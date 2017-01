NAMM NEWS 2017: Shure GLX-D Advanced, Wireless Produkte

Shure GLD-X Advanced Wireless Produkte bieten eine höhere Kanalzahl, zuverlässige HF-Performance und ein optimiertes automatisches Frequenzmanagement.

Auf der Winter NAMM 2017 in Anaheim, Kalifornien, stellt Shure die neuen GLX-D Advanced Digital Wireless Produkte und Zubehör vor. Diese neueste Ergänzung der digitalen GLX-D Funksysteme umfasst eine Reihe verschiedener Komponenten, darunter der GLX-D Advanced Frequency Manager, ein Empfänger zur Rack-Montage, Antennen und Zubehör. Ob in Live-Locations, bei Events, in Bildungseinrichtungen oder Auditorien – GLX-D Advanced Digital Wireless ermöglicht erstklassigen Klang und Drahtlosperformance, auch bei der Nutzung mehrere Systeme.

Mit GLX-D Advanced können Anwender auf wichtige Funktionen des bekannten GLX-D Systems zugreifen; dazu zählen digitales Audio, ein automatisches Frequenzsystem und ein intelligentes Energiemanagement mit Lithium-Ionen Akkus. Nutzer können mithilfe des neuen Frequency Managers zuverlässig bis zu neun Systeme unter typischen Bedingungen simultan betreiben (elf unter optimalen Bedingungen).

Shure GLXD4R Empfänger für die Rack-Montage

Dank der Möglichkeit der Rack-Montage erlaubt GLX-D Advanced die Verlinkung von bis zu sechs GLXD4R Empfängern mit einem GLX-D Advanced Frequency Manager über die HF-Ports. Für eine einfache Installation weist der Frequency Manager automatisch allen sechs Empfängern über eine patentierte Datenkommunikation via vorhandene HF-Verkabelung die optimalen Frequenzen zu. Bei Verbindung von zwei Frequency Managern können weitere Rack-Systeme zusätzlich verwendet werden.