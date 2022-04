Elektron Syntakt, Hybrid-Groovebox

Erste Bilder vom neuen Takt

Gestern erst geteasert, heute schon der Leak. Auf verschiedenen Kanäle, u.a. auch Reddit, tauchten zwei Bilder des Elektron Syntakt auf. Es könnte sich theoretisch zwar um Photoshop-Fakes handeln, doch angesichts der Aufnahmen aus dem Audiostream, scheint die Groovebox recht schlüssig zu sein.

ANZEIGE

Syntakt trägt den Untertitel „12 Track Drum Computer & Synthesizer“. Die Oberfläche des Gerätes verrät zwar nicht all zu viel über die Details, doch immerhin erkennt man, das die ersten acht Tracks mit Digital und die Tracks 9 bis 12 mit analog bezeichnet sind. Es gibt dann noch M1 bis M4 und außerdem die Taste „Machine“, was auf vier unterschiedliche Syntheseformen hindeuten könnte, ähnlich wie bei der Monomachine oder der Machinedrum.

Pro Track gibt es fünf Submenüs: Trig, Syn, Fltr, Amp und LFO. Eine fast identische Struktur, wie man sie von Digitakt her kennt. Generell kann man von einer sehr ähnlichen Austattung und Funktionalität ausgehen, zumindest was Sequencer, Effekte, Anschlüsse und Arbeitsweise betrifft.

Soweit das Update zum Elektron Syntakt. Die restlichen Infos, und ob möglicherweise auch eine Keyboard-Variante geplant ist, gibt es dann mit der offiziellen Vorstellung.

Ab hier die Meldung vom 19. April 2022

Elektron macht wieder einmal auf geheimnisvoll. Der Teaser-Clip auf Youtube sagt mit seinem Slogan „New Sounds. From a new Place.“ so gut wie gar nichts aus. Interessanter, wenngleich ebenso unkonkret, ist ein 1-stündiger Audiostream auf Dublab.com.

Während im Teaser-Clip nur ein paar experimentelle und sphärische Sounds zu hören sind, gibt es im Audiostream, den ihr unter diesem Link aufrufen könnt, komplette Tracks bzw. Sessions von folgenden Künstlern: Arkajo, Jimmy Myhrman, Joel Lundberg, Lady Starlight, Elin Piel, Yann Tiersen, Baseck und The Album Leaf.

Der entscheidende Hinweis steht darunter: „All tracks produced exclusively on …“ Da die Tracks relativ komplex sind und Drums sowie monophone und polyphone Synth-Sounds unterschiedlicher Art beinhalten, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine neue Groovebox handeln könnte. Auch der Untersatz: „Lend us your ears … and hear what’s inside the box.“ spielt möglicherweise darauf an. Das musikalische wie auch das klangliche Spektrum der Tracks ist jedenfalls relativ weit gefasst.

Im vergangenen Jahr ließ sich Elektron den Markennamen Syntakt eintragen. Ein solches Gerät würde dann vermutlich die Grooveboxen Digitakt und Digitone ergänzen oder etwa deren Features unter einem Dach vereinen?

ANZEIGE Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Es gibt noch keinen Hinweis darauf, wann Elektron das Geheimnis lüften wird. Jedenfalls ist der schwedische Hersteller nicht auf der Superbooth vertreten.