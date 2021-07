Green Box: Kawai K4, K4R Digital-Synthesizer

Geheimtipp der Neunziger

Kawai hat mit dem K4 Synthesizer einst einen preisgünstigen, digitalen Bestseller geschaffen, der in gewisser Weise auch heute noch interessant sein könnte. Hatte man im Vorgänger Kawai K1 noch gänzlich auf Filter verzichtet, so wurde der K4 und sein Rack-Kollege Kawai K4r mit erstaunlich guten Filterimitaten ausgestattet – zumindest im Vergleich zur damaligen Konkurrenz.

Lange war der K4 ein echter Geheimtipp und mehr als 100,-€ musste man dafür nicht bezahlen. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren hat jedoch auch hier der Vintage-Boom zugeschlagen. Lange waren ja nur die analogen Klassiker von den stetig wachsenden Preisen betroffen, doch seit einiger Zeit ziehen auch die Preise für digitale Synthesizer aus den 80ern deutlich an. So auch auch die für den handlichen Kawai K4. Bei Händlern und unter Sofort-Kauf-Angeboten werden Rack und Keyboard für ca. 350,- bis 400,- Euro feilgeboten. Wer aber eine echte Versteigerung abwartet (und die gibt es hin und wieder immer noch), der wird nur knapp über 200,-€ dafür bezahlen müssen.

Also schauen wir uns den Kawai K4 einmal genauer an:

Synthesizer im Jahr 1989

Kawai hatte mit dem K1 gerade mal eineinhalb Jahre zuvor 1988 erfolgreich sein Comeback auf dem Synthesizer-Markt eingeläutet. Trotz guter Verkaufszahlen war der Kawai K1 jedoch nie ein ernstzunehmender Konkurrent zu den Flaggschiffen von Korg und Yamaha. Mit dem K4 sollte sich das 1989 aber ändern, dachten sich die Entwickler und spendierten ihrem Probanden ein Filter, das es in sich hatte. Zusätzlich zur Keyboardversion präsentierte Kawai den K4 auch als Kawai K4R als Einschub fürs Studio-Rack

Synthese: Überblick

Der K4 arbeitet zwar grundsätzlich subtraktiv, viele seiner Schwingungsformen basieren aber auf additiver Synthese (hier CYCLIC Waveforms genannt), die durch – dem damaligen Korg M1 Zeitgeist entsprechend – Multisamples ergänzt wurden. Unter Fachleuten würde man den K4 also zu den Romplern zählen, wird ihm damit aber nicht gerecht.

Alle Schwingungsformen wurden mit 16 Bit aufgezeichnet, sind aber zum großen Teil sehr kurz geloopt, um 256 Waves im ROM unterzubringen. Tatsächlich aber befinden sich wesentlich weniger Schwingungsformen im ROM, da viele in Variationen mehrfach vorliegen. Im Detail: 87 Schwingungsformen (additiv erstellt), 33 Drum- und Percussion-Samples sowie 21 Multisamples sind letztendlich Stand der Dinge. Macht zusammen 141 verschiedene Schwingungsformen.

Jede Schwingungsform wird beim K4 einer SOURCE zugeordnet. Bis zu vier Sources lassen sich zu einer Voice kombinieren. Innerhalb einer Voice lassen sich Sources an- und abschalten. Jeweils zwei Sources nutzen gemeinsam einen DCA (Lautstärke) und ein DCF (Filter) mit jeweiliger ADSR-Hüllkurve. Ein Novum in der damaligen Zeit! Das K4 Filter ist resonanzfähig und lässt sich bis zur Eigenschwingung treiben. Beim Einsatz von mehr als zwei Sources verdoppelt sich zwar die Anzahl der Hüllkurven und Filter, es halbiert sich aber auch die Polyphonie auf acht der sonst möglichen 16 Stimmen.

Für alle Sources einer Voice gibt es gemeinsam zwei LFOs. Der erste der beiden LFOs ist immer als Vibrato-Effekt verknüpft, während der zweite LFO, plus Verzögerungsparameter, dem Filter zugeordnet ist.

AMPLITUDENMODULATION ist eines der versteckten Features dieser Wunderkiste. Damit lassen sich aus den vorhandenen Schwingungsformen komplett neue Spektren generieren. Nicht bei allen Schwingungsformen führt die Amplitudenmodulation zu spektakulären Ergebnissen, besonders aber die CYCLIC Schwinungsformen lassen sich hiermit fantastisch verbiegen.

Multi Patches

Die Multi Patches erlauben die Kombination von bis zu acht Voices. Jeder Stimme lässt sich dabei ein eigener MIDI-Kanal zuweisen. Auf Wunsch können aber auch alle acht Stimmen gleichzeitig angetriggert werden. Pro Stimme sind außerdem Lautstärke, Panorama und Ausgang separat justierbar.

