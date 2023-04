NAMM 23: Soundtoys SuperPlate, Reverb-Plug-in

5 Plate Reverb-Klassiker

Soundtoys SuperPlate ist ein Effekt-Plug-in, das den Klang von fünf elektromechanischen Plattenhallgeräten aka Plate-Reverbs emuliert.

Für SuperPlate wurden fünf klassische Plattenhallgeräte zum Vorbild genommen: EMT 140, EMT 240 (Goldfolie), Audicon, EcoPlate III und Stocktronics RX4000. Zusätzlich bietet das Plug-in drei Möglichkeiten zur Färbung bzw. Sättigung des Klanges: Tube, Solid-State und Clean. Die Modi „Tube“ und „Solid-State“ sind dem EMT V54-Vorverstärker für Röhrensättigung und dem EMT 162-Vorverstärker nachempfunden, der auch über einen eingebauten Kompressor für die Kontrolle der Transienten verfügte. Die Algorithmen können mit jedem der SuperPlate-Modelle kombiniert werden.

Das Plug-in verfügt außerdem über eine Reihe moderner Funktionen, darunter eine unbegrenzte Decay-Dauer, ein integriertes Pre-Delay, erweiterte Modulationen inklusive High- und Low-Filter, Kontrolle über die Breite des Stereobildes, einen voll ausgestatteten Equalizer für eine präzise Anpassung des Klanges am Ausgang sowie eine einzigartige Decay-Ducking-Option, die das Decay anpasst, um Überlappungen oder Maskierungseffekte zu vermeiden.

Im Video der Kollegen von Sonicstate wird SuperPlate vorgestellt:

SuperPlate ist in der neueste Version des Soundtoys 5-Bundles enthalten. In Soundtoys 5.4 ist SuperPlate auch in „Effect Rack“ integriert und bietet eine Reihe neuer Presets.

Soundtoys SuperPlate kostet 149,- US-Dollar. Das Upgrade von Little Plate zu SuperPlate wird für 59,- US-Dollar angeboten. Das Soundtoys 5.4-Bundle kostet 499,- US-Dollar. Beim Upgrade von Version 5.3 werden 59,- US-Dollar fällig. Das Plug-in und das Bundle werden ab Mai erhältlich sein.