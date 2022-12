Test: Sonible true balance, true level, Metering-Plug-ins für die DAW

Kommt hier das "wahre" Metering?

Passend zum Fest kommt ein neues Metering-Bundle mit zwei Plug-ins aus Graz in den Handel: Sonible true:balance und Sonible true:level heißen die beiden neuen Plug-ins aus Österreich. Sonible true:balance soll helfen, das Frequenzspektrum im Blick zu behalten und Sonible true:level soll Gleiches für den Pegel bewerkstelligen. Auf den ersten und zweiten Blick keine allzu neue Idee. Allerdings ist die Entwicklungsabteilung bei Sonible für Software bekannt, die das Thema KI groß in der Beschreibung trägt. So gesehen ist die Erwartungshaltung hoch, aber der Reihe nach.

Während true:level noch eher mit dem Marktbegleitern vergleichbar scheint, trifft das für true:balance nicht so ganz zu: Es ist ein spezieller Analyzer, der wenig mit den meisten Konkurrenten gemein hat.

Wie kommt das Metering-Bundle auf den Rechner?

Sonible true:balance und Sonible true:level kommen ohne eigenes Produkt-Portal oder sonstiges Company-Tool aus und werden als einzelne Installer aus dem Internet heruntergeladen. Danach folgt die Installation auf der heimischen Festplatte – pardon SSD. Die Lizenz wird als Code beim Installationsprozess eingegeben, ein iLok oder dergleichen ist nicht notwendig, trotzdem kann die Lizenz auf den iLok übertragen werden – die Anwenderschaft hat die Wahl, so sollte es sein.

Auch keine große Überraschung: Das Ganze läuft extrem lautlos und geschmeidig ab, wie heute üblich. Auf PC und Mac werden VST2 und 3 sowie AAX supportet, auf dem Mac natürlich auch AU. Metering bis 5.1 ist möglich, Abtastraten werden bis 192 kHz unterstützt.

Die Apple Silicon Unterstützung ist nativ, was in diesen Zeiten auch zum guten Ton gehören sollte. Durchstarten können Rechner mit Windows 10 (64 Bit) oder höher bzw. OSX 10.12 oder höher. 4 GB RAM und eine CPU ab i5 sind heute auch keine echten Hürden mehr. Allerdings sollte eine GPU und OpenGL-Support ab Version 3.2 gegeben sein. Die Optik des Metering orientiert sich an bereits bekannten Sonible Plug-ins wie bspw. dem Sonible Smart Limit.

Sonible true:balance

Der Analyzer im Duo ist true:balance. Hauptzweck dieses Analyzers ist es, die Frequenzverteilung (in erster Linie in drei Frequenzbändern) der eigenen Mischung/des eigenen Masters mit Referenzwerten aus (vergleichbaren) anderen Mischungen in Relation zu setzen. Wer jetzt allerdings präzise und objektive Analyse erwartet hat, wird enttäuscht. Das kann Sonible true:balance nicht – trotz des Wortes „true“ im Namen. Wird rosa Rauschen (Pink Noise) dem Plug-in zugeführt, dann zeigt es keine horizontale Linie und auch keine abfallende (oder aufsteigende) Linie, sondern irgendetwas anderes (wie im Bild zu sehen) – eine Ungenauigkeit.

Wer nun dachte, er wisse, wie man Analyzer liest, fängt hierbei wieder bei Null an. Selbstverständlich kann der Hersteller eine Art Balancing vorschalten – warum auch nicht. Ein technisch akkurates Metering sollte aber auch als Option zuschaltbar sein! Da ein solches Analyzing durchaus notwendig werden kann, wird hier ein zweiter Analyzer benötigt. Warum macht es Sonible nicht zuschaltbar? Es wären wenige Zeilen Programmcode. Leider ist im jetzigen Auslieferungszustand ein objektives Beurteilen des Frequenzspektrums nicht möglich (soll bspw. eine Abhöre eingemessen oder überprüft werden).

