NAMM NEWS 2017: Samson Q7x und Q8x, Mikrofone

Das professionelle Mikrofon Samson Q7x

Das Q7x von Samson ist das ultimative Arbeitstier mit hervorragendem Sound für Live-, Studio- und Instrumentalanwendungen, wie Samson verlauten lässt. Dieses Mikro arbeitet mit einer Neodym Kapsel und bildet einen weiten Dynamikbereich ab. Außerdem verfügt das Samson Q7x über eine gute Präsenz in den Mitten. Ist also recht durchsetzungsfähig.

Durch seine Charakteristik Superniere ist das Q7x wenig anfällig für Rückkopplungen und bietet viel „gain before feedback“. Die Kapsel ist gut entkoppelt, sodass Handgeräusche minimiert werden. Der Frequenzbereich des Samson Q7x verläuft von 80 Hz bis 12 kHz recht glatt mit einem Roll-off in den Bässen. Dadurch wird der Bass-Anteil reduziert, was wiederum für Klarheit sorgt.

Durch die Verarbeitung von Schalldrücken bis zu 145 dB SPL können sehr laute Instrumente abgenommen werden wie beispielsweise Toms, Snare oder Gitarren-Amps. Aber auch leise Signalquellen wie Gesang oder Sprache werden klar und präsent wiedergegeben.

Fakten: