Test: Eventide H9000, digitales modulares Effektgerät

Die Unendlichkeitsmaschine

Das Eventide H9000 ist ein modulares digitales Effektgerät und Audio-MIDI-Interface in einem und stellt damit nicht nur das derzeitige Flaggschiffprodukt der Firma dar, sondern allgemein die Oberliga, was digitale Effekte angeht. Eventide hatte, beginnend mit dem digitalen Harmonizer H910 aus dem Jahr 1974 und nachfolgend mit dem H3000 aus dem Jahr 1986, Studiogeschichte geschrieben. Das H9000 löst nun auch das H8000FW aus dem Jahr 2005 ab, das von Kollege Axel Ritt getestet wurde.

Es stellt sich jedoch wieder einmal die Frage: Hardware oder Plugin? Denn schließlich sind mindestens 5.000,- Euro ein happiges Stück Geld und Eventide macht sich eigene Konkurrenz, indem sie die ihre DSP-Algorithmen in Form von diversen Software-Plugins auskoppeln. Wir versuchen in diesem Test auch dieser Frage ein wenig auf den Grund zu gehen.

Ich sehe mich ja schon als Eventide-Fanboy, seit ich 2014 mit dem Eventide UltraReverb Native mein erstes Eventide-Plugin gekauft habe, das ja die Reverb-Algorithmen aus dem H8000 enthält. Seitdem hab ich mich nach und nach zur Anthology XI hochgearbeitet. Da war es natürlich klar, dass ich wissen wollte, wie sich die Hardware anhört.

Das Technische

Das Eventide H9000 ist ein 19“-Rackmodul mit zwei Höheneinheiten und einem Gewicht von 6,4 kg. Auf der Rückseite gibt es eine Fülle von Anschlüssen.

Analog:

8 symmetrische Line-Ein- und Ausgänge über je eine Sub-D25-Peitsche, 2 analoge XLR-Ein- und Ausgänge

Digital (bis max 96 kHz):

8 AE/EBU-Ausgänge per D-25-Peitsche, welche die 8 analogen Ausgänge spiegeln

1 AES/EBU-Ein- und Ausgang

1 S/PDIF-Ein- und Ausgang, jeweils koaxial und optisch, letzterer ADAT-kompatibel (48 kHz) – wobei immer nur eine einzige digitale Schnittstelle aktiv sein kann

4 USB-2.0 A-Ports zum Anschluss von Massenspeichern, MIDI-Geräten und Netzwerkadaptern, klassenkompatibel

MIDI-DIN In/Out/Thru

Word-Clock-Ein- und Ausgang

2 Anschlüsse für Pedale im 6,3 mm Klinkenformat.

1 Ethernet-Port

1 USB 2.0 B-Port für 16x 16 USB-Audiokanäle bis 96 kHz

Des Weiteren gibt es noch drei Erweiterungsschächte, die mit diversen Schnittstellenkarten erweitert werden können, wobei es bisher nur Dante und MADI gibt. Das H9000 ist so konzipiert, dass etliche Komponenten vom Benutzer selbst ausgetauscht werden können, wie es sich für ein professionelles Studiogerät gehört! Das H9000 ist USB-klassenkompatibel und läuft am Mac und am iPad ohne Treiber. Für Windows gibt es den Treiber von der Eventide Homepage.

Die inneren Werte

Das H9000 unterscheidet sich vom Innenleben her komplett von all seinen Vorgängern. Da wären allen voran die verwendeten DSPs. Werkelten im H7600 (und sehr wahrscheinlich auch im H8000FW) noch NPX der Serie DSP56xxx, so ist Eventide nun auf 4 ARM-A-Prozessoren mit je vier Kernen umgestiegen. Ja, genau die gleichen ARM, die in den Apple iPhones und iPads dieser Welt ihren Dienst tun. Es kommt also auch nicht von ungefähr, dass Eventide nun munter seine Plugins auch auf iOS umsetzt.

Die Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgänger H8000FW soll dabei um den Faktor 10 liegen und der hatte (laut Internet) doppelt soviel DSP-Power wie das H7600. Doch da hört es nicht auf. Die ARM-CPUs sitzen auf eigenen, vom Benutzer austauschbaren Platinen. Damit ist dem Mithalten mit der gerade aktuellen CPU-Generation kaum mehr eine Grenze gesetzt. Eventide scheinen wohl fest entschlossen zu sein, das H9000 für die Ewigkeit zu wappnen.

Nun ist das Übertragen von DSP-Code von einem DSP zum nächsten oder zur nächsten CPU keine triviale Angelegenheit und folglich muss das eine oder andere auf der Strecke bleiben, oder?

Folgt man dem Internet, haben Eventide die Übertragung der Effekte soweit optimiert, dass ein automatisiertes Abhörsystem so lange an den Algorithmen gedreht hat, bis die Ergebnisse zwischen dem H8000 und dem H9000 identisch waren. Wobei es ja schon Diskussionen darüber gibt, ob sich ein H8000 auch wirklich besser anhört als eines der älteren Systeme, wie etwa ein Eventide DSP4000. Aber das ist eine andere Geschichte.

Auf der ADDAC-Seite kommen vier AKM Typ AK4490EQ zum Einsatz, die alle in 32 Bit und einen Dynamikumfang von bis zu 120 dB wandeln. Die digitalen Audioschnittstellen geben aber nur 24 Bit aus. Was das für die audiophilen Qualitäten bedeutet, dazu kommen wir später, denn schließlich kann das H9000 auch als Audiointerface verwendet werden. Technisch bleibt noch festzuhalten, dass die Wandler durchaus auch 192 kHz könnten. Aber dafür reicht wohl derzeit die CPU-Power nicht aus. Man darf also schon mal gespannt sein, was für Updates und Upgrades Eventide in den kommenden Jahren noch bereithalten.

Latenzen und Frequenzen

Latenzen (Ein / Aus / Gesamt (Ableton Live 10.1.9.))

44k, 64 Samples: 1,45 ms / 3,51 ms / 4,97 ms

44k, 128 Samples: 2,90 ms / 4,97 ms / 7,97 ms

44k, 256 Samples: 5,80 ms / 7,87 ms / 13,7 ms

96k, 64 Samples: 0,67 ms / 2,68 ms / 3,34 ms

96k, 128 Samples: 1,33 ms / 3,34 ms / 4,68 ms

96k, 256 Samples: 2,67 ms / 4,68 ms / 7,34 ms

Damit befindet sich das H9000 durchaus auf der schnelleren Seite der üblichen Werte der USB-Audiointerfaces und ist beispielsweise ca. doppelt so schnell wie ein die Presonus 1810c.

Frequenzen

Die THD+N Messungen sind soweit zufriedenstellend, auch wenn die Messwerte der analogen Ein- und Ausgänge mit -89 dB jetzt nicht so toll ausfallen. Immerhin sind die ADDAC im Loop bis -0,04 dBFS signalstabil, erst darüber beginnen sie zu verzerren. Ein Rauschabstand von unter -130 dB ist auch kein schlechter Wert. Allerdings sollte man auf die 50 Hz Beule achten, dort wo das Billignetzteil in den Signalweg einstreut.

Was die Phasenlinearität angeht, so zeigt sich hier das „gewohnte Bild eines guten Wandlers“.

Die Hammerstein-Analyse sieht zwar bedenklich aus, aber wie uns schon das Prism Sound Atlas gelehrt hat, müssen harmonische Verzerrung keineswegs „unmusikalisch“ bedeuten. So auch in diesem Fall. Wenn man sich die Analysebilder der beiden Geräte anschaut, entbehren sie sogar nicht einer gewissen Ähnlichkeit.

Bedienung

Für eine Hardware dieser Größenordnung ist die Bedienung nicht ganz einfach, aber durchdacht. Nicht weniger als (derzeit) 9.751 Algorithmen warten auf ihre Benutzung, wobei davon nur 1.600 Effekte Unikate sind, der Rest sind Derivate. Hinzu kommen die Verschaltungsmöglichkeiten von vier Algorithmen in jeder möglichen parallelen und seriellen Weise in einer Effektkette. An dieser Stelle seien die Leer-Templates Nr. 1601 bis 1615 erwähnt, die die Sache für den Einstieg leichter machen. Jeder Algorithmus verfügt in der Regel über 10 Parameter, komplexere Effekte auch über mehr und alle können per MIDI gesteuert werden.

Von diesen Effektketten können maximal vier gleichzeitig im H9000 ausgeführt werden. Macht also insgesamt 16 Effekte gleichzeitig. Dazu kommt noch, dass jeder Algorithmus beliebig einem oder mehreren den analogen, digitalen oder den 16 USB-Ein- oder Ausgängen (insgesamt je 32) zugeordnet werden können. Damit ist also auch ein Routing zwischen den Effektketten möglich. Zuletzt werden die vier Effektketten in einer Session zusammengefasst.

Hat man die wirklich nicht allzu schwer zu verstehende Struktur Session > FX-Chain > Algorithmus > Parameter einmal verstanden, liegt der restliche Aufwand mehr bei der Eingewöhnung als beim Verstehen.

Sessions und FX-Chains lassen sich auch komplett eigenständig am Gerät erstellen, was allerdings nicht wirklich Spaß macht. Die Bedienung per Steuerkreuz und T9-Tastertur war vielleicht im Jahr 1990 State Of The Art. Wobei man allerdings zugeben muss, viel besser lässt sich das unter dem gegebenen Paradigmen nicht machen, was aber letzten Endes wieder auch nicht allzu viel heißt. Dass hier nicht konsequent auf Touchscreen gesetzt wurde, ist mir unverständlich bei einem so teuren Gerät. Das hätte vieles deutlich erleichtert und man hätte sich deutlich näher an die Emote-Software halten können.

Emote

Über die Software, die es sowohl als Standalone- als auch als DAW-Plugin gibt, kann der H9000 komplett ferngesteuert werden. Einen Kopierschutz gibt es nicht, da das H9000 als Dongle dient. Dazu muss das Gerät per Ethernet mit dem Rechner verbunden werden. Ob das über ein Kabel, Router oder über WiFi geschieht, ist egal.

Zur Steuerung über WiFi wird ein USB-klassenkompatibler WiFi-Stick benötigt, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Warum hier nicht die Steuerung auch über USB erfolgen kann, ist mir nicht direkt ersichtlich. Vielleicht wenn man ein 200 qm Studio hat und das H9000 in der hintersten Ecke am anderen Ende steht, ist Ethernet besser. Auch das Verwalten mehrerer H9000, was durchaus realistisch ist, ist über eine Ethernet-Switch deutlich komfortabler. Oder man wollte die USB-Audiodaten frei von möglichen anderen Einflüssen haben, wie auch immer.

Ist das WiFi-Passwort per T9-Methode am Gerät eingegeben, ist das H9000 umgehend in der Emote-Software ersichtlich. „Umgehend“ deswegen, weil alles beim H9000 etwas Zeit braucht. Vor allem das Booten mit endlosen 2,5 Minuten oder das Laden von Session, das kaum unter 5 Sekunden stattfindet. Über WiFi kann das H9000 auch nach Hause telefonieren und nach Firmware-Updates suchen, wenn die Benutzer es wollen. Das funktionierte problemlos. Neue Firmware kann aber auch offline über einen USB-Daten-Stick aufgespielt werden.

Auf der linken Seite der Software finden wir die Bibliothek für Session, FX-Ketten, Algorithmen Parameter und deren Presets auf jeder Ebene, die einfach per Drag’n’Drop in den entsprechend Slot im H9000 herübergezogen werden können.

Eine Suchfunktion gibt es auch. Für die Algorithmen sogar mit einem umfangreichen, aber festgelegten Tagging.

Hier begegnen uns auch wieder diverse Bekannte aus dem Eventide-Plugin-Katalog wie z. B. das Blackhole oder das SP2016 und dem Gros der digitalen Hardware-Geschichte von Eventide.

Das einzige was in der Software ein bisschen fisselig ist, ist das virtuelle Strippenziehen. Denn ein angeklickter Audioport bleibt so lange aktiv, bis er ein weiteres Mal angeklickt wird. Der Hintergrund ist die Möglichkeit, gleich mehrere Verbindungen von diesem Port aus zu instanziieren. Dadurch hat man aber schnell auch mal ein paar ungewollte Verbindungen gelegt. Aber das muss man nur wissen, dann ist alles gut.

Klang des H9000

Da sich das H9000 auch als Audiointerface nutzen lässt, musste es sich auch einer audiophilen Hörprobe unterziehen. Die einhellige Meinung bescheinigte dem H9000 durchaus einen Klang in der gehobenen Klasse – aber High-End ist dann doch was anderes.

Das H9000 konnte in der räumlichen Darstellung sowie Klarheit und Durchhörbarkeit des zugespielten Materials absolut überzeugen – solange es sich um die Höhen und Mitten und Raumabbildung handelte. Hier spielte das H9000 locker auf dem hohem Niveau eines UAD Apollo x6 oder sogar etwas darüber, auch wenn die Höhen nicht so seidig sind wie beim x6.

Im Bassbereich offenbarten sich dann allerdings merkwürdige Timing-Probleme, die der Musikalität leider deutlich den Drive raubten. Das war umso tragischer, da sich das Interface ansonsten präferenzlos dem zugespielten Material gegenüber verhielt. Aber es packte einen einfach nicht, das H9000 blieb eher distanziert.

