Test: Universal Audio UAFX Ruby ’63, Effektgerät

Universal Audio UAD's Amp In A Box

Ein paar Amps haben es wie viele legendäre Musiker:innen geschafft, auf den Olymp der Legenden hinaufzusteigen, um auf ewig bekannt zu sein. Bestimmte Sounds haben ganze Generationen oder Bewegungen geprägt, Stile geformt und sich in Millionen von Gehörgängen eingebrannt. Röhrenamps und deren Sound werden von vielen Gitarre spielenden Musizierenden seit Jahrzehnten geliebt und mit viel Freude genutzt. So viel Großartiges steckt in ihnen. Eigentlich alles an Amps erfreut den Gitarristen 0der die Gitarristin, außer dem Geschleppe natürlich und dem ewigen Mikrofonieren und der nervigen Inkonsistenz des Sounds des mikrofonierten Amps von Abend zu Abend, weil man trotz Gaffa-Markierungen selten dieselbe Position erneut erwischt (Letzteres ist eher ein Problem am FoH, haha^^).

Durch den technischen Fortschritt liegt der Gedanke nicht fern, ein digitales Abbild zu schaffen, das leichter transportiert werden kann und Soundkonstanz schafft. Viele Hersteller forschen daran und bringen seit Jahrzehnten Produkte auf den Markt. Auch der Plug-in Gigant Universal Audio UAD hat sich seit Jahren auf die Fahne geschrieben, sehr hochwertige digitale Abbilder von analogem Gear zu kreieren. Meist sind es Studio-Preamps, legendäre EQs oder Kompressoren. Seit einiger Zeit gibt es aber auch Amp-Modelle als Plug-in für die Apollo Interfaces und die Cab-Simulations- und Powersoak-Box „OX“. Nun erschienen die ersten Amp-Pedale des Effektherstellers. Alles in gewohnt großartiger Qualität mit viel Liebe zum Detail. Hier nun in der neuen Serie die drei Pedale UAFX Dream, Ruby und Woodrow. Let’s check out the Universal Audio UAFX Ruby ’63.

UNBOXING – Universal Audio UAFX Ruby ’63, Effektgerät

Bei Universal Audio gibt es natürlich keinen brauen Standardkarton. Da muss alles modern designt sein. So nimmt man hier erst mal den Karton aus einer Hülle und klappt ihn dann auf. Das Pedal liegt nun vor einem, gebettet in in Passform geschnittenem Schaumstoff. Beigelegt ist der Verpackung neben dem Pedal nur eine Kurzanleitung, Endnutzer-Hinweise sowie eine Hinweiskarte mit QR-Code und Link zum Registrieren des Geräts und Download der Bonus-Speaker-Cabinets. Kein Netzteil.

„Ruby ’63“ basiert auf dem klassischen britischen Röhrenverstärkersound, der seit über 60 Jahren Bands wie Queen oder U2 geprägt hat. Durch die Blume ist hier natürlich die Rede vom Vox AC30. Dieser Sound wurde eingefangen und zusammen mit coolen Features in eine Stompbox gepackt. Mal sehen, was da so drin steckt.

SPECS & FACTS – Universal Audio UAFX Ruby ’63, Effektgerät

Der „Ruby ’63“ besitzt auf seiner Benutzeroberfläche, wie alle drei ähnlich aufgebauten Pedale der aktuellen Produktserie, in vier übereinander liegenden Reihen angeordnete Potis und Schalter.

Die unterste Reihe besteht aus zwei Fußschaltern. Diese schalten die Funktionen: Bypass-on/off (links) und Preset (rechts). Während On/Off wie gewohnt einfach das Pedal aktiviert bzw. deaktiviert, ruft der Preset-Button ein speicherbares Preset auf oder schaltet zurück in den direkten Modus.

Darüber findet man drei Potis in einer Reihe:

Bass (Room),

Treble (Intensity) und

und Boost (Speed).

