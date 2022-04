GRP Synthesizer A1, semi-modularer Analogsynthesizer

Das kleine A

Mit dem GRP Synthesizer A1 will der italienische Hersteller den Countdown nun wohl endlich runterzählen. Mit den Nummern werden auch die Synthesizer immer kleiner, angefangen vom gewaltigen Modell A8 über die früheren A6 und A3, der Version A4 und dem bereits handlicheren A2 kommt man nun in der Kompaktklasse an.

Es ist vorerst nur ein Entwurf, aber anhand dessen kann man bereits den gesamten Umfang des Synthesizers ablesen. Das fast quadratische Gehäuse und das semi-modulare Konzept des A1 erinnert an den Doepfer Dark Energy III oder die Studio Electronics Boomstar-Serie.

Der A1 besitzt einen VCO (Saw, Triangle, Square), einen Suboszillator und einen Noise-Generator als Klangquellen. Für das Tiefpassfilter wird eine Flankensteilheit von 18 dB angegeben und es besitzt einen regelbaren Distortion-Parameter.

Die ADSR-Hüllkurve ist primär dem Filter zugeordnet. Sie und die beiden LFOs lassen sich in drei Range-Bereichen umschalten. LFO 1 kann auch als Sample & Hold eingesetzt werden.

Der VCA wird wahlweise mit der Filter-Hüllkurve oder einem separaten Hold + Release gesteuert, kann aber auch permanent geöffnet werden.

Der Synthesizer besitzt einen 5-Pin MIDI-Eingang sowie einen USB-Port. Die Stromversorgung scheint über ein Steckernetzteil zu erfolgen.

Auf dem Frontpanel sind sechs Eingänge für CV- und Gate-Signale sowie externes Audio vorhanden. Und es gibt sieben Ausgänge, wo sich VCO, VCF und die Steuersignale separat abgreifen lassen. Neben dem Main-Out ist auch ein separater Kopfhörerausgang vorgesehen.

Die Darstellung lässt vermuten, dass der A1 auch Eurorack-kompatibel sein könnte. Dann ließe er sich vergleichbar mit dem Doepfer A-111-5 oder den Studio Electronics Tonestars als Voice-Modul einsetzen.

Da vom GRP Synthesizer A1 nur diese beiden Skizzen ohne weiteren Kommentar auf Instagram bislang gezeigt wurden, gibt es noch keine Angaben zu Verfügbarkeit oder Preis.