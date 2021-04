My 10 Favorites, Amazona-Autor Costello

10 Alben: Ausgewählt von AMAZONA.de-Autor Costello

„My 10 Favorites“ ist wie für mich gemacht: Ich bin ein Listenfreak. Früher liebte ich es, Kompendien wie „1000 albums to hear before you die“ oder Collin Larkins „All Time Top 1000 Albums“ durchzugehen und mit meiner CD-Sammlung abzugleichen. Andererseits: Die „Top 10“ herauszupicken – das ist schon eine schwere Angabe. Also habe ich bei der Auswahl gemixt – ein paar Alben für die einsame Insel sind dabei und ein paar Alben, die für mehr stehen – die Liebe zur Klassik und zum Jazz und die Neugierde auf Neues. Zuerst aber – das gehört zum Konzept der Reihe – ein paar Worte zu mir.

Der Knirps an der Hammond-Orgel

Das ist das früheste Foto von mir, das einen Rückschluss auf spätere Ambitionen als Rock-Musiker zulässt. Es wird um 1970 entstanden sein, da war ich 10 Jahre alt und durfte ab und an auf der Hammond-Orgel meines großen Bruders spielen. Den Sinn von zwei Manualen scheine ich da noch nicht recht begriffen zu haben. Normalerweise übte ich kleine Menuette von Mozart und Schumanns „Fröhlichen Landmann“ auf einem ziemlich fürchterlichen Klavier mit gerissenem Stimmboden, das unglücklicherweise auch noch direkt vor der Badezimmer-Tür stand. Bei einem 6-Personenhaushalt war da viel Betrieb. Mein Bruder ermunterte mich, gemeinsam mit ihm eine Petition bei meinem Vater für ein besseres Instrument einzureichen. Mein Papa, der manchmal zu barocker Übertreibung neigte, kaufte uns daraufhin einen gebrauchten Steinway B-Flügel. Ein wunderbares Instrument, das im großen Esszimmer aufgestellt wurde. Von da an war das Üben eine reine Freude! Angestachelt durch das Vorbild meines großen Bruders, der Anfang der 70er Jahre sehr erfolgreich als Rockmusiker unterwegs war, folgte ich dem Ruf meines Schulfreundes Stefan, gemeinsam eine Band zu gründen. Es waren coole Jahre mit tollen Auftritten im Tempodrom (damals noch im Zelt), dem Quartier Latin oder dem Esso 36. Dann war das Studium irgendwann zu Ende und ich wurde Journalist. Für aktives Musikmachen war plötzlich keine Zeit mehr. Vor ein paar Jahren war ich Korrespondent in Brüssel – und da gab es eine Cover-Band des ARD-Studios, die einen Keyboarder suchte. Als ich zurück in Berlin war, stand ich wieder ohne Band da. Also dachte ich mir, dass ich meine Liebe zur Musik und meine journalistische Erfahrung doch endlich mal zusammenbringen könnte. So kam ich – ihr ratet es schon – zu AMAZONA.de. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Genug der Vorrede – hier kommen „My 10 Favorites“:

Wolfgang Amadeus Mozart – Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur KV467 (1785)

„Mein geliebtes Mozartel“

Mein Vater hat die Anekdote gerne erzählt: Ich war vielleicht fünf Jahre alt, ging jedenfalls noch nicht zur Schule, als mich mein Vater zum SFB (heute RBB) mitnahm. Er hatte da einen Aufnahmetermin für eine Literatursendung. Im Foyer hing ein Bild oder Plakat, das Wolfgang Amadeus Mozart zeigte. Ich riss mich von der väterlichen Hand los, stürmte auf das Bild zu und rief: „Da ist ja mein geliebtes Mozartel“. Die Umstehenden schmunzelten und machten Bemerkungen wie „Der junge Mann hat ja schon einen guten Musikgeschmack“. Mein Vater besaß eine riesige Schallplattensammlung mit klassischer Musik. Unter anderem das gesamte Kantatenwerk von J.S.Bach. Ich liebte aber vor allem (wie viele Kinder) Mozart und hier speziell das Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur. Vor allem der zweite Satz, das Andante, ist fast überirdisch schön. Im anschließenden Allegro Vivace geht es dann richtig zur Sache. Für diese frühe Begegnung mit klassischer Musik bin ich bis heute dankbar und ich freue mich, wenn ich Mozarts Sonata facile KV 545 oder die d-Moll-Fantasie halbwegs unfallfrei auf meinem Nord Grand hinbekomme.

