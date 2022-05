Report: Verleihung Frankfurter Musikpreis 2022 an Peter Maffay

Peter Maffay hat den Weg für die deutschsprachige Popmusik geebnet

Einer persönlichen Einladung folgend, nahm die Redaktion Stage des Musiker-Magazins AMAZONA.de am Freitag, 29. April, in der Paulskirche (Frankfurt am Main), an der Verleihung des mit 15.000 Euro dotierten Frankfurter Musikpreises für sein Lebenswerk an Peter Maffay und Band teil. Der feierliche Abend begann mit Grußworten und einer Laudatio von Professor Udo Damen, dem künstlerischen Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg.

Es gibt nur wenige Künstler in Deutschland und Europa, die sich in puncto Produktivität und Erfolg mit Peter Maffay messen lassen können: Zu seiner imposanten Bilanz gehören 23 Nummer-eins-Alben, weit über 50 Millionen verkaufte Tonträger und mehrere, stets ausverkaufte Tourneen. Einen großen Beitrag zu dieser in Deutschland einmaligen Erfolgsgeschichte leisten seine Mitmusiker – die aus sieben Virtuosen bestehende Peter Maffay Band mit Peter Keller, Ken Taylor, Carl Carlton, JB Meijers, Pascal Kravetz, Jean-Jacques Kravetz und Bertram Engel.

Grußworte kamen zur Überraschung aller auch von Udo Lindenberg, der zeitweise live per Video zugeschaltet wurde. Im Anschluss an die feierliche Übergabe und Verlesung der Urkunde konnten die geladenen Gäste, unter anderem aus dem Hessischen Landtag und der Bundesregierung, und die zahlreichen angereisten Fans ein kurzes, aber intensives Livekonzert von Maffay mit seiner Band genießen. Durch den Abend führte die Journalistin und Moderatorin Anne Chebu.

Beispielhaftes soziales und humanitäres Engagement

Maffay wurde am 30. August 1949 im rumänischen Brasov (Kronstadt) geboren. Mit bürgerlichem Namen heißt er Peter Alexander Makkay und ist Sohn einer deutschen Mutter und eines rumänischen Vaters. Bereits als Siebenjähriger begann er mit dem Geigenunterricht, später spielte er Trompete und ab 1962 auch Gitarre. Im Jahr 1963 siedelte die Familie nach Deutschland, nach Waldkraiburg bei München über. Maffay besuchte zuerst die Realschule, später das Gymnasium. 1968 verließ Maffay, nach zweimaligem Wiederholen, das Gymnasium und begann eine Lehre als Chemiegraph. Im Jahr darauf traf er seine Schulfreundin Margit Praus wieder und trat mit ihr in München als Duo auf. Sie sangen Songs unter anderem von Bob Dylan und Paul & Mary. Im September bekam Maffay dann seinen ersten Plattenvertrag. Er produzierte den Titel „Du“. 1970 wurde „Du“ zum Millionen-Hit, der sich 30 Wochen in den Charts hielt.

Der Sänger, Komponist, Schauspieler, Gitarrist und Musikproduzent gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rockstars. Seine Alben wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Maffays Projekte wie „Tabaluga“ und „Begegnungen“ zeigen immer wieder die enorme Bandbreite seines Schaffens. Auch sein soziales und humanitäres Engagement sind beispielhaft. Maffay ist seit 1996 Träger des Bundesverdienstkreuzes. Für sein Engagement als Schirmherr der „Tabaluga Kinderstiftung“ wurde Maffay 2006 mit dem „World Vision Charity Award“ ausgezeichnet. Seit 2012 ist Maffay zudem einer der deutschen Botschafter der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

Die Paulskirche als Ort mit historischer Vergangenheit

Die Paulskirche im Herzen von Frankfurt am Main bot als historischer Ort die passende Umgebung für die feierliche Zeremonie. Sie ist ein als Ausstellungs-, Gedenk- und Versammlungsort genutzter ehemaliger Kirchbau. Das erste gesamtdeutsche Parlament wählte den elliptischen Zentralbau zu seinem Tagungsort. Dort schuf die Nationalversammlung die erste demokratische Verfassung für Deutschland. Seitdem dient die Paulskirche als Ort der Erinnerung an den Beginn der deutschen Demokratie.

