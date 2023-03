Neue Version: Behringer MS-1 MKII (2023) SH-101 Klon

Der MS-1 MKII: Jetzt NOCH näher am Original ;)

Während wir bei den anderen News, die Behringer heute Abend veröffentlicht hat, eher weniger überrascht waren, hat uns der Produktionsstart des Behringer MS-1 MKII Analogsynthesizers doch eher kalt erwischt.

Weißer als weiß… also jetzt NOCH näher am Original, soll der Behringer MS-1 MKII nun klingen, obwohl doch der erste MS-1 doch laut Behringer schon genau so klang wie das Original. ;)

ANZEIGE

Hier das offizielle Statement von Behringer zum neuen Behringer MS-1 MKII, dem noch besseren Klon des Roland SH-101

Many of you asked for the MS-1.

Here it is, but as improved MKII. This revised version is based on the original 662 chips for a vastly improved VCF and VCA performance. And then we also added the dual glide function.

We’re very excited about the new MS-1 MKII as it’s as close as it gets to the original.

Und hier die letzte News zum Thema

Hinweis vom 13.2.2019: Er ist da, der ausführliche test zum Behringer MS-101: JETZT HIER KLICKEN

Nachdem das letztes Behringer MS-1-Video etwas mau war, hat uns Vincent Rohr (der auch gerade am Test des MS-101 sitzt) nun für uns ein eigenes, tolles Video produziert, dass wir Euch nicht vorenthalten wollen. Der Test wird zeitnah nachgeliefert und ist so gut wie fertig.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

——–

Meldung vom 17.12.2018 zum Behringer MS-1

Es ist soweit, soeben wurden wir von Behringer informiert, dass sein MS-101 die Serienreife erlangt hat und die Produktion der ersten 50 Testmodelle angerollt ist. Im Januar soll schließlich die endgültige Produktion starten. Ein paar Bilder haben wir auch zu dieser Meldung erhalten.

Wir rechnen ebenfalls mit einem ersten Prototyp in der Redaktion bis Ende des Jahres ;-)