Duke Ellington/Johnny Hodges – Back to Back (1959)

Das Motto ist Blues, die Musiker sind Jazzer und die Mucke voll gut

Meine Mutter sorgte für den musikalischen Ausgleich: Sie besaß nur eine ganz kleine Schallplattensammlung – aber alles Jazzmusik. Viel Bigband dabei, dann eine herrliche Platte aus den 50ern mit sogenannter Striptease-Musik (wo sie die wohl her hatte?), auf deren Cover ein (stilisierter) weiblicher Unterkörper zu sehen war, dessen Blöße mit einem originalen String-Tanga verdeckt wurde. Die Musik war super! Am meisten hatte es mir aber eine Platte angetan, auf der zwei Musiker zu sehen waren, die Rücken an Rücken zueinander saßen. Die Platte hieß denn auch „Back to Back“ und vereint mit Duke Ellington und Johnny Hodges zwei Größen der Jazzmusik, die sich hier an Piano und Altsaxophon in die Gefilde des Blues begeben. Begleitet vom Trompeter Harry „Sweets“ Edison und einer ziemlich kompetenten Rhythmusgruppe ist da ein Album entstanden, das wohl jeden Jazz-Hasser bekehren könnte. Klar – Miles Davis ist noch cooler. Aber hier habe ich zum ersten Mal ein Feeling für die „Blue Notes“ bekommen.

Murphy Blend – First Loss (1970)

Krautrock-Klassiker vom großen Bruder

Der dritte „frühmusikalische“ Einfluss kam von meinem Bruder. Der besaß nicht nur eine ansehnliche Plattensammlung (querbeet von der berühmten „Supersession“ mit Bloomfield, Kooper, Stills über Don McLeans „American Pie“ bis zu Deep Purple „Live in Japan“). Er machte vor allem auch selbst Musik. Wolf-Rüdiger Uhlig aka Hanuman gehörte Anfang der 70er zu den richtig fitten Klassikrock-Organisten. Von Bachs Toccata & Fuge in d-Moll bis zu Wagners „Fliegenden Holländer“ – auf der Platte „First Loss“ werden Klassik-Zitate gemischt mit bluesigem Hardrock durch Hammond-Orgel, Leslie-Kabinett und Marshall-Türme gejagt. Die Original-Platte, erschienen bei Eckart Rahns legendärem Independent-Label Kuckuck (u. a. Ihre Kinder, Deuter, Eberhard Schöner), ist heute sehr rar. Krautrockfans lassen sie sich bis zu 600 Euro kosten. Trotz der kleinen Zwistigkeiten, die zwischen Brüdern nun mal dazugehören, war mein Bruder damals mein großes Vorbild und der Grund, später selbst Rockmusik zu machen. Auch wenn es bei mir statt zu einer Hammond- nur zu einer Crumar-Orgel gereicht hat. Vor Kurzem ist mein Bruder 70 geworden, hat sich aus seinem Unternehmen weitgehend zurückgezogen und wieder mit der Musik angefangen – mit PPG-Modularsystem, einem EMS Synthi A und der neuerworbenen Moog Grandmother. Jeden Sonntag telefonieren wir und fachsimpeln über Musikalisches.

Rolling Stones – Beggars Banquet (1968)

Let’s drink to the hard-working people!

Jeder Prog-Rock-Fan braucht einen guten Freund an seiner Seite, der ihn erdet. Und zeigt, dass Rockmusik nicht nur aus Bombast besteht und der Fähigkeit, in einen Songs möglichst viele Tonart- und Taktwechsel unterzubringen. Bei mir war das mein Schulfreund Jan. Er war und ist riesiger Stones-Fan. Ich mochte die Band auf Anhieb. Vor allem Beggars Banquet und den Gänsehaut erzeugenden ersten Song „Sympathy for the Devil“: Die Congas und Cabasas im ekstatischen Samba-Rhythmus, die Schreie und dann die Piano-Akkorde von Nicky Hopkins. Wahnsinn! In meiner Zeit in Brüssel habe ich den Song in einer Coverband gespielt. Ging richtig ab. Und es gab immer ein paar Mädels, die gut drauf waren, auf die Bühne hopsten und „Huhuhh“ sangen. Die ganze Platte ist genial vom Anfang bis hin zum letzten Song „Salt of the Earth“. Für mich ihr stärkstes Album bis heute. Durch Jan habe ich noch viele andere Bands kennengelernt: The Allman Brothers Band, Cream, Free, Traffic, The Spencer Davis Group oder The Butterfield Bluesband. Also das volle Kontrastprogramm zu Genesis, Yes und Supertramp. Zu Letzteren meinte Jan nur verächtlich „Der Roger Hodgson hält sich immer ein Feuerzeug unter die Eier, damit er so hoch singen kann.“ Dann sagte ich immer: „Komm Jan, ich will mal wieder ‚Street Fighting Man‘ hören“.

Emerson, Lake & Palmer – I (1970)

Futter für die Klavierstunde

Keith Emerson ist bis heute einer meiner absoluten Lieblings-Keyboarder. Seine Versionen von Bernsteins „America“ oder Brubecks „Rondo à la Turk“ mit „The Nice“ sind großartig. Von seinen Platten mit Greg Lake und Carl Palmer ist für mich die erste immer noch die beste. Und das nicht wegen des Synthesizersolos auf „Lucky Man“, das Emerson selbst für schwach hielt. Mein Lieblingssong ist „Take a Pebble“ mit dem für mich stärksten Klaviersolo des Meisters. Meine Klavierlehrerin, die mich wegen meiner Übungsabstinenz immer milde lächelnd ihren „kleinen Sargnagel“ nannte, bemerkte, dass sich in Emersons Klavierimprovisation ein Zitat aus Bachs 1. Invention C-Dur versteckt. „Dann spielen wir doch lieber gleich das Original“, meinte sie trocken. Im Gegenzug handelte ich aus, auch Bartoks „Allegro Barbaro“ (Blaupause für „The Barbarian“ auf der ersten ELP-Scheibe) durchzunehmen. Und auch die später von ELP adaptierten „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski zu “studieren“. Mehr war nicht drin, denn als nur durchschnittlich begabter Klavierspieler darf man kaum hoffen, etwa den „Tanz der Küken in den Eierschalen“ im Originaltempo spielen zu können. Keith Emersons spätere Erkrankung an der Hand hat sein Spiel stark beeinträchtigt. Am Ende sah er wohl keine andere Möglichkeit für sich als den Freitod, was mich ziemlich erschüttert hat.

Genesis – The Lamb lies down on Broadway (1974)

Hey, habt ihr etwas anderes erwartet?!

Na klar, ein paar von den üblichen Costello-Verdächtigen finden sich in meiner Liste auch wieder. Seit mein Bruder mir zur Konfirmation „Genesis Live“ geschenkt hat, bin ich Fan dieser britischen Prog-Rock-Band. Besonders mag ich ihre frühe Phase ab Nursery Cryme. Mein persönlicher Favorit ist aber das Doppelalbum „The Lamb lies down on Broadway, das ich live in der Berliner Eissporthalle gesehen habe. Mein tollstes Konzerterlebnis bis heute. Tony Banks ist mein „All Time Keyboard Hero“. Niemand hat wie er die Welt der Akkorde für den Rock erkundet. Wobei die harmonischen Wechsel auf „The Lamb“ – etwa auf dem RMI-Piano – häufig sehr subtil und manchmal geradezu mikrotonal sind. Was habe ich rumgestümpert, um das Intro des Titelstücks zu spielen. Bevor es YouTube gab, kam ich nicht drauf, dass das überhaupt nur in der Hand über Hand-Technik funktionieren kann. Banks spielt auf dem Album auch ein paar unglaubliche Soli auf einem kleinen Preset-Synthesizer von ARP. Weil der ARP Pro Soloist seinerzeit für mich zu teuer war, kaufte ich stattdessen einen Yamaha CS-15D – der hatte auch Presets, aber leider keinen Aftertouch. Für den charismatischen Sänger Peter Gabriel war „The Lamb“ sein Schwanengesang bei Genesis. Seine Soloalben finde ich durchweg inspirierend. Und Genesis sollten mit ihrem alten Schlagzeuger und neuem Frontmann Phil Collins bald Arenen füllen. Die Magie von „The Lamb“ freilich haben sie in meinen Augen später nicht mehr erreicht.

David Bowie – Heroes (1977)

Einmal ein Held sein …

David Bowie ist ein weiterer Fixstern in meinem musikalischen Kosmos. Ich könnte mich heute noch schwarzärgern, dass ich ein Angebot, seine „Station to station“-Tour in der Deutschlandhalle zu besuchen, ausgeschlagen habe. Damals war ich für ihn halt noch nicht reif. Noch zu sehr bei Jethro Tull, Genesis und Pink Floyd. Aber als das Bowie-Virus mich erwischt hatte, war es um mich geschehen. Er wurde fast zu so etwas wie einem alter ego für mich. Ich trug auf der Bühne eine rote Jacke wie beim Auftritt des Meisters im Christiane F.-Film und posierte später in hellen Leinenanzügen mit geöffneter Fliege wie zu besten Let’s Dance-Zeiten. Klar, dass ich hier das klassische Berlin-Album gewählt habe mit dem oft zur Berlin-Hymne stilisierten Song „Heroes“ (wobei es doch eigentlich um ein altes Säuferpaar geht). Ich habe auch die Tour durch die Hansa-Studios gemacht , wo damals neben den rockigen Songs des Albums wie „Joe the Lion“ und „The Beauty and the Beast“ mit Enos Hilfe auch die atmosphärischen Stücke wie „Sense of Doubt“ oder „Neuköln“ (das Bowie nur mit einem „l“ geschrieben hat) entstanden sind. Ich wohne heute in Schöneberg und so weit ist es gar nicht zu Bowies ehemaliger Wohnung in der Hauptstraße, von der aus er gemeinsam mit Iggy Pop zu seinen Streifzügen durch das nächtliche Berlin gestartet ist. Ich war oft in der Szenedisko „Dschungel“ in der Nürnberger Straße, aber Bowie habe ich da leider nie gesehen.

Ultravox – Vienna (1980)

A bisserl Dekadenz muss sein

Nach den Prog-Rock-Klassikern der 70er-Jahre war New Romantic mein nächstes großes Ding. Den asymmetrischen Popperhaarschnitt hatte ich mit 20 ohnehin. Man stand mit blasiertem Gesicht auf der von Trockeneisschwaden eingenebelten Tanzfläche und bewegte sich sparsam zu „Vienna“ von Ultravox oder „Fade to grey“ von Visage. Ich hätte tatsächlich an dieser Stelle auch ein Album von Visage, Japan oder The Human League nennen können. Aber Ultravox hatten es mir besonders angetan. Ich mochte auch schon ihre frühen Sachen – noch mit John Foxx, dessen erstes Soloalbum „Metamatic“ ich hier auch noch unterschummeln muss. Der Erfolg freilich stellte sich erst mit dem zweiten Sänger Midge Ure und dem „Album „Vienna“ ein. Auf späteren Alben verschob sich mit Songs wie „Dancing with tears in my eyes“ und „Hymn“ die Abzisse im musikalischen Koordinatensystem Richtung Edelkitsch. Aber „Vienna“ war auf den Punkt. Das großartige gleichnamige Titelstück mit dem CR-78-Intro, „Astradyne“, „All stood still“ – lauter Perlen. Billy Currie ist ein Meister am ARP Odyssey und an der Violine. Bei ihrem Konzert im Theater des Westens wirkten die Jungs von Ultravox damals schwer konzentriert. Kein Wunder – in der Prä-MIDI-Zeit Synthesizer, Drum-Maschinen und Sequencer zu synchronisieren, war ein ständiger Tanz auf dem Hochseil.

Spliff – 85555 (1982)

“Gitarrenriff klingt leicht nach Spliff”

Die Unterzeile „Gitarrenriff klingt leicht nach Spliff“ stammt aus dem Song „Rockstar“, in dem unsere damalige Band das Rockstar- und Jetset-Leben, von dem wir als Studenten und Azubis ja allenfalls träumen konnten, ironisch aufs Korn nahm. Als großes Vorbild diente uns damals die wirklich einmalige „Spliff Radio Show“. Das Konzert in der Berliner Waldbühne mit dem „alten Ami“ Rick De Lisle als Special Guest ist mir noch in allerbester Erinnerung. Ich habe hier aber bewusst das einfach nach der Plattennummer „85555“ getaufte zweite Spliff-Album gewählt. Wegen der deutschen Texte! Die 80er waren die Zeit der Neuen Deutschen Welle. Und auch wenn die Spliff-Musiker sich gegen das NDW-Etikett gewehrt haben: Es wurde deutsch gesungen. Zuvor hatten schon Kraftwerk und Nina Hagen dazu beigetragen, die damals weitverbreitete Poesiealbum-Lyrik des Deutschrocks zu entschlacken. Und die Jungs der ehemaligen Nina Hagen-Band schaffen den spielerischen Umgang mit der deutschen Sprache in Songs wie „Déjà vu“ und „Heut‘ Nacht“ ziemlich gut: Der geniale „Carbonara“-Text mit seinem Speisekarten-Italienisch ging damals in die Alltagssprache ein: „Asti Spumante wird es nicht g’rade sein. Aber dafür gibt’s schon wieder mal Spaghetti Carbonara“. In vielen Songs ist aber auch die Endzeitstimmung in der Mauerstadt zu spüren, die ich als Berliner damals nur zu gut nachempfinden konnte. Einem Spliff-Mitglied war ich immer besonders zugetan: Reinhold Heil ist unter den deutschen Tastendrückern mein Hero. Ein unglaublich vielseitiger Keyboarder, der übrigens auch die ersten drei Nena-Alben produziert hat. Später ist er als Filmmusikproduzent („Das Parfüm“) in die USA gegangen.

Klezgojim – ..Nisch ka Konzert..“ (1995)

Immer neugierig bleiben!

„New Gold Dream“ von den Simple Minds, „Remain in Light“ von den Talking Heads oder ein Album von Roxy Music, Pink Floyd, Depeche Mode oder fast alles von REM – die Anwärterliste für den letzten Platz von „My 10 Favorites“ ist lang. Ich habe mich aber anders entschieden. Für ein Album, an dem mein Schulfreund seit der 1. Klasse und langjähriger Bandkollege Stefan mitgewirkt hat. In seiner Zeit in Bremen hat er die Rockgitarre aus der Hand gelegt und bei der Klezmer-Band „Klezgojim“ (heute „Klezgoyim“) das Banjo gezupft. Der Name ist zusammengesetzt aus „Klezmer“ und „Gojim“, was das jüdische Wort für „Nichtjude“ ist. Die Band hat über den norddeutschen Raum hinaus einen sehr guten Ruf in der Klezmer-Szene. Ich kannte natürlich Giora Feidman, hatte mich aber nie intensiver mit dieser wunderbaren Musik auseinandergesetzt. Die zum Tanzen gedacht ist, aber auch zum „einfach nur Zuhören“ gut geeignet ist. Obwohl es u. a. eine sehr sauber produzierte Klezgojim-CD in Zusammenarbeit mit Radio Bremen gibt, habe ich mich für eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1995 entschieden. Noch mit Christian Dawid an der Klarinette: Er erlangte internationale Bekanntheit durch seine Zusammenarbeit u. a. mit Brave Old World, Budowitz oder Frank London von „The Klezmatics“.