Vergleiche Hardware vs Plugin / Audiobeispiele

Prämisse

Direkte Vergleiche zwischen dem H9000 über USB und Plugins sind schwer zu bewerkstelligen, denn allein schon der „spektrale Fingerabdruck“ und diverse Parameter sind in gleichnamigen Algorithmen anders geeicht. Es wurden, soweit möglich, identische Algorithmen des Plugins entgegengesetzt. Die Parametereinstellungen, ebenfalls soweit es geht identisch gewählt, sind in den Bildern dokumentiert. Die Lautstärke wurde per Gehör und Peak-Meter angeglichen.

Als Grundlage dienten die Dateien:

Drum/Sticks Original – Xils Labs STiX

U-He Repro1 Original (HQ-Modus)

Die WAV-Dateien sind in 44,1 kHz/24 Bit

Nur die Vergleichsbeispiele sind in WAV und MP3 hinterlegt. Weitere Demos ohne Plugin-Äquivalent sind nur in MP3.

Die Plugins wurden mit Kush TWK (Non-Linearisierung) und brainworx shredsread (Stereobreite)

angereichert, denn heutzutage beim „nur ein Plugin instanzieren“ In-The-Box-Mixen (und dann denken, man bekommt „den Sound“), das ist einfach realitätsfremd und das ist auch die Studiorealtiät, dem sich ein H9000 stellen muss. Außerdem „trickst“ es ja auch etwas.

Außerdem sind die Vergleiche selbstredend nur ein winziger Ausschnitt aus dem Effektkatalog des H9000.

Ergebnisse

Meist ist das H9000 heller (präsentere Höhen), meist ist es leiser (6 dB oder mehr), das H9000 generiert grundlegend eine breitere Stereobasis, die so nicht im Originalmaterial vorhanden ist, ohne jegliches Zutun des Anwenders.

In einem Spezialfall, dem Eventide Omnipressor, glaubt man kaum, es mit dem gleichen Algorithmus zu tun zu haben. Aus dem H9000 klingt der Omnipressor irgendwie „defekt“, denn er erzeugte fast immer ein digitales Klicken oder Schmatzen, das sich kaum unterbinden lässt, wie in dem Beispiel zu hören ist. Praktisch unbrauchbar. Nebenbei: Was sagt mir ein Kompressionsverhältnis von 0,6? Ist das logarithmisch oder linear? Mit so einem Wert kann man doch nicht arbeiten.

Auch andere Kompressionsalgorithmen scheinen diese Probleme zu haben und quittieren das gerne mit einem unmusikalischen Schmatzen. Einige mit mehr, andere, wie der Radio Compress, fast ohne Probleme, aber nach der Crème de la Crème der digitalen Kompression hört sich das dennoch nie an. Das scheint nicht die Stärke den H9000 zu sein. Nun ja, es wird ja auch als „Harmoninzer“ angepriesen und nicht als Kompressor.

Auch die Unterschiede zwischen dem Flanger MK2/Phaser MK2 zu den H9000 Äquivalenten scheint sehr groß, wodurch sich kaum eine qualitative Aussage machen lässt. Beim Instant Flanger und Instant Phaser klingen die MK2 Plugins „hohler“ und im H900 „dichter“, aber mit deutlich weniger ausgeprägter Effektcharakteristik bei gleichen Parametereinstellungen. Was ist jetzt besser? Was ist „echt“?

Generell hat das H9000 zwar basismäßig gefühlt mehr „Ompf“ und definierteren „Klangkörper“, besonders deutlich bei den Reverbs und Delays. Es scheint aber auch auf die Generation der Eventide Plugins anzukommen. So schrumpft der klangliche Abstand, beispielsweise zwischen dem Blackhole und dem SP2016 aus dem H9000 und den Plugins, auf ein kaum feststellbares Maß zusammen. Da sind für mich nur noch ästhetische Unterschiede zu hören, keine qualitativen mehr.

Bei den Plugins muss man generell schon etwas mit Nicht-Linearisierern und Stereowerkzeugen arbeiten, um da von Haus aus mitzukommen, aber wer tut das nicht. Das ist schließlich die Quintessenz von Plugins: sich den Klang so zu meißeln, wie man ihn haben möchte und ja das ist ein Vorteil, wie auch mehr Arbeit.

