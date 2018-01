NAMM NEWS 2018: Line 6 HX Effects

Line 6 bastelt weiter an seiner Helix Effektbaureihe. So scheint es zumindest, wenn man den neuesten Leaks folgt. Wieder einmal war wohl ein Händler voreilig und hatte ein paar Stunden lang die Neuentwicklung Line 6 HX Effects online in seinem Shop platziert, was ganz bestimmt ein paar Tage zu früh geschah. Das Internet übersieht und vergisst nichts, wie wir alle wissen, und prompt ging der folgende Screenshot durchs Netz:

Einhundert integrierte Effekte, bis zu neun gleichzeitig können genutzt werden – das alles klingt erst mal wie immer bei solchen Multikisten. Interessanter ist allerdings der Preis, den hier hat der Hersteller die Preisschraube erneut ein Stück weiter nach unten gedreht, auch wenn die Ausstattung mit den acht Fußschaltern und dem Display immer noch mehr als ausreichend erscheint. Gegenüber den Standard Helix-Modellen werden für das neue Line 6 HX Effects nur noch knapp 600,- Dollar fällig, in Euro könnte das vielleicht sogar noch etwas günstiger werden.

Grund für den günstigeren Kurs ist sicher auch der Verzicht auf das angeflanschte Expressionpedal, somit ist das Line 6 HX Effects um einiges kompakter ausgefallen. Gegen Ende der Woche, zu Beginn der NAMM, werden wir mehr wissen und ausführlicher berichten!