FX Generator

Ein brauchbarer Effektgenerator erlaubt die Generierung von bis zu 16 unterschiedlichen Effekten, darunter sechs Doppeleffekte. Einziger Nachteil: Die Effekte werden von den Sounds getrennt verwaltet. 32 Speicherplätze stehen für verschiedene Effektprogramme zur Verfügung und werden durch die Voices und Patches angesprochen. Verändert man einen Effekt, hat das natürlich Auswirkung auf alle Programme, die diesen Effekt ebenfalls nutzen. Zu den Effekten gehört das Übliche wie Chorus, Hall, Flanger, Delay und Overdrive. Exoten sind dabei nicht zu finden.

Drum- & Percussion-Voices

Der Kawai K4 erlaubt die Belegung eines Drumsets, bei der jeder der 61 Tasten ein eigener Drumsound (bestehend aus jeweils zwei Schwinungsformen) zugewiesen werden kann. Jeder Drumsound verfügt zudem über folgende Parameter: Decay, Tune, Level und Submix Channel. Die Drumsounds entsprechen dem Geschmack der ausgehenden 80er Jahre. Typische TR Sounds finden sich dabei leider nicht.

Das Digitalfilter des Kawai K4

Fallen wir doch gleich einmal mit der Tür ins Haus. Der damalige Keyboards Tester Peter Gorges schrieb in der Ausgabe 12/89:

„Die Filter sind mit einer programmierbaren Resonanz bis hin zur Selbstoszillation ausgestattet und stellen die beste digitale Imitation analoger Filter dar, die ich bisher gehört habe.“

Rückblickend betrachtet, ist das auch noch einige Zeit so geblieben. In Techno-Kreisen hatte sich dieser Umstand schnell herum gesprochen, und nicht selten wurde der K4 selbst als TB303-Imitation verwendet.

Bis in die späten 90er hörte man daher den Kawai K4 in vielen Trance-, House- und Techno-Produktionen. Und selbst heute noch könnte er in dieser Richtung für so manchen Track eine echte Bereicherung sein. Besonders in Kombination mit den vielseitigen CYCLIC Waveforms gelingt dem K4 der Spagat zwischen der digitalen Kühle und analoger Wärme. Natürlich kann er einen echten Analogsynthesizer nicht ersetzen, aber dafür schafft er Klangfarben, die ein moderner Analoger eben nicht hinbekommt. Womit wir gleich beim Thema Klänge wären:

Der Klangcharakter des Kawai K4

Der Kawai K4 ist ganz sicher kein Synthesizer für die Erzeugung realistisch klingender Natursounds. Obwohl er dank der 16 Bit Samples nahezu rauschfrei arbeitet (und damit seinem Vorgänger K1 deutlich überlegen ist), fehlt den enthaltenen Multisamples die Menge und Länge an Audiomaterial, um in dieser Sparte überzeugen zu können.

Die Stärken des K4 liegt indessen zum einen in rauchigen, krispen Pads, die auch der K1 schon exzellent beherrschte, kann diese aber anfüttern mit analogen Wellenformen und Filterfahrten, die eben diese Mischung aus digital und analogartigen Sounds generiert. Da können nur wenige Digitalsynths jener Zeit mithalten. Und auch die Standardsamples wie Strings, Brass etc. sind in Kombination zu breiten, lebendigen Flächen fähig.

Wenn ich Vergleiche ziehen müsste, würde ich sagen, dass der K4 durchaus einen Bogen spannt zwischen Roland D50 und Sequential Prophet VS. Klar hat auch der VS auch Stärken, gerade wenn es um den Filter geht, dank derer er den K4 weit hinter sich lässt. Aber er ist auch wiederum nicht für 250,-€ zu haben. ;)

Variationen

Den Kawai K4 gab es auch im Rackformat mit 2HE als K4R. Statt des Effekt-Generators liefert der K4R frei zuweisbare Einzelausgänge mit. Dank der leichten Bauweise ist aber auch das Keyboard mit Aftertouch sicher für den ein oder anderen Live-Act interessant.

An dieser Stelle auch wieder ein besonderer Dank an Binoy Chatterji , der uns den Großteil der Bilder zur Verfügung gestellt hat, und an Florian Koczy, der sie dann in Szene gesetzt hat.

Der Kawai K4 on YouTube

Dieses Video zeigt wunderbar das Klangpotential des Kawai K4

Und bereits die Factory-Presets lassen anklingen, was geht… aber glaubt mir, da geht noch viel mehr, wenn man es wagt, in die Menüs der Klanggestaltung einzutauchen: