Musikmachen in der Sommerfrische

In diesem umfangreichen Workshop erfahrt ihr alles über mobile Musikproduktion mit iPhone, iPad und MacBook. Wir kennen dieses Szenario alle, Urlaubszeit und Koffer packen. Nun packt Liebling nicht nur die Badehose ein und es geht auch nicht an den Wannsee. Aber in den Urlaub. Über den Akzeptanz-Faktor müssen wir uns nicht unterhalten, der tendiert gegen Null. Und das Argument, „Was ist, wenn ich eine Idee habe …“, kann, muss aber nicht gelten.

Für den Fall, dass entsprechende Akzeptanz vorhanden ist, der nächste Charthit irgendwo im Kopf lauern könnte, treffen wir mit diesem Artikel die nötigen Vorbereitungen.

Das Equipment für mobile Musikproduktion

Tatsächlich es empfehlenswert, hier einige Grundüberlegungen anzustellen. Was wird benötigt und was kann hilfreich sein? Nur mit iDevices werden wir nicht auskommen. Was wir immer im Auge haben sollten, sind Gewicht und Anzahl des nötigen Gerätschaften. Die persönliche Packliste sieht so aus:

Kabelkopfhörer – ATH M50

Airpod Pro2

optionales mobiles Audiointerface Motu M4 oder Zoom U44

optional ein Mikro oder Mikrozubehör für das Zoom U44

USB-C-Kabel, Lightning-Kabel, CCK, USB A zu USB C Adapter

Netzteile

Powerbank mit mindesten 100 Wh (Achtung, ggf. Restriktionen der Airlines prüfen)

optional, mobile kleine externe SSD/HDD als Spiegel der Studio-Libary

iPhone

iPad

Macbook

kleiner mobiler WiFi-Router für die Hosentasche mit UMTS/LTE/5G

Das sollte reichen, vor dem Urlaub und dem Packvorgang checken wir auch noch mal, dass alle Updates installiert worden sind. Dieser Hinweis erfolgt mit Blick auf das Ausland und der Verfügbarkeit von WLAN/mobilen Datenverbingungen und Volumen.

Auf alle Fälle stellen wir „automatische Updates“ aus. Sicher ist sicher.

Der Leser wird feststellen, dass kein Controller mit verpackt wurde. Richtig. Denn hier kommen nun iPhone und iPad ins Spiel. Wenn wir die eh dabei haben, warum nicht als Controller und Keyboard nutzen? Stichwort: Logic Remote?

Die besten Apps für Musikproduktion im Freien

Wir fokussieren uns auf Apples GarageBand, Apple Logic und Logic Remote. Hier stellen wir über ein gespiegeltes SSD/HDD-Volume sicher, dass wir unsere Libary am Start haben. Sonst würden uns außerhalb des Studios vielleicht Plug-ins, Lieblings-Presets, Sounds, Samples und Loops fehlen.

Für andere DAWs gelten hier in etwa die gleichen Spielregeln. Apple Software ist hier allerdings als Anregung zu verstehen. Unter Windows ticken die Uhren mitunter anders.

Generell, bevor man mobil anfängt, bitte eine Testrunde mit dem Equipment gehen. Auch Apple Produkte haben ihre Tücken und Fallstricke.

Synthesizer am Strand

Überspitzt gesagt gehört da weder das Smartphone noch das MacBook hin. Aber vielleicht regnet es gerade und uns überrascht das Riff des Jahres. Und wir haben Zeit, alles auszuprobieren.

Also ran an das iPad und ab dafür.

Der erste Groove

iOS GarageBand kommt mit verschiedenen Drummern und Wegen zur Beat-Erzeugung daher. Der erste Weg sind die Drummer. Weg Nummer 2, die Smart Drummer. Nummer 3, die akustischen Drummer der Marke Finger-Drumming. Weg Nummer 4, der Beat-Sequencer. Weg Nummer 5, das sind die externen AUs. Weg Nummer 6 ist Inter App Audio.

Also genug kreatives Potential.

Der Autor bevorzugt hier den Beat-Sequencer aus einer Überlegung heraus. Im Beat-Sequencer sind unter Vintage-Sounds die klassischen Drumsounds von Linn, Sixtrak, Simmons, 707 und viele andere Klassiker versteckt. Diese Sounds wiederrum harmonieren später wunderbar „plattformübgreifend“ und mit den virtuellen Drummern Maya und Duncan können wir den Drums moch mehr „Wumms“ rausholen. Oder wir nehmen die anderen Drummer, die von Folk bis Pop nahezu alle Stile abbilden können.

Wem dies immer noch nicht reicht, kann seinen Drum-Sound über die Channel-FX mit einem Kompressor versehen, mit EQ mangeln oder Hall und Echo anwenden. Doch dazu später mehr.

Für die spätere Nachbearbeitung im Studio und oder mit Logic sollten wir alle Spuren bearbeitbar lassen. Manchmal möchte man eine Note oder einen Schlag doch löschen oder schieben. Mit Audio-Spuren ist das nun ungleich komplexer.

Der Basslauf

Haben wir nun unseren Drumbeat fertig. machen wir uns an den Basslauf. Hier bietet GarageBand Sounds von ARP bis Moog, entweder als interne Instrumente oder Patches in Alchemy. Heute nehmen wir Phase84, weil diese AU auch irgendwo im Macbook schlummert.

Auch hier wird nun zunächst aber eine Instrumentenspur angelegt. Wir sollten im Auge behalten, dass die interen Synthesizer lediglich rudimentäre Editierungsmöglichkeiten für Sounds bieten.

Für einen rohen Entwurf ist es durchaus gut, unter Bass-Exoplanet und Retrobass im Autoplay zu benutzen. Wir gehen einen Schritt weiter und spielen den Bass mit dem iPhone ein.

Melodie und Akkorde

Wer nun in der Methode „Man müsste Klavier spielen können“ unterwegs ist, findet in GarageBand nun mehrere Möglichkeiten der Unterstützung. Zunächst, falls wir es nicht beim Projektstart festgelegt haben, legen wir die Tonart fest.

Zu jedem Instrument finden wir nun die Möglichkeit, entweder mit Autoplay Tonfolgen zu generieren oder wir schalten einfach die Töne auf der Skala aus, die nicht in eben diese gehören.

Und schon haben wir die erste Melodie im Kasten. Und nun erzeugen wir hierzu noch eine Gegenmelodie mit einer externen AU. Auch hier können wieder die Skalen genutzt werden. Allerdings sollten wir bitte nur AUs verwenden, die wir auch in Logic installiert haben. Ansonsten müssten wir an dieser Stelle schon einen BIP machen, der Apple Terminus für Bounce in Place.

Wenn wir nun mit der zweiten Melodie fertig sind, können wir ums die Pad- und Chord-Begleitung kümmern und vielleicht noch Verzierungen in Form von Arpeggios, FX und Plucks einbauen.

Loops versus Patterns

Apples GarageBand und Logic haben nun grundsätzlich zwei Arbeitsmodi. Die Tracks oder Spurenansicht, die für Komposition und Songwriting perfekt ist. Oder den Looper-Modus, der sich nun wunderbar für Backtracks oder Liveperformances eignet. Beide Varianten haben ihre Vorteile. Allerdings muss ich mir in GarageBand vor Beginn eines Projektes Gedanken machen, ob ich mit Looper (Grid) oder Tracks arbeiten möchte.

Freundliche Assistenten und Spielhilfen

Das Vierergespann um Apples GarageBand, Logic X, Logic Remote und Mainstage verfügt über einige mehr ober minder versteckte Spielhilfen. Diese lassen sich wunderbar nutzen und teilweise oder ganz auf eigene Bedürfnisse anpassen. Nehmen wir unser Übungsprojekt wieder in die Hand.

Wir haben dem Projekt eine Tonart vorgegeben. Nun können wir über die Smart-Keys eine Skala passend zur Tonart des Projektes wählen. Akkorde erzeugen wir über die Akkordstrips. Über das Zahnrad können wir die Akkordfolgen anpassen und ändern. Damit wir hier nicht den Überblick verlieren, können wir über „Letzte Version“ etwaige Fehler rückgängig machen.

Für andere Instrumente gibt es dann noch Autoplay, das für eine Übung und Playalong ganz brauchbar ist, mehr aber auch nicht.

Ebenso unspektakulär, aber mächtig, ist der Arppegiator. Dieser befindet sich neben den Akkordstrips und ermöglicht fünf Modi, Oktavenbereiche und verschiedene Notenlängen.

