NAMM 2019: Free the Tone stellen das Future Factory vor

Delay-Fabrik der Zukunft?

Die neue Future Factory von Free the Tone wird als das erste phasenvariable Phasenmodulationspedal der Welt angepriesen. Die beiden Verzögerungseinheiten können in serieller oder paralleler Betriebsart verwendet werden, wobei praktisch die Beeinflussung jedes Parameters möglich sein soll. Das Future Factory ist jedoch nicht nur ein Delaypedal, wie der Name schon vermuten lässt. Es gibt eine Reihe hochwertiger digitaler Modulationseffekte, einschließlich Vibrato, Tremolo und Panning. Es gibt auch Clipping-Bedienelemente, um den Delays etwas mehr Power hinzuzufügen.

Es gibt aber noch eine Menge mehr Funktionen, darunter Eingänge für Instrument- oder Line-Level-Signale (Synthesizer usw.), Tap-Tempo-Eingang und MIDI-Unterstützung. Die voll bespickte Bedienoberfläche mag etwas erschlagend wirken, aber wo gehobelt wird, fallen eben Späne!