Behringer Eurorack Stand 3-Tier für Synthesizer und Modular-Cases

Drei Synths im Desktop-Ständer

Der Behringer Eurorack Stand 3-Tier kann drei Synthesizer oder Modular-Cases der gleichen Breite aufnehmen und zu einem soliden Desktop-Setup verbinden.

Der Eurorack Stand ist so konstruiert, dass man die Breite für die drei Formate, die Behringer bei seinen Synthesizern bzw. dem einzeiligen Modular-Case verwendet, anpassen kann. Das wären zum Beispiel die Synthesizer Model D, Wasp und Cat mit einer Breite von 70 TE (plus Seitenteile) oder die mit 80 TE (plus Seitenteile) etwas breiteren Neutron, K-2, Pro-1 sowie das Eurorack 104-Case mit der TE-Breite aus dem Namen. Man kann natürlich immer nur 3-HE-Geräte gleicher Breite zusammen in den Eurorack Stand einsetzen.

Der Ständer scheint schnell montierbar zu sein. Die Breite wird mit einer dreiteiligen Querstrebe festgelegt. Für die Befestigung der Synthesizer werden zwei Schrauben aus deren eigenen Gehäusen verwendet, die Seitenteile bleiben an den Geräten dran.

Das unterste Gerät bleibt in seiner normalen liegende, leicht angeschrägten Position, das mittlere Gerät ist 45° angewinkelt und das oberste Gerät scheint genau 90° senkrecht zu sein. Aufgrund der Stufen in den Gehäusewannen bleiben die rückseitigen Anschlüsse gut erreichbar.

Wie immer bei diesen Vorstellungsvideos von Behringer bleibt man Informationen zu Verfügbarkeit und Preis schuldig. Jedoch dürfte angesichts der einfachen Konstruktion der Behringer Eurorack Stand 3-Tier nicht allzu teuer werden.