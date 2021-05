My 10 Favorites, Amazona.de Autor Axel Ritt

AMAZONA.de Autor Axel Ritt: 10 Alben, die mich geprägt haben

Wie doch die Zeit vergeht … das linke Bild wurde vor ca. 35 Jahren gemacht und zeigt mich während des Abbaus meiner Backline, gewandet in ein wunderschön gelbes Handtuch, welches ich aus meiner „Tennissport Karriere“ übrig hatte. Mein Vater hatte ein gut laufendes Architekturbüro, weshalb ich auch Musik und Architektur studierte, mich aber trotz der deutlich besseren wirtschaftlichen Aussichten als Büronachfolger für die Musik entschied. Jahrzehnte voller Demütigungen, Betrug, wirtschaftlichen Notlagen und Für-Dumm-Verkaufen-Lassen sollten vor mir liegen, aber letztendlich ist es mir dann doch gelungen, mich im Business zu etablieren, wie das rechte Bild von einem der letzten Wacken Open Airs zeigt.

Queen – A Night At The Opera

– Die legendärsten Harmonygitarren der Welt –

Wer außer Brian May braucht nur einen Ton, um jedem Zuhörer klarzumachen, wer dort gerade Gitarre spielt? Der zum Tier- und Umweltschützer mutierte Gitarrist zählte schon immer zu meinen Top 3 ever Künstlern an der Gitarre, was er aber auf diesem Album an Sounds auffährt, sprengte alle Dimensionen, welche man bis 1975 gewohnt war. Alles redet von Bohemian Rhapsody, aber nur Gitarristen haben z. B. ein Ohr für die Dixieland Band, die Brian May bei „Good Company“ nur mit der Kombination seiner Red Special Gitarre – Booster – Amp erzeugt. Keine Effektgeräte o. ä., nur Volume-Regler, ein paar Out-Of-Phase Schaltungen und eine perfekte Phrasierung lassen Klarinette, Zugposaune und alle anderen Instrumente zum Leben erwachen. Dazu noch die großartigen „Selbstbegleitung“ von Freddy Mercury in dem Delay-Spektakel bei „The Prophet Song“. Einmal, einzigartig und eine Blaupause für die nachfolgende Generation.

Deep Purple – Made In Japan

– Gesang aus einem anderen Universum –

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ritchie Blackmore hat mich persönlich immer genervt. Ja, ich weiß, Guitar-Hero blablabla, aber mir hat er immer nur als Songwriter, nie als Instrumentalist gefallen. Was mich allerdings bei Made-In-Japan zu einem einzigen offenstehenden Mund bewegte, war die Gesangsleistung von Ian Gillan bei „Child In Time“. Mir war bis dato nicht klar, dass ein Mann so hoch und mit einem solchen Druck singen kann. Insbesondere die zweite Erhöhung in der Hauptmelodielinie sprengte meine komplette Vorstellungskraft. Und das alles ohne Floor-Monitore oder geschweige denn Inear-Systeme. Eine der Platten, welche mir die Basis für einige Jambands legte, in denen ich später gespielt habe.

Jeff Beck – Guitar Shop

– Jeff Beck, who else –

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Niemand, wirklich niemand, spielt wie Jeff Beck! Es gibt wohl kaum einen zweiten Gitarristen, bei dem die Diskrepanz zwischen dem subjektiven erkannten Schwierigkeitsgrad und der tatsächlichen Umsetzung so diametral auseinanderliegen wie bei ihm. Jeff Becks Performance war insbesondere früher höchst volantil, sprich an einem schlechten Tag konnte man das Konzert auch schon mal etwas früher verlassen, an einem guten Tag spielte er alles in Sack und Asche. Ich hatte die Freude, ihn zusammen mit Terry Bozzio und Tony Hymas auf der dazugehörigen Tour in der Dortmunder Westfalenhalle zu hören, was den Songs noch mal einen extra Punch verpasste. Der 76-jährige Vegetarier, der nicht altert, ist wohl der einzige Gitarrist weltweit, der es schafft, mit einer vergleichsweise „simplen“ Melodie bei „Where Were You“ mich zu Rotz und Wasser Heulanfällen zu rühren. Aber Obacht, viele haben bereits versucht, diese Melodie nachzuspielen, niemandem ist es gelungen! Wer versucht, Jeff Beck zu kopieren, kann nur verlieren …

ZZTOP – Tres Hombres

– Der lebende Comic –

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Den ersten Kontakt mit ZZTOP hatte ich in der legendären Rockpalast-Nacht 1980, was die Bärtigen wohl einem Großteil des deutschen Publikums erstmals zugänglich machte. Angefixt durch den eigenständigen Sound und besonders durch die Optik legte ich mir den kompletten Back-Katalog der Band zu, wobei mir die grüne Tres Hombres am meisten zusagte. Ich hatte das Glück, noch die trocken gemischte, ursprüngliche Version auf Vinyl zu erhalten und war einfach nur entsetzt, als die später erschienene CD-Version insbesondere bzgl. der Drums in einer völlig übertriebene Reverb-Galore Version erschien.

AC/DC – Back In Black

– Platz 2 der erfolgreichsten Alben aller Zeiten –

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was ist nicht alles schon über dieses Album geschrieben worden. Alles! Für mich ist es die Perfektion der rohen Energie einer echten Rock ’n‘ Roll Band, eingefangen von dem perfektesten Pop-Produzenten der Welt, Mutt Lange. Auch wenn für viele alle AC/DC Songs nur aus einer beliebigen Reihenfolge von G5, A5 und D5 Powerchords bestehen und der Gesang wie eine Marge Simpson Imitation (die amerikanische Original-Stimme) bestehen, so gibt es letztendlich doch so gut wie niemandem auf diesem Planeten, der diese Band nicht mag.