Was das Erstellen von Multieffekten angeht, hat das H9000 aber klar die Nase vorne. Selbst in der DAW nur mal schnell zwei parallele Effekte zu summieren, ist schon nicht mehr ganz so schick, auch wenn mit Software wie DDMF Metaplugin, Plogue Bidule, Blue Cat Audio Patchwork oder dem Patcher in FL Studio das Gleiche und mehr möglich ist, erreichen diese nicht die Übersichtlichkeit und Eleganz des Routings im H9000. Da braucht man in der DAW sonst schon sehr viele Send-Busse.

Abschließend würde ich sagen, dass sich H9000 und Plugins – bis auf diese beiden Charakteristika „Oompf „und „Klangkörper“ – sehr ähnlich in der grundlegenden Qualität der Signalverarbeitung sind, aber keineswegs in ihrer Ästhetik. Das H9000 liefert von Haus aus gefälligere Ergebnisse, ohne viel Arbeit zu investieren – wenn man vom Finden des richtigen Algorithmus mal absieht. In der DAW muss man da schon dran „arbeiten“, womit sich der Abstand zur Hardware aber schon extrem verkleinern lässt. Ist das H9000 sein Geld wert? Ja, absolut. Kann man im Studio auch ohne auskommen: ja.

Kritik

Das H9000 ist zwar ein an sich hochwertiges Gerät, aber es gibt auch so einige Dinge, die einfach nicht ins Bild passen.

Da wäre zunächst die Geräuschkulisse des Lüfters! Selbst in 2 Meter Abstand ist das kaum auf Dauer auszuhalten, zumindest wenn man einen leisen Mac mini (2018) und SSDs gewohnt ist. Doch selbst meine 7200 RPM Festplatte (nicht leise) ist offen auf dem Tisch nicht mal ein Zehntel so laut wie das H9000. Wobei ja nicht der Lüfter direkt das Problem ist, sondern eher das Geräusch der Luftbewegungen. Der Stimmungskiller schlechthin.

Die zweite große Missgunst zog das Steuerkreuz auf sich, das sich schwammig anfühlt. Dazu wäre mir einer der Richtungstaster fast mal rausgesprungen nur beim Bedienen, als er sich verkantete, weil ich nicht die Mitte des Tasters getroffen hatte. Das Bediengefühl wirkt einfach nicht hochwertig für ein derartiges High-End-Gerät. Das schwere Daten-Rad und die anderen Tasten fühlen sich hingegen wertig an.

Auch dass man hier auf Taster und nicht einfach auf einen deutlich komfortableren Touchscreen gesetzt hat, will mir nicht in den Kopf. Und wenn es nur für die Namenseingabe gewesen wäre. Eine T9-Tastatur ist einfach nicht mehr zumutbar!

Was den Preisunterschied zwischen R- und Normalversion angeht: Dafür dass es in den Möglichkeiten keinen Unterschied gibt, ist ein Obulus von 1.300,- Euro (UVP) schon sehr frech für die paar Bedienelemente und ein LCD. Zumal auch die Bedienung am Gerät nicht 100 % absturzsicher ist. Das passierte mir zweimal während meiner Testphase, ließ sich aber nicht reproduzieren.

Ein weiteres auffälliges Verhalten ist, dass sich das H9000 nicht automatisch auf die Samplerate am USB-Port einstellt. Das muss manuell am Gerät geschehen. Über AES, S/PDIF und ADAT geschieht es aber automatisch.

Stimmt die Samplerate am USB-Port nicht, hat das auch Auswirkungen auf die Emote-Software. Der Versuch, das Plugin in der DAW zu öffnen, sorgt dabei, zumindest in Reaper 6.0.5 für einen Absturz. Stimmt die Samplerate, ist alles in Ordnung.

Das Handbuch beschreibt zwar das Wichtigste und listet u. a. alle 9.751 Algorithmen auf, geht aber ansonsten nur auf die grundlegende Handhabung ein. Tiefergehendes Wissen wird nicht vermittelt.

Zuletzt wäre noch das verbaute Allerweltsnetzeil zu nennen, das für ein Gerät dieser Preisklasse einfach nicht angebracht ist und leider auch nachweislich in den Signalweg einstreut. Zumindest ist es leicht ersetzbar.

Dass die Bearbeitung in der Emote-Software nicht umfassend im Display des H9000 widergespiegelt wird, ist zwar schade, aber verschmerzbar. Immerhin werden die Parameterbewegungen gespiegelt, wenn man am Gerät ebenfalls die entsprechende Seite aufgerufen hat.