Ebenso ist die Aufzeichnung von Bewegungen möglich, sofern man eine Hand frei hat. In bester Logic Manier können wir alle Parameter, die direckt von der Oberfläche aus zugänglich sind, aufzeichnen.

Aber dazu kommen wir gleich, denn jetzt soll das Projekt auf den Mac, wir binden iPhone, iPad als Controller ein. Und drehen dann eine Runde in GarageBand und Logic.

Transfer in den Desktop-Rechner oder Laptop

Beam me up, Scotty!

Hier gibt es nun auch wieder mehrere Wege. Wir wählen den einfachsten Weg. Airdrop zum Macbook. Dies passiert nun entweder über GarageBand ansich oder über Dateien.

Für den Moment machen wir noch ein wenig in GarageBand auf MacOS weiter. Wir werden aber mit Logic Remote unserem Track ein wenig Pfeffer und Salz verpassen. Sprich, wir kümmern uns um die Controller.

Apple Logic Remote über iPad

Apple stellt mit Logic Remote einen „WLAN“-Controller bereit. Sollten wir keinen mobilen WLAN-Hotspot oder WLAN-Router haben, können wir dennoch das iPad verwenden. Dazu richten wir ein sogenanntes Ad Hoc Computer zu Computer WLAN auf dem Mac ein oder verbinden uns mit dem Lightning-Kabel an einen der USB C Ports.

Starten Logic Remote und fertig.

Logice Remote kennt nun mehrere Betriebsmodi:

Mixer

Controller inklusive Gesten

Befehlssteuerung über Aktionen

Um einige Möglichkeiten zu nennen.

Vorteil, alle mit dem Logic Remote ausgelösten Aktionen kann ich in Logic und teilweise GarageBand aufzeichnen.

GarageBand oder Logic

GarageBand hat zunächst eine andere Zielgruppe, dieses müssen wir im Kopf haben. GB ist für Anwender, die mit kleinem Aufwand schnelle Ergebnisse benötigen. MIDI wird nur rudimentär unterstützt. Das Audioformat/Auflösung ist auf 44,1 kHz beschränkt.

Logic haben wir bei AMAZONA.de nun schon grundsätzlich vorgestellt. Für unser Projekt werden wir an dieser Stelle unser „rohes“ Projekt nun in Logic bearbeiten und fertigstellen.

Wenn wir unser Projekt importieren, möchte Logic es zunächst einmal speichern. Anschliessend werden wir freundlich auf etwaig fehlende Plug-ins oder Content hingewiesen. Wenn wir daran gedacht haben, nur lokale Inhalte zu verwenden, ist das kein Problem. Schwieriger wird es, wenn wir die Libary auf ein externes Volumen ausgelagert haben.

Dementsprechend sollten wir nur mit Inhalten arbeiten, die auch mobil zur Verfügung stehen. Oder wir haben eine gespiegelte Version unserer Libary im Gepäck. Hier muss man allerdings prüfen, ob es sinnvoll ist, so zu arbeiten. Die Library des Autors ist über die Jahre auf stolze 264 GB angewachsen. Und die Rückspiegelung und Synchronisierung im heimischen Studio kann dann schon mal dauern. Allerdings haben wir immer alle Sounds und Settings mit am Start. Man muss allerdings im Auge behalten, so ein MacBook Air M1 hat nur 2 USB-C-Ports und irgendwann brauche ich Strom. Und vielleicht brauche ich noch das USB-Audiointerface.

Hier ist dann Kompromissbereitschaft gefragt. Generelles Auslagern von Daten in eine private Cloud erscheint nur auf den ersten Blick sinnvoll. In einem ICE der Deutschen Bahn tut jedes heruntergeladene Bit „weh“. Wenn der Ferienort im Ausland ist, hat man vielleicht keinen passenden Roaming-Anbieter oder Vertrag.

Die Lösung aus dem Dilemma: Was ich nicht mit habe, kann ich nicht benutzen. Ebenso sieht es mit Plug-ins aus, die ab und an nach Hause telefonieren möchten und sich ggf. in einen Demo-Mode schalten. Auch hier ist weniger mehr.

iPhone und iPad als Controller

Aus praktischen Erwägungen spricht nichts gegen iPhone und iPad als Controller für Logic und GarageBand. Außer man mag nur richtige Controller und Toch 3D ist Teufelszeug. Natürlich ist es zunächst gewöhnungsbedürftig, mit beiden Geräten eine Synthline oder Akkorde zu spielen. Aber tatsächlich funktioniert das sehr gut, da die Apple internen Klangerzeuger auf die Apple Geräte sehr gut abgestimmt sind. Das geht dann soweit, dass man iPod und iPad durchaus als „Livecontroller“ nutzen kann. Somit kommen wir auch zum Abschnitt.

Mobiler Mixdown deiner Musikproduktion

Hier haben wir nun die größten Unterschiede zu vermelden, GarageBand ist generell für Leute gedacht, die auf komplexe Settings und Channelstrips verzichten können. Dennoch lassen sich in GarageBand super Ergebnisse erzielen. Zum einen, da in der Basis die gleichen Channelstrips wie in den Desktopversionen vorliegen. Es wurde ledglich die Bedienung an die Touch-Metapher angepasst. Apples Trumpf ist die nahtlose Integration der eigenen Plug-ins und teilweise, so sich die Anbieter an die Apple Guidelines für AUv2/3 gehalten haben, gilt das auch hier.

Zum Mixen setzt der Autor mobil auf Audio Technica ATH M50. Solange man diesen nicht zu heiß fährt, haben wir hier einen kleinen Freund, der uns hilft. Wenn man schnell irgendwas mit 3D Audio immersives Audio machen muss, führt kein Weg an den Apple Airpod Pro oder ähnlichen Produkten vorbei. Wenn die Produktion darauf nicht gut klingt, muss man wirklich nacharbeiten.

Generell ist das Thema Umgebungslautstärke immer ein Punkt. Mit diesem muss man leben können.

Wir nehmen an, wir sind mit unserem Projekt in GarageBand fertig. Dann schnell abspeichern und in Logic öffnen. Logic versucht nun das Projekt zu öffnen und übernimmt alle Settings. Wie schon ausgeführt, wenn Plug-ins und Inhalte nicht verfügbar sind, werden wir darauf hingewiesen und ggf. zum Download und oder Installation aufgefordert.

Für den Moment müssen wir mit dem Reisegepäck auskommen. Keine Sorge, externe Hardware in den Mixdown, Summierungs und Masteringprozess besprechen wir in einem separaten Artikel. Inklusive eines Track-Breakdowns.

Unser Demo-Projekt ist nun endgültig in Logis angekommen und wie sehen, dass die Channelstrips schon mit Basis-EX bestückt wurden. Wir halten nun einen Moment inne und koppeln unser iPad – Logic Remote und Logic – MacBook. Auch hier gibt mehr als einen Weg. Das iPad ist nun unser HUI für Logic. Auch hier wieder im Kopf haben, es geht mehr als nur Fader bewegen.

Aus praktischen Erwägungen kommt nun das MOTU M4 ins Spiel. Mag es für die reine Aufnahme von Parts noch ohne gehen, hat das Interface im Mixdown-Prozess seinen Vorteil. Sprich, es kalibriert sich gegen Logic. Strom und Daten kommen aus dem USB-C-Port. Und wir haben ja noch eine Powerbank und Netzteil eingepackt.

So gehts dann ans Werk.

Tipps und Tricks für mobile Musikproduzenten

Möchte man nun iPhone und iPad gemeinsam nutzen, zum Beispiel das iPhone als Bluetooth-MIDI-Controller, benötigt man nicht viel. Empfehlung des Autors und des Kollogen Markus Schröder, midimittr, eine kostenlose, aber sehr betriebsichere App für iOS. Ebenso empfehlenswert sind im Verbund mit MacOS die Apps Studimux und MIDImux von Zerodebug.

Wer nun Bedenken hat, weil Latenz ein Thema sein könnte, dies ist bei der Vorproduktion sekundär.

Im Verbund von iPhone, iPad und MacBook macht die Arbeit Spaß und wird ein Stück mobiler. Man muss nicht immer im Studio hocken, um schnell eine Idee festzuhalten. Dieser Workshop kratzt auch nur an der Oberfläche, da dieses Setup noch andere Möglichkeiten bietet. Jam-Sessions, Playalongs wären auch noch Möglichkeiten.

Hier muss man auch eine Lanze für GarageBand brechen. Kleines, feines Tool mit viel kreativem Potential. Sei es nun zu Vorproduktion, Live oder auch zum Mixdown. Zum Mastern benötigt es nur eine gescheite Abhöre und Final Touch.