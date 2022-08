Guitar Heroes! Die besten Gitarristen aller Zeiten

(ID: 255192) Enter our Hall of Fame

Wer auf der Suche nach einer ausführlichen und detaillierten Zusammenfassung über die besten Gitarristen aller Zeiten ist, der kann hier auf AMAZONA.de mehr als fündig werden! Schon seit mehr als zehn Jahren haben wir in unserer Kollektion über die Gitarrenhelden unserer Zeit eine eigene Rubrik gewidmet, in der nicht nur das musikalische Schaffen des Künstlers betrachtet wird. Wir haben genau recherchiert, geforscht, nachgefragt und zusammengetragen, herausgekommen ist ein enorm umfangreiches Sammelsurium an Fakten, kleinen und größeren Anekdoten und allerlei Wissenswertem über die besten Gitarristen aller Zeiten, das von uns kontinuierlich weitergepflegt wird und schon mit Freude auf den nächsten Zugang wartet.

Da unsere Gitarre & Bass Redaktion mit den unterschiedlichsten Musikern und deren ganz persönlichen Geschmäckern besetzt ist, wirkt sich das natürlich auf die Auswahl der Kandidaten aus, die es in unsere Kollektion über die besten Gitarristen aller Zeiten geschafft haben. Deshalb findet man in der Auswahl die klassischen Musiker, wie etwa Carlos Santana, Chuck Berry oder Eric Clapton genau so, wie auch die Garde der „Flitzefinger“ in Form von Steve Vai, Jason Becker, Guthrie Govan, John Petrucci oder Eric Johnson. Es gibt auch „junge Legenden“ – wie Tosin Abasi. Doch wir wären kein Tech-Magazin, wenn wir nicht auch ein ganz genaues Auge auf das verwendete Equipment legen würden, das die Gitarrenhelden zum Zeitpunkt ihrer legendären Aufnahmen benutzten und vielleicht heute sogar immer noch benutzen. Das betrifft natürlich vor allem die Gitarren, von denen man sich ja nur unschwer trennen kann, wie wir ja alle wissen und die auch mit dem Musiker oft unzertrennlich verbunden sind. Passende Beispiele dafür sind Angus Young mit der (kirschroten) Gibson SG, David Gilmour mit der Fender Stratocaster in verschiedenen Farben oder auch Schwiegermutterschreck Slash mit der guten alten Gibson Les Paul (und meist noch mit einem Zylinder auf dem Kopf).

Die besten Gitarristen aller Zeiten – Carlos Santana

Eine lebende Legende – Carlos Santana. Ohne ihn wäre die Geschichte der Musik wohl ganz anders verlaufen und wahrscheinlich auch die Karriere so manch anderer Künstler: Carlos Augusto Santana Alves, besser bekannt als Carlos Santana, hat nicht nur die frühe Geschichte des Blues und des Rock ’n‘ Roll maßgeblich mit beeinfluss, sondern mit dem Latin Rock auch eine eigene Musikrichtung mitbegründet und weltweit populär gemacht. Dies verdankt er nicht nur den von ihn verfassten und interpretierten Hymnen einer halben Generation, sondern auch seinem beeindruckenden Engagement mit zahlreichen Künstlern und seinem bis heute spürbaren Einfluss auf die Pop- und Rockmusik.

Legendäre Gitarristen – Chuck Berry

Kein Popmusiker brachte je zuvor so viel Feuer auf die Bühne und vermochte es so sein Publikum und eine ganze Generation mitzureißen wie Charles Edward Anderson „Chuck“ Berry. Der wohl wichtigste Pionier des Rock ’n‘ Roll und Wegbereiter der Beatmusik ist nun am 18. März des Jahres 2017 im Alter von 90 Jahren gestorben, und man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Rock- und Popmusik ohne ihn heute nicht die Gleiche wäre. Er hob die Bedeutung der Bühnenperformance und auch die Gitarre als Soloinstrument auf ein Niveau, auf das ganze Generationen an Musikern in späteren Jahren bauen konnten.