Die alternativen Funktionen lassen sich über den mit „Alt“ markierten, später erwähnten Schalter abrufen. Room, Boost und Vibrato (Speed) lassen sich ganz nach links gedreht vollständig ausschalten. Alle sechs hier hinterlegten Funktionen sind selbsterklärend (Intensity und Speed gehören natürlich zum Vibrato) während Bass, Treble und Boost dem Preamp zuzuordnen sind und Room den Raumanteil regelt.

Über diesen Potis findet man drei DIP-Schalter. Diese schalten die Funktionen

Speaker (Silver, Blue und Green)

Alt – Amp – Store

Channel (Bril, Norm, Vibe)

Die oberste Reihe an Potis schließt schließlich mit den noch fehlenden Funktionen

Volume

Cut und

und Output

die Benutzeroberfläche ab.

Der Channel Switch umfasst drei Kanäle:

BRIL (brillanter Amp-Kanal mit vintage EP-III Bandmaschinen Preamp-Boost),

NORM (normaler Amp-Kanal mit Germanium-Treble-Booster) und

und VIB (Vibrato-Amp-Kanal mit Clean-Boost).

Die wählbaren Speakertypen ab Werk sind folgende 2×12 Lautsprechermodelle:

SILVER (seltene 15 W Celestion Silver Bulldogs),

BLUE (oiriginal Celestion Blue Bulldogs) und

GREEN (Modern Celestion G12Hs).

Per UADFX Control App lassen sich folgende kostenlose zusätzliche Boxenmodelle laden:

1×12 AC15 Cab mit Blue Bulldog,

2×12 Matchless Cab mit Celestion G12Hs,

2×12 Two-Rock Cab mit Celestion Golds.

Die verbauten Mikrofon- und Lautsprecherkombinationen stammen aus der OX Amp Top Box.

An der Stirnseite des Geräts findet man die Anschlüsse:

Neben den in Mono/Stereo ausgeführten Inputs und Outputs (für links/mono und rechts/stereo gibt es je eine Standard-Mono 6,3 mm Klinkenbuchse), steht ein 9 V Eingang (mit mindestens 400 mA, Mitte negativ) für die Stromversorgung, sowie ein USB-C-Anschluss für Software-Connection und Updates zur Verfügung. Auch findet man hier noch den kleinen Button „Pair“ zur Bluetooth-Connection mit dem Smartphone und der zugehörigen App.

Das Stereoverstärker- und Boxenemulations-Pedal besitzt die drei detailgetreu nachgebauten Ampchannels des Originals Bril, Norm und Vibratochannel, eine Room-Simulation, mehreren Lautsprecher, Boxen und Boosts, Live- und Preset-Modi sowie Anpassungsmöglichkeiten mit der UAFX Mobile App über das Smartphone.

Das Effektgerät misst 9,2 x 6,5 x 14,1 cm und weist ein Gewicht von 567 g auf.

Auf der Website des Herstellers findet man folgende Aussage zum Ruby ’63 Pedal:

„Mit dem UAFX Ruby ’63 Top Boost Amplifier Pedal erhältst Du den unverkennbaren britischen Röhrenverstärker, der seit über 60 Jahren von Künstlern und Produzenten geliebt wird, von Queen über U2 bis Radiohead. Basierend auf leistungsstarker Dual-Engine-Verarbeitung und erstklassigem UAD-Modeling liefert Ruby ’63 kristallklare Cleans, komplexen Overdrive und klassisches Vibrato.„

Das klingt schon sehr vielversprechend und absolut spannend. Let’s check it out.

PRAXISTEST 1: HANDLING – Universal Audio UAFX Ruby ’63, Effektgerät

Im Handling ist das Pedal (wie gewohnt von UAD) sehr intuitiv. Die Benutzeroberfläche ist trotz der elf Schalter bzw. Potis sehr übersichtlich und man begreift direkt, wofür jede Einstellungsinstanz gedacht ist und welche Funktion man damit steuern kann. Auch die Ins und Outs sind so aufgebaut, dass man direkt begreift, um was es sich handelt. Für detaillierte Infos zum Gerät gibt es neben dem beigelegten Quick-Start-Guide auch online verfügbar ein ausführliches Benutzerhandbuch und das Quick Start Guide zum Lesen und/oder Herunterladen als PDF.

Sehr spannend ist auch die von Universal Audio eingebaut und beschriebene Four Cable Method. Hierbei wird der Preamp und Poweramp eines „echten“ Röhrenverstärkers via Input und FX-Loop so mit dem UAD Pedal verkabelt, sodass das Pedal (und der nachgebaute Preamp) alternativ zum „echten“ Preamp des verwendeten Verstärkers genutzt werden kann. Hierbei können alle drei Pedale der Serie kaskadiert werden, was einem dann quasi vier Preamps zur Auswahl stellt. In diesen Fall ist das Pedal nur noch im Mono-Betrieb, da die verbleibenden Ein-/Ausgänge für den Loops genutzt werden. Ziemlich cooles Feature.

Spezifikationen – Universal Audio UAFX Dream ’65, Effektgerät

Ein bisschen Nerdwissen:

Power requirements (power supply sold separately) Isolated 9VDC, center-negative, 400mA minimum Inputs 2 x ¼” unbalanced TS (input 2 for stereo connections and 4-cable mode) Outputs 2 x ¼” unbalanced TS (output 2 for stereo connections and 4-cable mode) Input impedance 500 Kilohms (Mono In) 1 Megohms (Stereo In) Output impedance 500 Ohms Maximum input level 12.2 dBu Maximum output level 12.1 dBu Frequency response 20 Hz to 20 kHz, ±3 dB USB Type-C For registration and firmware updates via computer Wireless technology Transmitted Frequency Range Maximum Output Power Bluetooth v5 2.400 GHz – 2.4835 GHz +4.35 dBm Dimensions (with knobs and protrusions) Height: 2.56 inches, 6.5 cm Width: 3.62 inches, 9.2 cm Depth: 5.55 inches, 14.1 cm Weight (unboxed) 1.24 lbs 0.567 kg

Jetzt aber genug des Fachsimpelns, verkabelt und los geht’s.

PRAXISTEST 2: SOUNDS – Universal Audio UAFX Ruby ’63, Effektgerät

Angeschlossen hört man direkt, dass der Hersteller nicht übertrieben hat. Man hat sehr charakterstarke Ampsounds mit viel Details. Man „spürt“ beim Spiel regelrecht das Gefühl des AC30, hört die gewohnte Ansprache mit all den Details, die das Original und die damit gemachten Aufnahmen so berühmt gemacht haben.

Besonders schön ist die Möglichkeit, den Lautsprecher zu wechseln. Was viele nicht wissen: Speaker haben mit den größten Anteil am Endsound. Ein Celestion V30 klingt halt komplett anders als ein Eminente Rex etc. Und schließlich ist der Speaker ja der Teil des Amps, der den Sound hörbar macht. Gutes Feature im Pedal und gute Umsetzung.

Alle Speaker in jedem Channel – Klangbeispiele:

Der Boost arbeitet auch sehr gut und man kann verschiedene Zerrstufen erzielen. Dreht man etwas Room dazu, wird’s noch lebendiger. Gerade für InEar-Setups ein schönes Tool, um einen etwas realistischeren Sound auf dem Ohr und ein gewohnteres Spielgefühl zu erlangen (man hört seinen Ampsound nicht so oft mit dem Ohr direkt an der Membran anliegend ohne jeglichen Raumanteil).

Mehr Klangbeispiele:

Alle Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette angefertigt:

Fender Perf Strat -> Universal Audio UAFX Ruby ’63 -> UAD Apollo Interface -> Cubase 12 PRO

Es gab keine weitere nachträgliche Bearbeitung durch Plugins oder ähhnliches!