Making of Special: David Bowie – „Heroes“

Heroes just for one day - David Bowie in Berlin

David Bowies „Heroes“ ist sein definitives Berlin-Album, mit dem Titelsong schenkte er der Stadt eine Hymne. Welche Wirkung musste ein solches Lied entfalten – zu einer Zeit, als die Stadt bereits seit 16 Jahren durch eine Mauer geteilt war. Als Soldaten der DDR-Grenztruppen mit scharfer Munition auf Menschen schossen, die „in den Westen rübermachen“ wollten – in die Freiheit.

„Heroes“ wirkte – wenn auch mit Verzögerung. Als der Titelsong im September 1977 veröffentlicht wurde, reichte es gerade mal für Platz 24 in den britischen Charts. Und in den USA, wo Fame immerhin ein Nummer 1 Hit war, tauchte die „Heroes“-Single gar nicht erst in den Charts auf. Doch bald begann der unaufhaltsame Aufstieg von „Heroes“. Der Song wurde einer von Bowies Klassikern – vielleicht sogar der Klassiker schlechthin.

Zehn Jahre nachdem er „Heroes“ in den Hansa Studios by the Wall eingespielt hatte, befand sich Bowie wieder in unmittelbarer Nähe der Mauer – am 6. Juni 1987. Er stand auf einer Bühne vor dem Berliner Reichstag. Ich arbeitete damals als Aufnahmeleiter der Jugendsendung RIAS 2 Treffpunkt. Der RIAS Berlin übertrug das gesamte Konzert live und so war ich an eine Karte gekommen. Die Setlist der Glass Spider Tour war nicht unbedingt mein Fall, die Alben „Tonight“ und „Never let me down“ gehören wirklich nicht zu Bowies Highlights.

Aber es waren auch einige Perlen dabei: „Rebel Rebel“, „Fame“, „Let’s dance“ und natürlich „Heroes“. Was das Konzert aber zum Gänsehauterlebnis werden ließ – Bowie begrüßte in passablem Deutsch ausdrücklich die Fans, die sich auf der anderen Seite der Mauer versammelt hatten. Bowie erzählte später, dass er die Ost-Berliner Fans auf der Bühne gehört hätte, wie sie ihm zujubelten und mitsangen. In einem Interview mit Bill DeMain sagte er: „I’ll never forget that. It was one of the most emotional performances I’ve ever done. I was in tears….When we did ‚Heroes’ it really felt anthemic, almost like a prayer.“ ( Performing Songwriter 2003) Nach 22 Uhr flogen dann auf Ostseite Flaschen und Dosen und die Menge begann „Die Mauer muss weg!“ zu rufen. Im Stasi-Bericht über die „Pfingstkrawalle“ (an den folgenden Tagen waren noch die Eurythmics und Genesis aufgetreten) heißt es später: „158 Personen zugeführt“, zumeist „Jungerwachsene“, die „zum Teil mit aggressiven Gebaren“ auftraten.

Mauerspecht David Bowie

Eduard Meyer, Bowies Berliner Toningenieur in den Hansa Studios ist überzeugt, dass Bowie „durch das Konzert am Reichstag 1987 ein Vorreiter der Wiedervereinigung war“. (noisey vice 16.01.2016).

Und das Auswärtige Amt hat gar zum Tode Bowies getwittert „You are now among #Heroes. Thank you for helping to bring down the #wall.“

Tatsächlich dürfte der damalige US-Präsident Ronald Reagan am Fall der Berliner Mauer größeren Anteil gehabt haben. Mit seiner viel kritisierten Aufrüstungspolitik. Reagan tauchte im gleichen Jahr wie Bowie an der Mauer auf, wo er den berühmten Satz sprach: „Mr. Gorbachev, tear down this wall!“

Heroes – eine Säuferhymne?

Aber wir wollen den Einfluss von „Heroes“ nicht kleinreden, der umso bemerkenswerter ist, als es sich ja eigentlich um ein Lied über Alkoholiker handelt: „They use ‚Heroes‘ for every heroic event, although it’s a song about alcoholics“, sagt Bowies Produzent Tony Visconti.

Allerdings wollte kein Bowie-Fan diesen großartigen Song auf die traurige Banalität eines Säuferpaars reduziert wissen: