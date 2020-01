NAMM 2020: Boss Katana-Artist MKII, Gitarrenverstärker

Boss Katana auf Steroiden!

Boss ist mit der Katana-Reihe zweifelsohne der große Verstärker-Wurf gelungen – das ist insofern nicht überraschend, weil a) der Name Boss eine Instanz ist und bleibt und b) die Dinger wirklich was können und bisweilen recht großartig klingen. Hochwertiges Amp-Modeling in benutzerfreundlichem Format – natürlich ging diese Gleichung auf. Jetzt wird auf der diesjährigen NAMM die nächste Iteration des Ganzen vorgestellt: der Boss Katana-Artist MKII.

NAMM 2020: Boss Katana-Arist MKII, Modeling Amp

Was sind die Unterschiede? In erster Linie die Power. Der Boss Katana-Artist ist für die Bühne gemacht, soll da funktionieren, wo die Vorgängermodelle nicht recht hingepasst haben: live im Bandgefüge. Darüber hinaus gibt es Contour Control und Solo Boost als zusätzliche Parameter sowie eine überarbeitete Fassung der fünf Amp-Typen, mit denen der Katana eigentlich ausgestattet sowie mehr Amp-Variationen, welche die Auswahl auf ganze 10 Amp-Typen erhebt. Saftig! Der Waza 12-Zoll Speaker ist natürlich nach wie vor am Start. Darüber hinaus können nun statt drei gleich fünf Effektklassen gleichzeitig genutzt werden. Und Boss hat natürlich auch Stereo-Rigs und größere Live-Situationen im Blick: Der Boss Katana-Artist MKII ist mit einer Dual Amp Control ausgestattet, die es erlaubt, gleich zwei Boss Katana-Artists gleichzeitig zu fahren. Vom Wohnzimmer also auf die Bühnen, der Boss Katana-Artist wird sich preislich zwischen 600,- und 700,- Euro einpendeln. Werden wir uns selbstredend mal genauer ansehen!