In ihrer Begrüßungsrede sprach Dr. Ina Hartwig, Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt am Main, von einem herausragenden Musikereignis, dass nach zweijähriger „Pandemiepause“ die Kulturlandschaft der Stadt bereichere. Die Dezernentin betonte, dass sei nunmehr 40 Jahren hoch geschätzte Künstlerinnen und Künstler mit dem Frankfurter Musikpreis ausgezeichnet werden, deren Wirken für das nationale und internationale Musikgeschehen von Bedeutung seien.

„Als Sänger, Komponist und Produzent hat Peter Maffay nicht nur den Weg für die deutschsprachige Rockmusik geebnet, sondern bis zum heutigen Tag mit seinen vielfältigen Musikproduktionen und Konzerten unzählige Menschen begeistert und das Musikgeschehen in Deutschland enorm bereichert“, sagte Dr. Hartwig.

Zahlreiche Nummer-eins-Alben und Tourneen mit mehr als 700.000 Besucherinnen und Besuchern belegten eindrucksvoll, wie sehr Maffay mit seiner Musik und seinen Texten die Menschen zu berühren vermag. Dies gelte gleichermaßen für die Mitglieder seiner Band, die seit Jahrzehnten in der Peter Maffay Band aber auch in anderen Formationen mit eigenen Produktionen musikalische Zeichen setzten und damit international gefragt seien.

Stellvertretend dafür nannte Dr. Hartwig den Bassisten Ken Taylor, der mit der Stadt Frankfurt am Main in besonderer Weise verbunden ist – und dass nicht nur, weil er seit langem in der Nähe lebe. Ende der 70er Jahre spielte er bei der Formation Supermax, danach habe er die Band Tokyo gegründet und später bei den Projekten Rödelheim und Glashaus mitgewirkt. Zudem arbeitete Taylor bei weltweit bekannten Produktionen von Brian Mai, Bruce Springsteen und Robert Palmer mit, um nur einige zu nennen.

Jenseits seines künstlerischen Erfolgs nutze Maffay seine Prominenz, um sich auf vielfältige Weise für gesellschaftliche und soziale Projekte zu engagieren. Dafür sei er bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Mit seiner Stiftung unterstütze Maffay jedes Jahr zahlreiche kranke und benachteiligte Kinder, so auch in der aktuellen Krisensituation. Viele Geflüchtete aus der Ukraine würden aktuell eine sichere Zuflucht in seinen Stiftungen in Deutschland und Rumänien finden.

Dr. Hartig: „Peter Maffay setzt sich aktiv für den Frieden und die Umwelt ein und beteiligt sich immer wieder auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern an Aktionen gegen Gewalt und Rassismus – das ist großartig.“

Musik drückt das Unsagbare aus

Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, bezeichnete Maffay als Deutschlands erfolgreichsten Musiker. Die Interpretation des Songs „Über sieben Brücken“ passe zu Maffay und das Symbol der Brücke passe ebenfalls zu unserer aktuellen Gegenwart. Verbindende Elemente seien noch nie so wichtig wie heute, so Braun. Corona brachte eine Zeit der Isolation und für viele Menschen eine einsame und traurige Zeit, für zahllose Musikerinnen und Musiker dazu eine wirtschaftlich extrem bedrohliche Situation. Gerade als ein Licht am Ende des „Virus-Tunnels“ zu sehen war, geschehe in unserem Nachbarland der Ukraine Unfassbares. „Wir brauchen Brücken, und eine Brücke ist die Musik“, sagte Braun, denn Musik drücke das Unsagbare aus und überwinde stets Mauern und Grenzen.

Auch Gerhard A. Meinl, Vorsitzender BDMH (Bundesverband der deutschen Musikinstrumenten-Hersteller) und stellvertretender Stiftungs- und Kuratoriumsvorsitzender Frankfurter Musikpreis, bezog sich auf die Pandemie und die Folgen für die gesamte Musikbranche. Bezogen auf den Krieg in der Ukraine habe sich Maffay bereits in seinem Titel Eiszeit gegen die atomare Aufrüstung ausgesprochen und lege dort das Handeln in die Hände dessen, der größer sei als wir alle.

Würdigung der Band auf Wunsch von Peter Maffay

Professor Dahmen ist ein guter Freund von Maffay und den Bandmitgliedern. In seiner Laudatio begrüßte er speziell die vielen Maffay Fans, die diese extra Erwähnung mit einem donnernden und langem Applaus honorierten. Das außergewöhnliche soziale Engagement von Maffay und seiner gesamten Band sei vorbildlich. Mit Tabaluga habe Maffay ein einzigartiges Familienprogramm geschaffen, das seit Jahren Toleranz, Freundschaft, Menschlichkeit und Liebe als Botschaft transportiere.

Die Beständigkeit zwischen Maffay und der Band sei etwas ganz Besonderes, so der Professor. Der Sound bei den Konzerten gelte unter Experten als herausragend. Die Band müsse mit Beteiligung von Maffay selbst bei den Tourproben die Musik bis zum letzten Detail und in aller Perfektion ausfeilen, was den hohen Anspruch an die Darbietungen manifestiere. Maffay habe persönlich den Wunsch geäußert, das bei der Verleihung des Musikpreises an ihn auch seine Band entsprechend gewürdig werde. So ging Professor Dahmen intensiv auf die einzelnen Bandmitglieder ein und stellte deren nationales und internationales Engagement in der Musikszene vor.

Nicht unerwähnt ließ der Professor, dass die Maffay-Stiftung sei Jahren mit dem Peres Center for Peace & Innovation des ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Shimaon Peres zusammenarbeite. In freundschaftlichen Gesprächen stellten Maffay und Peres ihre Gemeinsamkeiten fest, um deutsche, israelische und palästinensische Jugendliche zusammenzubringen und um Verständnis füreinander zu fördern.

Keine Panik – hört ihr mich

Als ganz besondere Überraschung wurde Udo Lindenberg live per Video von den Proben am Timmendorfer Strand zugeschaltet. Lindenberg betonte die sehr gute Freundschaft zwischen ihm und Maffay und erinnerte an gemeinsame Projekte wie Rock gegen Rechts und mehr. Als weiteres „Bonbon“ holte Lindenberg den Drummer Bertram Engel vor die Kamera, den sich Maffay und er am Schlagzeug teilen würden und der wegen der aktuellen Bandproben mit Lindenberg nicht an der Preisverleihung in Frankfurt teilnehmen konnte.

Zu Frieden gibt es keine Alternative

Maffay war sichtlich gerührt ob der vielen netten Worte zur Verleihung des Musikpreises und der Geldspende. Die 15.000 Euro kommen Maffays rund 50 Gästen zugute, überwiegend Mütter mit Kindern aus der Ukraine, die es geschafft haben dem Inferno zu entkommen und in der Stiftung untergebracht sind. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab Maffay ein deutliches Statement zur momentanen Situation in der Ukraine und der Welt.

Der Dialog sterbe, meinte der Sänger, und er stelle fest, dass es eine Eskalation gebe, deren Dimension man jetzt noch nicht annähernd einschätzen könne.

„Die Falken haben die Überhand gewonnen, die Tauben verstummen und werden sogar verpönt. Man redet von Weltkrieg, als wäre es eine Unterhaltungssendung, bei der es um Quoten geht. Wir Musiker sind Pazifisten und eine Alternative zu Frieden gibt es für uns nicht. Ich wünschte mir eine Welt, die frei ist von Gewalt und ich möchte nicht, dass unsere Kinder in einem Trümmerhaufen aufwachsen. Das ist das Traurigste, was man sich vorstellen kann.“ Maffay beendete sein klares Statement gegen den Krieg unter heftigem Applaus mit den Worten: „Ich musste das loswerden, weil ich sonst nicht spielen möchte!“

Rückblickend auf seine Zeit in Frankfurt erinnerte Maffay an gute Freunde in der Mainmetropole und ganz besonders an den 2013 verstorbenen Konzert- und Tourneeveranstalter Fritz Rau, den er als Übervater und Menschenfreund bezeichnete, und dem er so Vieles zu verdanken habe. Einen großen Dank richtete Maffay ebenso an seine Fans, die ihm bereits seit Generationen die Treue halten.

Zum Ausklang ein emotionales Konzert

Im anschließenden Live-Konzert spielte Maffay mit seiner Band einige der großen Hits: Eiszeit; Jedes Ende wird ein Anfang sein; Sieben Brücken; Es war Sommer; Liebe wird verboten; Sonne in der Nacht. Ohne Zugaben ließen die Zuhörer Maffay dann am Ende doch nicht von der Bühne gehen.