Gitarrenlegenden – Eric Clapton

„Würde es den Blues nicht geben, hätten mich die großen und kleinen Probleme im Leben vermutlich dahingerafft“, sagte Eric Clapton einmal in einem Interview. Dass sein Leben durch Extreme wie seine langjährige Drogen- und Alkoholsucht oder den tragischen Tod seines viereinhalbjährigen Sohnes Conor im Jahre 1991 geprägt wurden, wissen nur die wenigsten, die seit über drei Jahrzehnten der Musik des mehrfachen Grammy-Winners lauschen und von den Songs und dem Sound, die „Mr. Slowhand“ seinen Gitarren entlockt, begeistert sind. Seine unvergessenen Songs wie „Layla“, die Version des Bob Marley-Klassikers „I Shot the Sheriff“, „After Midnight“, „Wonderful Tonight“ oder „Tears in Heaven“ beeinflussen Gitarristen seit Generationen und zeigen, dass die britische Gitarrenlegende weit mehr kann als nur den puren Blues zu zupfen – wenn der Blues auch zweifellos zu seinen größten Einflüssen zählt.

Wichtige Gitarristen des Rock – Steve Vai

Von der Sonnenbrille, über den Kinnbart bis hin zu den Fingerspitzen ist er für viele Fans die Verkörperung des Talents an der Gitarre und gleichzeitig einer der produktivsten Musiker der letzten drei Dekaden: Steven Siro Vai, besser bekannt als Steve Vai, hat sich als einer der Urväter des Shred wie wenige nach ihm um das Instrument seiner Wahl verdient gemacht. Nicht nur sein kommerzieller Erfolg mit weltweit mehr als 15 Millionen verkauften Alben, sondern auch seine weltweit anerkannter Status als klassischer “Guitarheroe”, machen ihn daher zu einem perfekten Kandidaten unserer Amazona-Reihe “Gitarristen, die Geschichte mach(t)en”!

Moderne Gitarrenlegenden – Guthrie Govan

Guthrie Govan gilt als einer DER Shooting-Stars der Gitarrenszene mit herausragenden Fähigkeiten und ist zugleich einer der ersten Gitarristen, die insbesondere durch das Internet und namentlich durch YouTube einem größeren Publikum bekannt wurden. Durch sein musikalisches Wissen, sein tiefes Verständnis der moderneren Musikgeschichte aber auch seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und sein überbordendes Repertoire an Stilen, wird er von vielen als einer der Vielseitigsten und „komplettesten“ Gitarristen überhaupt verehrt.

Meister der Gitarre – John Petrucci

Er gilt wohl mit Recht als einer der versiertesten und vielseitigsten Gitarristen aus der Welt des Metal und Progressive Rock: John Petrucci ist nicht nur Gründungsmitglied und einer der Haupt-Songwriter der mittlerweile legendären und kommerziell ungebrochen erfolgreichen Progmetal Band Dream Theater, sondern auch in diversen anderen musikalischen Projekten wie Liquid Tension Experiment und G3 engagiert und als Solokünstler unterwegs. Sein unverwechselbarer Stil und seine technischen Fähigkeiten ließen ihn schnell zu einem Vorbild für viele Gitarristen auf der ganzen Welt werden und wer sich in diversen Foren und den Kommentarbeiträgen einschlägiger Video-Portale umsieht, kann schnell sehen, dass er für einige Musiker und Musikfans schon fast den Status eines religiösen Führers erreicht hat. Grund genug, ihn in unsere Amazona-Reihe „Gitarristen die Geschichte mach(t)en“ aufzunehmen!

