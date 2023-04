NAMM 23: Bitwig Studio 5, Update für die DAW

Modulation auf allen Ebenen

Nach kurz getakteten Zwischen-Updates im letzten Jahr geht es mit Bitwig Studio 5 in eine neue Runde. Die DAW erhält in Version 5 einen großzügigen Funktionszuwachs. Es gibt mehr Möglichkeiten für die Modulatoren, wie z.B. Parameter auf Track- und Projektebene steuern. Außerdem kann man mit der Software jetzt besser live arbeiten und der Browser wurde überarbeitet.

Was ist neu in Bitwig Studio 5?

Die DAW erhält fünf neue MSEGs (Multi Segment Envelope Generators) zum Zeichnen von benutzerdefinierten Hüllkurven, automatisierten Verläufen, Looping-Patterns usw. Es gibt fünf Wege, wie sie als Grid-Module verwendet werden können, von denen zwei auch als Modulatoren verfügbar sind:

Segments – Hüllkurve mit globalem Time Scaling und Loop-Modi. Kann als Grid- und Polymer-Modul oder als Modulator zur Steuerung beliebiger Parameter genutzt werden

Curves – LFO und ein Grid-Modul, das sich zum Beat oder dem Groove synchronisieren kann

Scrawl – Anti-Aliasing-Oszillator für The Grid und Polymer

Slopes – Pattern-Sequenzer für The Grid mit Stereo-Phase-Optionen

Transfer – Waveshaper zur Bearbeitung von Audio und anderen Signalen in The Grid

Im Modulationssystem von Bitwig kann jede Steuerquelle – inkl. Audio- oder CV-Signalen – jedes Gerät oder Plug-in adressieren. In Version 5 sind die Modulatoren nicht mehr auf Devices beschränkt, sondern können auch auf den Mixer und die Projektsteuerung zugreifen.

MSEGs sind in Version 5 nicht die einzigen Modulatoren mit Pop-out-Editor-Fenstern. Die Modulatoren Steps und Keytrack+ sowie die Datensequenzer von The Grid haben ebenfalls skalierbare Fenster für besseres Editing und einige hilfreiche neue Funktionen erhalten.

Im Clip Launcher von Bitwig gibt es nun neue Option ALT-Trigger, mit denen man zwischen zwei Möglichkeiten wählen kann, Clips und Szenen auszulösen. Mit ALT-Trigger wird zu dem nächsten Clip im Legato-Stil übergeblendet. Man kann intuitiv zwischen den Modi wechseln, die Option im Projekt oder für jede Szene individuell vornehmen. Dazu gehören Freigabeoptionen für normale und ALT-Trigger, Legato-Optionen für die darauf folgenden Clips oder den Projekttransport sowie die erneuerte Sektion „Next Action“ mit einfachen Loop-Durchläufen.

Der Browser wurde grundlegend verbessert. Die Suchergebnisse für Plug-ins, Voreinstellungen und Wavetables usw. befinden sich jetzt alle an einem Ort. Die aktualisierten Browser bieten auch bessere Möglichkeiten, Devices zu finden und Shortcuts anzupassen.

Außerdem gibt es noch ein paar grundlegende Verbesserungen. Der neue Onset-Detektor sorgt dafür, dass Audio von dem Moment an, in dem man es in die DAW hineinzieht, besser funktioniert. Die Sprachunterstützung für Bitwig Studio wurde um Spanisch und Koreanisch erweitert. Ein ganz einfacher Keytrack+ Modulator hat ein eingebettetes MSEG-Editor-Fenster erhalten, in dem man seine Einstellungen zeichnen oder Kurven laden und speichern kann. Für das Morphen von Steuersignalen gibt es das neue Wavetable-LFO-Modulator/Grid-Modul.

Bitwig Studio 5.0 befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase und kann von jedem Besitzer einer Bitwig Studio-Lizenz und einem aktiven Upgrade-Plan getestet werden. Nutzer finden die Installationsprogramme in Ihrem Benutzerprofil. Das offizielle Release ist für das 2. Quartal dieses Jahres geplant.

Es handelt sich um ein kostenloses Update für alle Lizenzinhaber mit einem aktiven Upgrade-Plan zum Zeitpunkt der Ankündigung (11. April 2023).