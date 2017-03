Special: Pioneer Toraiz SP-16, Sampler & Sequencer

Zugegeben, die Sache mit dem Pioneer Toraiz SP-16 war schon eine ziemliche Überraschung zu Anfang des Jahres als klar wurde, dass zu Zeiten von NAMM Show und Musikmesse Pioneer mit einem etwas ungewöhnlichem Produkt aufwarten wird. Eine Überraschung war es, weil Pioneer mit dem Toraiz SP-16 in der Tat ein neues Segment betreten würde, eine Überraschung ebenso, weil hier ein ganz schönes Brett hingelegt werden würde, so schien es damals zumindest bereits.

Nicht untermotorisiert könnte man sagen – etwas, was man bei Pioneer in der Liga der Premium-Modelle sowie immer behaupten kann, aber auch die ersten Infos und der angekündigte Preis machten deutlich: Hier kommt was Massives.

Nicht zuletzt, eher zuerst, war es die Zusammenarbeit mit keinem Geringeren als Dave Smith, dem „Godfather of Synth“, die Aufsehen erregte. Wobei ich zu behaupten wage, dass aus der DJ-Szene deutlich weniger Aufschrei kam als aus der Studio-Ecke, in der der Mann für Entwicklungen wie dem Prophet mehr als bekannt sein dürfte – um nicht zu sagen: eine lebende Legende. Mit dem Prophet-5 jedoch endet es nicht hinsichtlich seiner Erfolge, hatte der Mann doch seine Finger unter anderem federführend in der Entwicklung des MIDI-Protokolls im Spiel.

Kurzes Statement an dieser Stelle: In diesem ersten Test geht es zunächst primär um die Einbindung des Pioneer Toraiz SP-16 in ein DJ-Setup und die Möglichkeiten, die der Toraiz in diesem Setup bietet. Ein Testbericht, in dem der Pioneer Toraiz SP-16 in der Studioumgebung getestet wird, wird zeitnah folgen. Es wird in diesem Test demnach nicht alles betrachtet werden und auch nicht in allen Punkten in die unendliche Tiefe gegangen. Nach einem ersten Test kann ich auch sagen: Das könnte den Rahmen völlig sprengen.

Ein erster Blick: Der Pioneer Toraiz SP-16 ist ein DJ-Setup-kompatibler Sampler mit integriertem 16-Step-Sequencer, der sich auch in der Studioumgebung wohl fühlt.

Ausgestattet mit 16 anschlagdynamischen Pads im Stil einer MPC mit mehrfarbigen LEDs lädt der Toraiz parallel zum Step-Sequencer zum Live-Spielen ein, gut steuerbar durch das große Touch-Display.

Ausgestattet mit 2 GB an Samples und der Möglichkeit zur Erweiterung der Library über die USB-Schnittstelle, bietet der Toraiz genug Sound für Live oder Produktion.

Soviel dazu im Schnelldurchlauf.

Ein genauer Blick

Der Pioneer Toraiz SP-16 ist größer und schwerer als erwartet. Wobei, was erwartet man eigentlich bei einem 16-Step-Sequencer mit 16 Pads und einem großen Display? Demnach bringt das gute Stück knapp über 3 kg auf die Waage bei den Maßen von knapp 44 x 26 cm.

Step-Sequencer unten, darüber das vollfarbige 7-Zoll Touchdisplay, die 16 Pads befinden sich links, darüber die analoge Filtersektion.

Ein paar Potis und Tasten unterhalb des Displays und der Pads dienen der Steuerung. Ein Touch-Strip findet sich linksseitig.

Überladen wirkt der Toraiz nicht, glücklicherweise.