Die besten Gitarristen aller Zeiten – David Gilmour

Es gibt sicherlich viele Gitarristen, die den Blues sehr gut beherrschen und auf ihre Art und nicht zuletzt durch ihren Ausdruck auf dem Instrument beim Zuhörer wahre Gefühlsorgien auslösen. Doch nur wenige spielen diese Stilistik so leidenschaftlich und gefühlvoll wie der Gitarrist und Sänger der britischen Rockband Pink Floyd, David Gilmour. Sein Spiel mit den unverwechselbaren Bendings, der einzigartigen Phrasierung und dem musikalischen Einsatz von Effekten prägt bis heute Generationen von Saitenartisten auf der ganzen Welt und zeigt, wie man mit einer gesunden Mischung aus pentatonischen und natürlichen Skalen sowie geschmackvoll und stilistisch passend eingesetzten Effekten ein wahres Feuerwerk an Feeling zelebrieren kann.

Gitarrengötter – Tosin Abasi

Tosin Abasi ist einer der vielseitigsten lebenden Gitarristen. Mit seiner Band Animals as Leaders hat er Akzente gesetzt, die zur Entstehung eines ganzen Genres beigetragen haben – Djent Metal. Doch wer den jungen Mann mal in einem Playthrough eines seiner Songs gesehen hat, erlebt einen Gitarristen, der technisch ungemein sauber, präzise und vor allem kreativ arbeitet. Tosin Abasi ist der Van Halen fürs 21. Jahrhundert: Er pusht die Grenzen des Machbaren und legt auf eine Weise vor, die unzählige Gitarristen inspiriert, in seine Fußstapfen zu treten. Eine junge Legende, die aus der modernen Rockwelt nicht mehr wegzudenken ist.

Wichtige Gitarristen des 21. Jahrhunderts – Eric Johnson

Eric Johnson ist wohl einer derjenigen großen Gitarristen, die nie wirklich ganz vorne im Rampenlicht standen und nie so ganz in das Bild des klassischen Guitar-Heroes passten. Auch war sein kommerzieller Erfolg, zumindest anfangs, eher schleppend und vielleicht war er seiner Zeit in einigen Dingen ein wenig voraus. Fragt man aber heutige Größen an der Gitarre nach ihren Einflüssen, hört man fast immer den Namen Eric Johnson und meist schwingt bei der Nennung auch eine kaum zu verbergende Bewunderung mit. Sein Können und sein Ideenreichtum haben vielen neue Wege an den sechs Saiten aufgezeigt und er gilt bis heute als einer der besten Gitarristen der Gegenwart. Grund genug, ihn in unsere Reihe „Gitarristen, die Geschichte mach(t)en“ aufzunehmen.

Viele Hintergrundfakten rücken in unserer Serie über die besten Gitarristen aller Zeiten in den Vordergrund. Wer hätte zum Beispiel gewusst, dass Carlos Santana nicht nur verantwortlich für den Namen Mesa/Boogie ist, sondern auch zusätzlich noch Initiator der günstigen SE-Baureihe von Paul Reed Smith war? Oder dass der „Übervater des Shred“ Jason Becker bereits mit 16 Jahren sein erstes Soloalbum aufnahm, das bis heute getrost als Meilenstein der Metal-Gitarre betrachtet werden darf? Meilensteine schufen auch die übrigen Protagonisten in unserer Kollektion über die besten Gitarristen aller Zeiten jede Menge. Man denke nur an die vielen Riffs und Licks, die uns beim versuchten Nachspielen regelmäßig zur Weißglut treiben und gleichzeitig die Konzerthallen rund um den Globus zum Beben bringen. Oft genug sprangen dabei Welthits heraus, ohne dass dabei der Musiker mit besonderen technischen Fähigkeiten zu Werke ging. Auch ein gutes Songwriting setzt Talent und musikalische Fähigkeiten voraus und das reicht eben auch, um es in unserer Serie über die besten Gitarristen aller Zeiten zu schaffen!

Wir wünschen nun viel Spaß beim Durchstöbern der unten aufgeführten Artikel und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was noch nicht jeder wusste, aber in jedem Fall wissen sollte!