In Sonible true:balance werden Referenz-Musikstile angegeben. Das Plug-in zeigt dann ein Ziel-Balancing an und mahnt, wenn die Producerin oder der Mix-Engineer „über die Stränge“ schlagen. Innovation im Sound ist somit (zumindest latent) erstmal raus – schade. Die Referenzwerte bzw. die Warnings des Plug-ins erschließen sich auf Anwenderseite nicht immer intuitiv. Evtl. besteht dadurch die Gefahr, dass die Person vor dem Bildschirm nicht mehr mischt (bzw. mastert), sondern versucht, den Sound in die passenden Zahlenwerte zu quetschen. Gibt das Plug-in an, dass einzelne Werte noch nicht genau genug passen, werden die Parameter der Plug-in-Chain so weit verändert, bis es in die Darstellung von Sonible true:balance passt – ein bissen wie „Malen nach Zahlen“. Das klingt ein wenig nach „betreutem Mischen“. Starre „Average-Werte“ für etwas so Lebendiges wie eine Audiomischung mögen für den Loudness-Mix funktionieren, aber bei ästhetischen Parametern kommen solche Ansätze an Grenzen.

Hier im Test wurde mittels EQ rosa Rauschen „passend“ für die Meter gemacht – den Gehörtest besteht dieser „Sound“ indes natürlich nicht! Im Test wurden auch erfolgreiche Hit-Produktionen vom Plug-in als noch nicht akkurat moniert – bei passendem Musikstil und Zeitepoche im Setup. Diese statistischen Empfehlungen haben eben Grenzen. Daher ist das parallele kritische Prüfen mit den Ohren unerlässlich. Das führt auch vor Augen: Analyzer (und Meter generell) sind als Unterstützung zu sehen und ersetzen nicht die Arbeit mit dem Gehör – egal welcher Hersteller und welche Plug-in-Philosophie.

Bereits vor etlichen Jahren wurden die ersten Equalizer-Plug-ins präsentiert, die die Frequenzverteilung einer Referenz-Mischung „lernen“ und diese dann auf das eigene Projekt anwenden. Nicht selten waren diese Ergebnisse wenig bis gar nicht überzeugend (natürlich nicht immer). Klar ist: Die Leute vor dem Mischpult machen den Sound, nicht die Effekte und Plug-ins.

Immerhin lassen sich eigene Titel in das Plug-in laden, die – nach kurzer Analyse – als Referenz dienen können. Somit kann also die Lieblings-DJane oder der Lieblings-Producer – vom Spektrum her – recht trefflich kopiert werden, zumindest in der Theorie. Mit dieser Funktion lässt sich – speziell beim Mastering – der Gesamtsound eines Album-Projektes sehr gut im Blick behalten, so dass die Stücke am Ende klanglich sehr gut zusammenpassen. Für solche Nuancen ist dieses Plug-in besonders gut gerüstet, beim Entwickeln eines eigenständigen Grundsounds eventuell eher nicht.

Sonible true:level

Das zweite Plug-in im Bundle hört auf den Namen Sonible true:level und hat den Pegel des Mixes im Blick. Hierbei ist vor allem die Dynamik und die Loudness im Fokus. Bei der Dynamik-Messung geht Sonible nicht ganz den Mainstream-Weg. Es wird weder die absolute Dynamik (Maximal-Pegel gegen Minimal-Pegel), noch die Peak to long-term loudness ratio (PLR) verwendet, sondern die Peak to short-term loudness ratio (PSR). Darauf weist Sonible explizit im Handbuch hin.

Der Hersteller hat bei Messreihen mit dieser Technik ein zufriedenstellenderes Ergebnis erzielt als bei den üblicheren Methoden. Eine zweischneidige Sache: Einerseits sehr gut, dass Sonible sich hierzu Gendanken macht und eigene Lösungen anbietet, andererseits sinkt die Vergleichbarkeit mit anderen Messwerkzeugen. Die Signifikanz dieser Abweichung erscheint jedoch weniger groß. Vorbildlich ist auf jeden Fall, dass hierüber im Handbuch genau aufgeklärt wird – wenn das mal alle anderen auch so gewissenhaft erledigen würden.

