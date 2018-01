NAMM NEWS: VOX Giulietta Archtop und Starstream Type-1 Plus

VOX präsentiert zwei neue Gitarren auf der NAMM! Nun ja, zumindest eine ist brandneu, die andere schon etwas länger im Programm. Ganz neu ist die VOX Giulietta Archtop, die es in einem hellen und dunklen Finish gibt und die mit dem neu entwickelten AREOS Digital Modeling System ausgestattet wird. Dieses System nutzt einen Piezo-Pickup unter dem Steg zur Erzeugung einer großen Anzahl von Nachbildungen elektrischer und akustischer Gitarren und von Synthesizern. Sollte man kaum glauben, wenn man sich die traditionell-klassische Optik der beiden Gitarren betrachtet. Und wenn man nun gar keine Lust mehr auf synthetische Sounds hat, dann lässt sich der Preamp auch als solcher ohne weitere Klangbeeinflussung oder Effekte nutzen.

Die VOX Giulietta Archtop VGA-3PS, so lautet die offizielle Produktbezeichnung der Gitarre, verfügt über einen kompakten Korpus aus laminierter Fichte, der neben einem angenehmen Spielgefühl auch gleichzeitig für ein Klangerlebnis möglichst frei von unerwünschten Feedbacks sorgen soll. Der Boden und die Zargen werden aus laminiertem Mahagoni hergestellt. Eingeleimt wurde ein Hals aus echtem Mahagoni, der wiederum trägt ein Griffbrett mit 22 Bünden aus „baked Jatoba“ – auch bei VOX folgt man also nun dem Trend der Wärmebehandlung von Holz. Das soll Stabilität verleihen und dem Klang insgesamt auf die Sprünge helfen, Zweifel sind bei dieser Art der Verarbeitung durchaus angebracht. In jedem Fall aber sieht es verdammt sexy aus!

Eine weitere Neuerung aus dem Hause VOX stellt zudem die Brücke dar: das VOX Hybrid Bridge System setzt auf einen Mix aus Holz und Aluminium für eine bessere Stimmstabilität und ein verbessertes Sustain. Die VOX Giulietta Archtop VGA-3PS wird ab Mai für ca. 680,- Euro den Besitzer wechseln.

VOX Starstream Type-1 Plus

Die VOX Starstream Type-1 Plus ist eine aktualisierte Version des letztjährigen Starstream Type-1 mit neuen Funktionen, einschließlich verbesserter Modelingsounds, die ebenfalls vom neu entwickelten VOX AREOS-D Digital Modeling System unterstützt werden. Die neue VOX Starstream Type-1 Plus verfügt außerdem über einen neuen „passiven“ Modus, der es den Spielern ermöglicht, ohne Batteriestrom zu arbeiten. Die On-Board-Sounds wurden ebenfalls verbessert und sollen nun reichhaltigere und vollere Sounds bieten. Die VOX Type-1 Plus-Linie enthält auch ein Mahagoni-Modell mit einem echten Mahagoni-Korpus für tiefe, resonante Töne und ein ausgeprägteres Sustain.