf musikalische Avantgarde zu machen. (Ok, abgesehen von Pop Corn von Hot Butter aus dem Jahr 1972). Interessanterweise werden die Synthesizer auf dem Album selber aber gar nicht als solche benannt – dort ist lediglich etwas geheimnisvoll von „Electronics“ die Rede.

Die Geräusche zu Beginn von Autobahn (Autotür, startendes Auto, Radiosequenz wurden von Geräuschplatten übernommen, während die Motorensounds und die Windgeräusche per Synthesizer erzeugt worden waren. Wolfgang Flür glaubt sich zu erinnern: „Bei Autobahn wurden per Minimoog ewig an den Motorensounds und Windgeräuschen geschraubt, die nachher ziemlich echt klangen. Sie wurden mit dem Mobile Equipment von Klangmeister Conny Plank eingefangen und im sogenannten Multitrack-Verfahren aufgenommen. Später hat Plank das in seinem gerade fertig gezimmerten Tonstudio gemixt“ (Wolfgang Flür, Esch S.99). Einem Augenzeugen nach irrt Flür hier aber: Für diese Sounds wurde nicht der Minimoog, sondern der EMS Synthi AKS genutzt. Flür war ja weder bei den Aufnahmen im Kling Klang Studio, noch bei der Abmischung in Conny’s Studio anwesend.

Autobahn: Das Cover

Das Cover mit der hügeligen Landschaft, dem fast leeren Autobahn-Band (auf dem lediglich mit einem Benz und einem VW zwei deutsche Autos unterwegs sind), dem fast schon kitschigen Sonnenuntergang und dem kleinen Autobahn-Verkehrsschild wurde von Emil Schult entworfen; es existiert im Klang Klang Studio das originale Ölgemälde, das Hütter und Schneider für einen nicht unbedeutenden Betrag erworben hatten. Klein im Rückspiegel zu sehen sind die vier Musiker, die dann auch die Rückseite des Covers zieren. Auf der 2009 erschienenen remasterten Neuauflage ist dann auf der Vorderseite lediglich ein großes Autobahn-Verkehrsschild abgebildet.

Erfolge und Kritiken

Das Album hielt sich acht Wochen in den deutschen Charts und erreichte dort Platz 7. Noch erfolgreicher war es im Ausland: In UK kletterte es bis auf Platz 4 und blieb 21 Wochen in den Charts, in den USA kam es bis Platz 5 und auf 22 Wochen Aufenthaltsdauer in den US-Charts. Die extra für den US-Markt gekürzte Single-Version (die auf Wunsch des Capitol Records Manager Ira Blacker entstanden war) war sogar die erste Platte mit deutschem Text, die es in die amerikanischen (Single)-Charts schaffte und dort immerhin Platz 25 erreichte. Und der Stern titelte damals: „Wie kommt Sauerkraut in amerikanische Hitparaden?“

Trotz des kommerziellen Erfolges war sich die Kritik aber uneins. So schrieb John Mendelsohn damals im Rolling Stone Magazine: „Wir wollen ihnen ja nicht unrecht tun, dem Ralf, Florian, Klaus oder auch dem Wolfgang, die wahrscheinlich total nette Typen sind. Aber: Dis ist nicht so gut wie Walter Carlos, der es seit Monaten nicht in die Top Ten geschafft hat.“ („Dis ist nicht so gut“ übrigens auch im englischen Originaltext). Werner Burkhardt schrieb damals über Kraftwerk „Mein Urteil interessiert mich hier nicht mal selbst“ und Manfred Sack über „Autobahn“: „So etwas gehört eigentlich gar nicht veröffentlicht.“ Die New York Times hingegen sah in diesem „ältesten nicht-chemischen Weg zur Versenkung einen der wichtigsten Musiktrends dieses Jahrzehnts“.