Natürlich macht Sonible true:level genau das, was es soll: Es werden Peak- (sogar TruePeak-) Meterings umgesetzt und der Loudness-Teil des Meters bietet etliche Vorgaben und Verfahren an. Ein paar der Standard-Broadcast-Messmethoden (bspw. ATSC) fehlen, aber der Fokus liegt bei diesem Meter nicht bei Streaming und Broadcasting, geht also in Ordnung.

Eine weitere kleine Ungenauigkeit fällt auch hier auf: Wird für die Loudness händisch eine Toleranz angegeben, dann wird diese ebenso wie der Zielwert in LUFS angegeben. Das ist allerdings falsch: LUFS ist ein absoluter Pegel, somit muss die Toleranz in LU angegeben werden. Sicher wird die eine oder der andere diese Hinweise als Erbsenzählerei bezeichnen, allerdings drängt sich die Frage auf, wenn es an der Oberfläche kleinere (aber grundlegende) Fehler gibt, wie sieht es unter der Haube aus?

Die Einstellung von Referenzwerten und die Nutzung der Referenz-Tracks funktioniert genauso wie bei Sonible true:balance. Sehr gut, dass diese Features so konsequent einheitlich umgesetzt werden, das macht leider auch nicht jeder Marktbegleiter so.

Etwas schade ist, dass nicht alle drei Loudness-Werte (Momentary, Short-Term und Integrated) gleichzeitig angezeigt werden können. Als reines Loudness-Meter ist es optisch nicht so gut gelöst wie viele Mitbewerber.

Praxis: Sonible true:balance und Sonible true:level

Das Sonible Mastering-Bundle hat – stärker als andere Vertreter dieser Zunft – stark ausgeprägt zwei Seiten: Standard-Metering-Aufgaben sind mit dem Duo zwar im Großen und Ganzen lösbar, es tun sich jedoch Grenzen auf: Die Frequenzgewichtung von Sonible true:balance erzeugt – rein technisch – ein vollkommen falsches Bild! Für echte Messaufgaben ist Sonible true:balance damit einfach raus. Ich höre schon die Rufe, dass das doch Individualität sei und für die technischen Aufgaben ein zweites Plug-in fluchs installiert sei. Das mag wohl sein, aber warum brauche ich zwei Plug-ins für eine und dieselbe Grundfunktion? Das erscheint nicht sinnvoll.

Metering-Tools sollten etwas Objektives anzeigen können und das sehe ich bei Sonible true:balance nicht. Daher bin ich hier hin und her gerissen: Der Techniker in mir sagt: Das ist so nicht sinnvoll, der Dienstleister, der „Masters wie XY“ abliefern soll, sagt: Endlich ein gutes Tool, das auf Statistik beruht.

Vermutlich tue ich dem Sonible Mastering-Bundle bitter Unrecht, wenn ich es mit RTW, Nugen, FLUX Analyzer oder Pinguin vergleiche. Bewusst muss aber jeder und jedem sein, dass dieses Bundle eben nicht die Standards bedient, sondern eine eigene Welt aufmacht. Ob das nun gut oder schlecht ist, sollte ein jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Und trotzdem: Das Sonible Mastering-Bundle wird ein Stück dazu beitragen, dass Musik noch weiter durchformatiert und durchkodifiziert wird und das ist durchaus schade. Nebenbei: Die wenigsten Publisher erlauben es, für jedes Portal eigene Dateiversionen anzubieten. Es wird allzu oft nur ein Master hochgeladen, das an die verschiedenen Portale geliefert wird. Diese generieren dann die Files für den eigenen Bedarf. Somit sind viele der hier angezeigten Parameter/Zielreferenzen zwar nett, aber kaum von essentieller Bedeutung sein werden.