Def Leppard – Hysteria

– Der Zenit der Achtziger –

Sieht man von den programmierten Drums ab, welche durch den schweren Unfall von Schlagzeuger Rick Allen zwangsweise eingeführt werden mussten, stellt das Album den Zenit der Heavy-Pop der Achtziger dar. Hielt sich Mutt Lange bzgl. kompositorischer Arbeiten bei seinen drei AC/DC Alben aufgrund der übermächtigen Persönlichkeiten in Form der Young Brüder noch zurück, hebt er mit seinen großartigen Fähigkeiten die britische Band, welche in ihren Anfangstagen ebenfalls wie ein AC/DC-Klon geklungen haben, auf den Zenit ihrer Karriere. Ich war mit meiner damaligen Band DOMAIN im selben Studio (Wissellord Studios) und konnte noch den Kehraus des Albums mit erleben. Ein Aufnahmezeit von insgesamt 2 Jahren und eine Materialschlacht sondergleichen ließen die Band kurz vor dem totalen Bankrott mit der vierten ausgekoppelten Single „Pour Some Sugar On Me“ endgültig durchstarten, da die amerikanische Stripper Association diesen Titel zu ihrem Favorit auserkoren hat. Eine Geschichte zum Niederknien :-)

Gary Moore – Run For Cover

– Der Beste der Besten –

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wenn ein Gitarrist meine Stilistik geprägt hat, dann Gary Moore. Der Linkshänder mit Rechtshänder-Gitarre bestach durch die sehr seltene Fähigkeit, extremes Shredding in Alternate-Picking umzusetzen und dennoch mit Gänsehaut-Melodien und dem stärksten Ton der Sologitarre aufzuwarten, den es zu erzeugen galt. Besonders hatte es mir der Titel „Out In The Fields“ angetan, für dessen Solo ich seiner Zeit über ein Jahr übte, bis ich es endlich spielen konnte. Umso schlimmer trafen mich im Laufe der Zeit immer wieder verschiedene Cover-Versionen, bei denen sich die jeweiligen Gitarristen an dem Solo versuchten und allesamt kläglich scheiterten. Nun ja, bei der o. g. Variante pfuscht er im Hauptlauf auch ein wenig :-) Übrigens, seine wirtschaftlich deutlich erfolgreichere Blues-Phase fand ich persönlich immer gnadenlos langweilig, sorry …

Pink Floyd – Dark Side Of The Moon

– Atmosphären für die Ewigkeit –

Wenn man sich in den Dokus ansieht, die sich zuhauf mittlerweile auf YouTube tummeln, mit welchen Mitteln und mit welchem Einfallsreichtum die Band seiner Zeit dieses Album aufgenommen hat, lässt sich zumindest zum Teil der überirdische Erfolg des Albums (Platz 3 der erfolgreichsten Alben aller Zeiten, knapp 17 Jahre in den Top 200 Billboard Charts) erklären. Ich war gerade einmal 12 Jahre alt, als ich das Album das erste Mal hörte und ich war hin und weg von den Klangkollagen, die produktionstechnisch seiner Zeit alles in den Schatten stellte, was Rang und Namen hatte. Außerdem bekam ich die Vinyl-Scheibe in weiß (!), was damals die absolute Ausnahme darstellte.

Kings X – Faith Hope Love

– Das Ende der Fahnenstange im Bereich Zusammenspiel –

Ein Trio hat immer das Problem, dass es ohne technische Hilfsmittel zu dünn klingt? Nicht wenn man das texanische Trio einmal live erlebt hat. Noch heute stellt das Konzert im Colossaal in Aschaffenburg vor ca. 15 Jahren das beste Konzert dar, was ich je in meinem Leben gehört habe. Handwerkliche Perfektion und einen dreistimmigen Satzgesang wie aus dem Vocalizer war bis zum heutigen Tag nicht zu toppen. Faith Hope Love war das erste Album, das ich von der Band zu hören bekam und die Fähigkeit, Beatles-leske Gesänge mit hartem Alternative-Gebolze zu paaren, faszinierte mich vom Fleck weg. Zwar sind die Chöre auf Platte für die Live-Umsetzung unmöglich fett aufgeblasen, was den Gesamteindruck aber nicht schmälert.

Tommy Emmanuel, Live At The Sheldon Concert Hall St. Louis

– Die tongewordene Demütigung eines jeden Gitarristen –

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der ultimative Todesstoß für jegliche Art von Selbstbewusstsein, was man sich mühsam in den zurückliegenden Dekaden aufgebaut hat. Ich war kurz vor ein paar Aufnahmen für meine Band Grave Digger, die ich in den Principal Studios einspielen musste, als mich Toningenieur Jörg Umbreit fragte, ob ich eigentlich Tommy Emmanuel kennen würde. Ich verneinte und er drückte mir mehr zur Unterhaltung eine DVD von ihm in die Hand, in die ich kurz hineinschaute. Im Anschluss daran hätte ich Jörg umbringen können. Kurz zusammen gefasst, nicht nur der gesamte Tag, auch die darauf folgende Zeit war in musikalischer Hinsicht komplett im Eimer, da ich mich für unwürdig erachtete, auch nur noch ein einziges Mal eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Gegen das, was der Australier auf der Gitarre abzog, erschien alles andere, was ich bis dato von Gitarristen gehört hatte, wie ein einziger Kindergeburtstag. Sollte ich den besten Gitarristen der Welt nennen müssen, was bekanntlich unmöglich ist, er wäre es.