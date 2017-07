SUMMER NAMM NEWS: Blackstar Limited Edition Röhrencombos

Kinder, wie die Zeit vergeht! Zehn Jahre ist es nun schon her, dass sich ehemalige Mitarbeiter von Marshall daran machten, eine eigene Verstärkerfirma zu gründen. Blackstar Amplification wurde 2007 geboren und feiert dieses Jahr somit einen runden Geburtstag. Dazu beschenkt man sich mit gleich drei neuen, in ihrer Auflage limitierten Röhrencombos.

Die Blackstar Limited Edition Röhrencombos Artisan 10 AE, Artist 10 AE und Series One 10 AE verfügen allesamt über 10 Watt Ausgangsleistung und einen 12″ Celestion Lautsprecher. Weiterhin besitzen die drei neuen Combos einen Digitalhall, einen Einschleifweg sowie einen Speaker Emulated Ausgang. So viel zu den Gemeinsamkeiten. Individueller geht es beim Sound des neuen Trios zu und das hat auch mit den verschiedenen Röhrentypen zu tun, die in der Endstufe ihren Dienst verrichten. So befindet sich beim Artisan 10 AE dort eine EL34 zur Verstärkung, beim Artist 10 AE ist es eine 6L6 und beim Solo One 10 AE eine KT88.

Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Charaktere der Blackstar Limited Edition Röhrencombos aus, der Artisan 10 AE ist ein Vertreter der Low-Gan-Fraktion, die Modelle Artist 10 AE und Solo One 10 AE sollen hingegen sowohl mit guten Cleansounds als auch heißen High-Gain-Sounds punkten können. Voraussichtliche Markteinführung ist November, der Preise ist mit rund 560,- Euro für alle drei Combos gleich.