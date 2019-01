NAMM News 2019: Zaor Maestro 24, Maestro 36, Studiomöbel

Ordnung ist das halbe Studioleben

Tests von Studiomöbeln sind rar, daher hatten wir kürzlich in unserem Artikel „Der beste Studiotisch“ versucht, eine größtmögliche Übersicht zu schaffen. Einer der führenden Herstellern ist Zaor, die ihren Produktkatalog ab sofort um eine neue kleine Serie erweitern. Die Modelle Zaor Maestro 24 und 36 sind in Kürze erhältlich. Je nach Wahl des Modells bieten die Maestro Tische 24 bzw. 36 Höheneinheiten Platz für 19 Zoll Equipment.

Zaor Maestro 24, Maestro 36

Bei der Entwicklung standen bei weitem nicht nur die Optik und der maximale Rackplatz im Vordergrund. Zaor hat sich nach eigenen Aussagen mit führenden Mix- und Mastering-Engineers zusammengetan und auf deren Anforderungen Rücksicht genommen. So besitzen die Studiotische Maestro 24 und Mastro 36 beispielsweise ein überaus flaches Profil und rückseitig verfügen die Tische über VMT Absorptionsflächen, die vom Akustikprofi Vicoustic entwickelt wurden. So lassen sich Reflektionen und Resonanzen weitestgehend vermeiden. Dazu besteht die Arbeitsfläche aus AERstop, einem für den Akustik-Einsatz konzipierten Material, was zusätzlich Reflektionen verringert.

Die Mastro Tische sind bewusst nicht als klobiger Tisch gebaut, sondern in ihrer Bauweise offen gehalten, so dass Luft hindurch strömen kann. Laut Zaor soll dies zu einem besseren Klang führen, als wenn man den Tisch auf allen Seiten verkleidet hätte.

Mitgedacht hat Zaor auch bei der Kabelführung. Separate Audio- und Stromkabelkanäle hat man den beiden Maestro Tischen spendiert, um mögliche Einstreuungen zu vermeiden. Integrierte Klettverschlüsse erlauben das ordentliche Befestigen von Kabeln.

Beide Maestro Studiotische erlauben die Montage von zusätzlichen Racks am Boden. So lassen sich am 36er Modell beispielsweise weitere 18 HE unterbringen, der Maestro 24 Tisch kann um 12 HE erweitert werden.

In drei Farben werden die Maestro Studiotische in Kürze erhältlich sein. Die Preise werden bei 2.399,- Euro (Maestro 24) und 2.999,- Euro (Maestro 36) liegen.